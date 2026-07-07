Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Phường Hoành Sơn phấn đấu mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 11,15%

Phúc Quang
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ năm 2026; trong đó, triển khai đồng bộ giải pháp để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 11,15% trở lên.

bqbht_br_img-9991a.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Chiều 7/7, BCH Đảng bộ phường Hoành Sơn tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

bqbht_br_img-9956b.jpg
Thường trực Đảng ủy phường Hoành Sơn điều hành hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, HĐND, UBND phường Hoành Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời ban hành và triển khai đồng bộ các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng đảng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

bqbht_br_img-9983a.jpg
Phó Chủ tịch UBND phường Hoành Sơn Trần Quang Hạnh báo cáo một số kết quả đạt được của phường trong những tháng đầu năm.

Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản phẩm theo giá hiện hành đạt trên 2.683 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 10,24%. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá, có 375 doanh nghiệp, văn phòng đại diện và điểm kinh doanh, trong đó có 32 doanh nghiệp, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký mới và điều chỉnh thông tin đăng ký; 965 hộ kinh doanh cá thể, trong đó 128 hộ kinh doanh mới. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng ước đạt 127 tỷ đồng đạt 67% kế hoạch tỉnh giao, 55 % kế hoạch phường giao.

Công tác giải phóng mặt bằng được triển khai quyết liệt. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được duy trì và phát triển; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có chuyển biến tích cực.

bqbht_br_img-9966a.jpg
Bí thư Đảng ủy phường Hoành Sơn Nguyễn Quốc Hương định hướng một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trong những tháng cuối năm, phường Hoành Sơn sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ổn định tổ chức tổ chức bộ máy tổ dân phố sau sắp xếp, kịp thời xử lý đối với những vấn đề phát sinh. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; đồng hành, phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm đảm bảo quy trình, quy định. Tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2026, trong đó, triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 11,15% trở lên.

Tin liên quan

Tags:

#phường Hoành Sơn thu hút đầu tư #phường Hoành Sơn bứt phá trong tăng trưởng kinh tế #phường Hoành Sơn tăng thu ngân sách

Chủ đề Thu hút đầu tư ở Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Hà Tĩnh có 5 cá nhân được trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước”

Hà Tĩnh có 5 cá nhân được trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước”

Sáng 5/7, tại tỉnh Quảng Trị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước chủ trì hội nghị sơ kết, ký Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị và thành phố Huế, trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước”.
Khơi thông động lực, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10%

Khơi thông động lực, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10%

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Chính phủ khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Gieo mầm tri thức, chắp cánh tuổi thơ nơi vùng biên

Gieo mầm tri thức, chắp cánh tuổi thơ nơi vùng biên

Đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh, thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030" đã mở thêm nhiều cơ hội học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ ở các xã biên giới Hà Tĩnh.
Tiếp tục tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Tiếp tục tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 58-KL/TW ngày 26/6/2026 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
Vấn đề hôm nay: Biến động địa chính trị - doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để vượt qua thách thức?

Vấn đề hôm nay: Chính quyền địa phương 2 cấp - Nhìn từ thực tiễn

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả ra sao? Đâu là bài học kinh nghiệm và giải pháp để bộ máy tiếp tục vận hành hiệu lực, hiệu quả? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề: Chính quyền địa phương 2 cấp - Nhìn từ thực tiễn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!