Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ chính thức khai mạc vào sáng ngày 3/8, dự kiến bế mạc ngày 24/8; được tổ chức theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội. Kỳ họp được chia thành hai đợt: đợt 1 diễn ra từ ngày 3/8 đến 13/8, đợt 2 từ ngày 19/8 đến 24/8.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm việc với Văn phòng Quốc hội về rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: quochoi.vn).

Việc tổ chức Kỳ họp không thường lệ thứ nhất thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong việc kịp thời thể chế hóa các chủ trương, kết luận của Trung ương; xử lý ngay những vấn đề cấp bách; giảm áp lực cho kỳ họp thường lệ cuối năm. Đồng thời, cho thấy sự chủ động, linh hoạt của Quốc hội trong thực hiện chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Những quyết sách được thông qua sẽ góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hạn chế "khoảng trống" chính sách, tạo điều kiện để các cấp, các ngành triển khai nhiệm vụ đồng bộ, thống nhất.

Tại kỳ họp này, Quốc hội tập trung vào công tác lập pháp; dự kiến xem xét, quyết định 31 nội dung quan trọng. Theo đó, thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật; quyết định 5 nội dung, vấn đề quan trọng khác; cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật và xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền (nếu có).

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với các dự án luật.

Để chuẩn bị cho kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp. Ông Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Đoàn đã ban hành kế hoạch, chủ động phối hợp với các sở, ngành tổ chức 5 hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án luật trình tại kỳ họp. Từ công tác tổ chức cho thấy, các hội nghị được tiến hành bài bản, khoa học; nội dung góp ý đi thẳng vào vấn đề trọng tâm, bảo đảm căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn và tính khả thi. Qua đó, Đoàn tổng hợp được nhiều ý kiến thiết thực, tạo cơ sở để nghiên cứu, tham gia thảo luận tại kỳ họp, góp phần nâng cao chất lượng công tác lập pháp của Quốc hội".

Cán bộ Phòng Công tác Quốc hội trao đổi, thảo luận các nội dung cần chuẩn bị cho kỳ họp.

Các sở, ngành cũng đã phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm trong việc phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh góp ý các dự án luật. Các đơn vị: Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh đã tập trung nghiên cứu nội dung dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) phục vụ hội nghị lấy ý kiến diễn ra vào chiều 28/7.

Ông Nguyễn Văn Đức - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh cho hay: "Đối với tờ trình Bộ luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi), đơn vị đề nghị bổ sung thủ tục xem xét áp dụng hình phạt nhẹ hơn trong trường hợp nhận tội, nhận hình phạt. Điều này không chỉ rút ngắn được quá trình, chi phí tố tụng mà còn thể hiện tính ưu việt trong chính sách khoan hồng của pháp luật. Bên cạnh đó, tờ trình cần hoàn thiện quy định về thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ của các cơ quan tiến hành tố tụng. Ngoài ra, chúng tôi cũng đề xuất xem xét sửa đổi một số quy định cụ thể trong dự án đảm bảo phù hợp với thực tiễn".

Ngành KSND nghiên cứu, đề xuất xem xét sửa đổi quy định trong dự án Bộ luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi) đảm bảo phù hợp với thực tiễn.

Trước đó, chiều 24/7, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cũng đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với 3 dự án luật, gồm: Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi); Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Ông Đinh Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho hay: "Ngoài việc chủ động nghiên cứu các dự án luật, chúng tôi đã phân công các cá nhân có liên quan chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nội dung tham luận. Nội dung các ý kiến tuân thủ các nguyên tắc về bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất của hệ thống pháp luật; đặc biệt là đề cao tính khả thi khi áp dụng trên thực tiễn".

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với các dự án luật.

Đặc biệt, công tác chuẩn bị kỳ họp được các đại biểu của Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tập trung cao. Bà Nguyễn Hà My - Thanh tra viên Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực nội vụ, ngoại vụ, y tế và giáo dục (Thanh tra tỉnh) chia sẻ: "Xác định đây là kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng, tôi đã cùng các đại biểu dành thời gian nghiên cứu kỹ tài liệu; đồng thời lắng nghe, tổng hợp góp ý từ các ngành chuyên môn và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan. Ngoài ra, tôi cũng tích cực cập nhật về tình hình KT-XH của đất nước để chuẩn bị nội dung thảo luận chất lượng, bám sát thực tiễn. Qua đó, góp phần hoàn thiện các chính sách, pháp luật và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới".

Với sự vào cuộc chủ động, khẩn trương; công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần trách nhiệm cao cùng sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị liên quan, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh sẽ nỗ lực đóng góp những ý kiến chất lượng, phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân; góp phần vào thành công của Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.