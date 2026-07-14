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Văn hóa - Giải trí

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 500 năm ngày mất Tiến sĩ Lê Quảng Ý

Phúc Quang
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(Baohatinh.vn) - Lễ vinh danh giáo viên, học sinh tiêu biểu năm học 2025 – 2026 và chương trình nghệ thuật quần chúng góp phần tôn vinh truyền thống hiếu học, lan tỏa giá trị văn hóa, hiếu học của quê hương Hoành Sơn (Hà Tĩnh).

Tối 13/7, tại Di tích lịch sử văn hóa Đền thờ và mộ của Tiến sĩ Lê Quảng Chí - Tiến sĩ Lê Quảng Ý, UBND phường Hoành Sơn tổ chức lễ vinh danh giáo viên tiêu biểu, học sinh đạt thành tích xuất sắc năm học 2025 – 2026 và Chương trình nghệ thuật quần chúng kỷ niệm 500 năm ngày mất Tiến sĩ Lê Quảng Ý (1526 – 2026).

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Các đại biểu tham dự lễ vinh danh và chương trình nghệ thuật.

Trong năm học 2025 – 2026, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của các thầy cô giáo, các em học sinh, phong trào dạy và học trên địa bàn phường Hoành Sơn đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chất lượng giáo dục đại trà ngày càng được nâng cao, giáo dục mũi nhọn tiếp tục đạt được nhiều thành tích quan trọng.

Trong năm học 2025 - 2026, phường Hoành Sơn có 54 em học sinh đạt các giải tại các cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia, nhiều giáo viên đạt thành tích cao trong các cuộc thi, hội thi cấp tỉnh.

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Lãnh đạo Sở GD&ĐT và phường Hoành Sơn trao thưởng cho các học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2025 - 2026.

Tại buổi lễ, UBND phường đã khen thưởng cho 19 giáo viên và 95 em học sinh có thành tích nổi bật trong năm học 2025 – 2026. Đây là sự ghi nhận của cấp ủy, chính quyền phường đối với những nỗ lực của đội ngũ nhà giáo và học sinh trong phong trào dạy tốt, học tốt, góp phần tiếp nối truyền thống hiếu học của quê hương Hoành Sơn.

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Vinh danh các giáo viên có thành tích xuất sắc.

Tiếp đó, các đại biểu đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật quần chúng với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu. Nội dung các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ và những đổi thay của quê hương, đất nước.

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Các tiết mục văn nghệ đặc sắc được thể hiện bởi các hạt nhân tại các TDP, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn phường.

Chương trình là một trong những hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 500 năm ngày mất của Tiến sĩ Lê Quảng Ý, góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống hiếu học của quê hương Hoành Sơn. Đồng thời cũng là dịp quảng bá hình ảnh Di tích lịch sử văn hóa Đền thờ và mộ của Tiến sĩ Lê Quảng Chí - Tiến sĩ Lê Quảng Ý.

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Chủ đề Đời sống văn hóa

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