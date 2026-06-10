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Người “thổi hồn” vào từng khúc gỗ

Anh Tấn
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(Baohatinh.vn) - Từ những khúc gỗ thô mộc, anh Trần Quốc Hoàng ở thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tạo nên nhiều tác phẩm điêu khắc truyền thần sống động, giàu cảm xúc.

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Anh Trần Quốc Hoàng (SN 1989), trú thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà ngày ngày cần mẫn gắn bó với nghề điêu khắc gỗ truyền thần, góp phần gìn giữ một nghề thủ công giàu giá trị nghệ thuật giữa nhịp sống hiện đại. Xuất phát từ niềm đam mê với nghệ thuật điêu khắc, anh đã tự mày mò học hỏi, tích lũy kinh nghiệm qua nhiều năm, bền bỉ theo đuổi nghề bằng sự kiên trì và tâm huyết. Điều đáng khâm phục là anh chưa qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nào.
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Từ những khúc gỗ thô mộc, dưới đôi tay khéo léo của người thợ, các tác phẩm dần hiện lên với đường nét mềm mại, chân thực và giàu cảm xúc.
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Để tạo nên một bức tượng truyền thần, anh Hoàng phải dành nhiều thời gian nghiên cứu hình ảnh, quan sát kỹ từng chi tiết khuôn mặt nhằm tái hiện chính xác thần thái của nhân vật.
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Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và tập trung cao độ, từ phác thảo hình khối đến hoàn thiện từng đường đục, nét chạm trên gỗ.
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Nhiều tác phẩm điêu khắc truyền thần có kích thước lớn hoặc yêu cầu độ chính xác cao phải mất từ vài tuần đến hàng tháng mới hoàn thành.
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Từ những bức tượng các danh nhân lịch sử đến các bức chân dung đặt theo yêu cầu của khách hàng, anh Hoàng đều chăm chút kỹ lưỡng từng chi tiết.
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Không chỉ tái hiện hình dáng bên ngoài, anh Hoàng còn nỗ lực truyền tải cảm xúc và thần thái riêng của từng nhân vật qua mỗi tác phẩm.
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Nhờ công phu và tính nghệ thuật cao, các sản phẩm điêu khắc gỗ truyền thần của anh Hoàng ngày càng được nhiều khách hàng trong, ngoài tỉnh biết đến, tìm đặt hàng.
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Mỗi bức tượng hoàn thiện không đơn thuần là một sản phẩm mỹ nghệ mà còn mang giá trị tinh thần, lưu giữ những kỷ niệm và câu chuyện riêng của mỗi gia đình.
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Bằng niềm đam mê, sự kiên trì và đôi bàn tay tài hoa, anh Trần Quốc Hoàng đang góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị của nghề điêu khắc gỗ trên quê hương Hà Tĩnh.
Video: Anh Trần Quốc Hoàng “thổi hồn” vào những khúc gỗ.

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Chủ đề Đời sống văn hóa

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