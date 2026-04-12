Khi người trẻ lan tỏa hình ảnh quê hương qua âm nhạc

Lớn lên trong không gian làng quê yên bình, nơi câu ví, giặm thấm sâu vào đời sống, em Nguyễn Thị Quỳnh Như (12 tuổi, xã Đồng Tiến) và Nguyễn Ngọc Gia Hân (11 tuổi, xã Toàn Lưu) sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc.

Sở hữu chất giọng trong trẻo, giàu cảm xúc, dưới sự hướng dẫn của cô giáo Võ Thúy Hiền - Tổng phụ trách Đội (Trường Tiểu học I Thị trấn Thạch Hà), các em đã thể hiện nhiều ca khúc về quê hương Hà Tĩnh. Các video thu hút sự quan tâm lớn, trở thành xu hướng trên các nền tảng mạng xã hội.

Cô giáo Võ Thuý Hiền là người trực tiếp hướng dẫn học sinh thể hiện các ca khúc về Hà Tĩnh một cách tốt hơn và tự tin hơn. Trong ảnh từ trái sang phải: Em Nguyễn Thị Quỳnh Như, cô giáo Võ Thuý Hiền, em Nguyễn Ngọc Gia Hân.

Từ những video được đầu tư chỉn chu đến các bản cover trên nền tảng TikTok chạm mốc hàng triệu lượt xem, hình ảnh con người, cảnh sắc Hà Tĩnh đang được các em kể lại bằng những giai điệu trong trẻo, dễ nhớ, dễ thuộc.

Các video được cô giáo Võ Thúy Hiền và học sinh thể hiện thu hút hàng triệu lượt xem, hàng chục nghìn bình luận, trở thành xu hướng trong thời gian gần đây trên nền tảng TikTok.

Em Nguyễn Ngọc Gia Hân - lớp 5B, Trường Tiểu học Ngọc Sơn (xã Toàn Lưu) chia sẻ: “Từ nhỏ em đã được nghe bố hát ví, giặm nên thấy rất quen và gần gũi, dần dần em thích lúc nào không biết, rồi tự tập hát theo. Qua những bài hát, em muốn giới thiệu với mọi người về cảnh đẹp, con người Hà Tĩnh - nơi em sinh ra và lớn lên đến mọi người. Khi cô giáo Võ Thuý Hiền đăng video lên mạng xã hội, thấy nhiều người xem và bình luận, yêu quý và nhớ quê hương Hà Tĩnh nên em vui lắm, càng có động lực để hát nhiều hơn".

Các video được quay đa dạng, các em thể hiện một cách tự tin.

“Trong quá trình phụ trách hoạt động Đội, tôi nhận thấy nhiều em có năng khiếu về hát dân ca ví, giặm. Đặc biệt, đối với Quỳnh Như và Gia Hân, hai em bộc lộ chất giọng trong trẻo, giàu cảm xúc, có khả năng tiếp thu nhanh và thể hiện khá tốt những làn điệu mang đậm bản sắc quê hương. Thay vì chỉ biểu diễn trong phạm vi nhà trường, việc đưa các video lên các nền tảng như Facebook, TikTok giúp hình ảnh quê hương Hà Tĩnh được tiếp cận rộng rãi hơn. Đây cũng là cách để các em tự tin thể hiện bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực" - cô giáo Võ Thuý Hiền chia sẻ.

Mỗi khi được thể hiện các ca khúc về Hà Tĩnh, các em đều bày tỏ sự hào hứng, say mê và tự hào.

Video: Các ca khúc hát về Hà Tĩnh do Quỳnh Như, Gia Hân và cô giáo Thuý Hiền thể hiện.



Không chỉ riêng hai em Quỳnh Như và Gia Hân, nhiều bạn trẻ khác cũng đang lựa chọn cách riêng để lan tỏa tình yêu quê hương qua âm nhạc.

