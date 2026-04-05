Lễ khánh đản chùa Hương Tích năm 2026

(Baohatinh.vn) - Lễ khánh đản chùa Hương Tích, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) là nghi lễ quan trọng trong chuỗi hoạt động lễ hội, nhằm quảng bá hình ảnh và thu hút du khách đến với “Hoan châu đệ nhất danh lam”.
Sáng 5/4 (tức ngày 18/2) năm Bính Ngọ 2026, xã Can Lộc long trọng tổ chức lễ mừng khánh đản Quán thế âm Bồ tát và lễ chính chùa Hương Tích.
Lễ khánh đản là nghi lễ quan trọng, mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Đây cũng là dịp để tăng ni, phật tử và Nhân dân tưởng niệm, tôn vinh đức hiếu hạnh, lòng từ bi, hỉ xả của công chúa Diệu Thiện.
Không chỉ mang giá trị tâm linh sâu sắc, lễ khánh đản chùa Hương Tích còn góp phần quảng bá hình ảnh danh thắng “Hoan Châu đệ nhất danh lam”, thu hút đông đảo du khách về tham quan, vãn cảnh.
Theo thống kê của xã Can Lộc, từ đầu năm Bính Ngọ 2026 đến nay, chùa Hương Tích đã đón hơn 75.000 lượt du khách về tham quan, vãn cảnh.
