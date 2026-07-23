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Văn hóa - Giải trí

Khán giả Hà Tĩnh hào hứng đến rạp xem phim cách mạng

Thiên Vỹ
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(Baohatinh.vn) - Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại rạp CGV Vincom Hà Tĩnh đã thu hút đông đảo khán giả. Sự kiện không chỉ giúp các cựu chiến binh sống lại ký ức hào hùng mà còn khơi dậy niềm tự hào và tiếp lửa truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

​Ngay từ sáng 22/7, không khí tại rạp CGV Vincom Hà Tĩnh đã trở nên nhộn nhịp khi nhiều cựu chiến binh, học sinh và người dân đến dự những suất chiếu đầu tiên của Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

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Không khí tại quầy xuất vé của rạp CGV Vincom Hà Tĩnh trước suất chiếu bộ phim "Đừng đốt" trong sáng 22/7.

Tuần phim do Bộ VH-TT&DL tổ chức, diễn ra từ ngày 21-28/7 trên toàn quốc nhằm tri ân người có công, giáo dục truyền thống yêu nước. Tại Hà Tĩnh, từ ngày 22-24/7, rạp CGV Vincom Hà Tĩnh (phường Thành Sen) tổ chức 2 suất chiếu miễn phí mỗi ngày (10 giờ và 16 giờ), giới thiệu các tác phẩm điện ảnh cách mạng tiêu biểu như: Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên và Bình minh đỏ.

Có mặt tại rạp từ trước giờ chiếu, cựu chiến binh Trương Đăng Đàn (75 tuổi, thôn Đồng Giang, xã Thạch Khê) cùng đồng đội cũ hồi hộp chờ phim bắt đầu. Từng chiến đấu trong đội hình Sư đoàn 306 (Quân đoàn 2), tham gia nhiều chiến dịch trên chiến trường miền Nam và biên giới Tây Nam, với ông, mỗi thước phim cách mạng không chỉ tái hiện lịch sử mà còn gợi lại ký ức về một thời tuổi trẻ gắn với khói lửa chiến tranh và những đồng đội năm xưa.

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Cựu chiến binh Trương Đăng Đàn (bên phải) cùng bạn đến sớm để xem suất chiếu đầu tiên sáng 22/7.

Cựu chiến binh Trương Đăng Đàn chia sẻ: “Nghe tin có đợt chiếu phim cách mạng miễn phí phục vụ Nhân dân, đặc biệt dành sự quan tâm đến các cựu chiến binh, tôi cùng vợ và gia đình mấy người bạn đến rạp ngay. Với những người từng đi qua chiến tranh như chúng tôi, mỗi thước phim đều gợi lại ký ức về một thời gian khổ nhưng rất đỗi tự hào. Mỗi lần xem phim có đề tài chiến tranh cách mạng, tôi nhớ đến những đồng đội đã mãi nằm lại chiến trường và càng trân trọng sự hy sinh của biết bao thế hệ để đất nước có được cuộc sống bình yên hôm nay”.

Không chỉ các cựu chiến binh, Tuần lễ phim cách mạng tại Hà Tĩnh còn thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trẻ. Trong những tác phẩm được trình chiếu, bộ phim “Đừng đốt” về nữ bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm để lại nhiều cảm xúc với khán giả trẻ.

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Hình tượng nữ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm được tái hiện trong bộ phim "Đừng đốt" của đạo diễn Đặng Nhật Minh.

Em Lê Mai Anh (lớp 9, Trường THCS Nam Hà, phường Thành Sen) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em xem bộ phim Đừng đốt trên màn ảnh rộng. Hình ảnh bác sĩ Đặng Thùy Trâm vừa cứu chữa thương binh, vừa kiên cường bám trụ giữa chiến trường khiến em rất xúc động. Trước đây em chỉ biết về chiến tranh qua những bài học trên lớp, còn hôm nay em cảm nhận rõ hơn những hy sinh và mất mát mà thế hệ cha anh đã trải qua để đất nước có được hòa bình”.

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Tuần phim thu hút đông đảo các em học sinh đến xem.

Ông Nguyễn Trí Hùng - Giám đốc quản lý rạp CGV Vincom Hà Tĩnh cho biết: “Các suất chiếu của tuần phim đang nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Sau một ngày phát vé, tỷ lệ lấp đầy đã đạt khoảng 80-90% công suất. Chúng tôi đặc biệt ấn tượng khi nhiều cựu chiến binh cùng con cháu, người thân đến xem phim. Điều đó cho thấy những bộ phim cách mạng vẫn có sức lan tỏa và kết nối các thế hệ”.

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Đông đảo khán giả đến rạp CGV Vincom Hà Tĩnh trong ngày đầu tiên của Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ diễn ra đến hết ngày 28/7; riêng tại rạp CGV Vincom Hà Tĩnh, các suất chiếu miễn phí kéo dài đến ngày 24/7.

Đặc biệt, tối nay (23/7) tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh sẽ diễn ra lễ khai mạc Tuần phim khu vực miền Trung, khán giả sẽ được thưởng thức bộ phim lịch sử mới "Thanh âm vượt đại dương" của đạo diễn Đào Duy Phúc. Tác phẩm điện ảnh về những ngày tháng đấu tranh gian khổ của các chiến sĩ cách mạng tại nhà tù Côn Đảo giai đoạn 1945-1954, vừa ra mắt công chúng. Sau buổi chiếu, đoàn làm phim sẽ giao lưu với cựu chiến binh, người có công với cách mạng, lực lượng vũ trang và đông đảo khán giả địa phương.

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Tags:

#Tuần phim điện ảnh cách mạng kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ #Chiếu phim điện ảnh cách mạng tại Hà Tĩnh #Điện ảnh cách mạng #Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Đời sống văn hóa

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