Suốt 3 năm qua, em Nguyễn Thị Quỳnh Như (Biệt danh: Thanh Như, 18 tuổi, xã Đồng Tiến) đã bền bỉ xây dựng kênh TikTok cá nhân, lựa chọn một hướng đi rất riêng chỉ hát các ca khúc về Hà Tĩnh. Không thiết bị chuyên nghiệp, không dàn dựng cầu kỳ, mỗi video của em chỉ đơn giản là một góc quay cố định cùng giọng hát mộc mạc, chân thành. Thế nhưng, chính sự giản dị ấy lại tạo nên sức hút đặc biệt, giúp nhiều video thu hút hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem, trong đó có video chạm mốc gần 6 triệu lượt xem.

Nhiều video của Nguyễn Thị Quỳnh Như thu hút hàng triệu lượt xem.

Video: Nguyễn Thị Quỳnh Như cùng các bạn tạo nên những "bản hit" gần 6 triệu view khi hát ca khúc về Hà Tĩnh.

Điều đáng nói, giữa “biển nội dung” chạy theo xu hướng, Nguyễn Thị Quỳnh Như vẫn kiên định với dòng nhạc quê hương. Với em, mỗi bài hát không chỉ để thể hiện đam mê mà còn là cách giới thiệu hình ảnh con người, cảnh sắc Hà Tĩnh đến với nhiều người hơn. Sự bền bỉ và lựa chọn khác biệt ấy đang giúp em dần tạo dấu ấn riêng trên nền tảng mạng xã hội.

Chính tình yêu với dân ca ví, giặm đã trở thành động lực để Nguyễn Thị Quỳnh Như bền bỉ, kiên trì lan tỏa những câu hát đậm chất quê hương.

"Các video của em chủ yếu được quay ngẫu hứng trong sinh hoạt hằng ngày, không có sự chuẩn bị hay dàn dựng cầu kỳ. Một phần xuất phát từ niềm đam mê với dân ca ví, giặm và những ca khúc về Hà Tĩnh; phần khác, việc đăng tải các video hát trên mạng xã hội cũng là cách để em giao lưu, tương tác với cộng đồng. Qua đó góp phần lan tỏa và giúp nhiều người biết đến dòng nhạc của quê hương" Nguyễn Thị Quỳnh Như chia sẻ.

Từ những video mộc mạc, lan toả của người trẻ, có thể thấy, các ca khúc viết về đất và người Hà Tĩnh chưa bao giờ “cũ” mà vẫn đang được tiếp nối và làm mới trong đời sống số.

Nhạc sĩ Hoàng Nhật Dương - tác giả ca khúc “Hà Tĩnh miền hẹn ước” chia sẻ: “Cảm hứng của tôi đến từ chính mảnh đất mình gắn bó, từ những địa danh quen thuộc, nhịp sống bình dị đến con người cần cù, nghĩa tình. Thật may, khi tác phẩm của mình được các em nhỏ và nhiều người trẻ thể hiện đã đạt được những độ lan toả tích cực. Các em có giọng hát trong trẻo, hồn nhiên, mang lại cảm giác gần gũi và dễ chạm đến người nghe. Chính sự tự nhiên ấy giúp các ca khúc dễ tiếp cận hơn trên các nền tảng mạng xã hội, nhất là với giới trẻ".

Nhạc sĩ Hoàng Nhật Dương trực tiếp hướng dẫn Nguyễn Thị Quỳnh Như (12 tuổi) hát ca khúc "Hà Tĩnh miền hẹn ước" vừa mới ra mắt.

Trong bối cảnh mạng xã hội trở thành không gian mở, ngày càng nhiều bạn trẻ lựa chọn âm nhạc như một cách kể chuyện về quê hương. Đôi khi, nói về quê hương mình, kể về con người nơi mình sinh ra chỉ bằng một vài câu hát ngẫu hứng cũng có thể trở nên viral (lan truyền rộng rãi) trên các nền tảng.

Nhiều người trẻ hôm nay không chỉ đơn thuần là người thể hiện, mà họ đang trở thành những “cầu nối” đưa văn hóa quê hương đến gần hơn với cộng đồng. Qua từng câu hát, từng video chia sẻ trên mạng xã hội, tình yêu với mảnh đất nơi mình sinh ra được truyền đi một cách tự nhiên, sinh động và đầy cảm xúc. Chính cách làm mới mẻ ấy đang góp phần giúp hình ảnh quê hương lan tỏa rộng hơn, theo một cách rất riêng của thế hệ trẻ hôm nay.