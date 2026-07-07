Phường Hoành Sơn phấn đấu mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 11,15%

Toàn cảnh hội nghị.

Chiều 7/7, BCH Đảng bộ phường Hoành Sơn tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Thường trực Đảng ủy phường Hoành Sơn điều hành hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, HĐND, UBND phường Hoành Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời ban hành và triển khai đồng bộ các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng đảng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Phó Chủ tịch UBND phường Hoành Sơn Trần Quang Hạnh báo cáo một số kết quả đạt được của phường trong những tháng đầu năm.

Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản phẩm theo giá hiện hành đạt trên 2.683 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 10,24%. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá, có 375 doanh nghiệp, văn phòng đại diện và điểm kinh doanh, trong đó có 32 doanh nghiệp, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký mới và điều chỉnh thông tin đăng ký; 965 hộ kinh doanh cá thể, trong đó 128 hộ kinh doanh mới. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng ước đạt 127 tỷ đồng đạt 67% kế hoạch tỉnh giao, 55 % kế hoạch phường giao.

Công tác giải phóng mặt bằng được triển khai quyết liệt. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được duy trì và phát triển; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có chuyển biến tích cực.

Bí thư Đảng ủy phường Hoành Sơn Nguyễn Quốc Hương định hướng một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trong những tháng cuối năm, phường Hoành Sơn sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ổn định tổ chức tổ chức bộ máy tổ dân phố sau sắp xếp, kịp thời xử lý đối với những vấn đề phát sinh. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; đồng hành, phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm đảm bảo quy trình, quy định. Tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2026, trong đó, triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 11,15% trở lên.