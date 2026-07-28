Đóng góp ý kiến xây dựng các dự án luật đồng bộ, sát thực tiễn

Tiếp tục chương trình góp ý xây dựng các dự án luật phục vụ Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 28/7, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với các dự án luật trong lĩnh vực hình sự, tố tụng hình sự. Các đồng chí: Trần Đình Gia – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Văn Đức - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các dự án luật gồm: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), hầu hết các ý kiến đều đồng tình, thống nhất cao, cho rằng các bộ luật hiện hành đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và giữ vững an ninh, trật tự. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Một số quy định chưa theo kịp sự phát triển của các loại tội phạm mới, nhất là tội phạm công nghệ cao; một số quy định chưa thật sự rõ ràng, thống nhất, gây khó khăn trong quá trình áp dụng.

Đóng góp ý kiến vào các dự thảo luật, các đại biểu đề nghị rà soát, sửa đổi những quy định còn chồng chéo; bổ sung các quy định phù hợp với thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm; hoàn thiện các quy định về trình tự, thủ tục tố tụng theo hướng chặt chẽ, đồng bộ, bảo đảm tính khả thi khi triển khai.

Nhiều ý kiến cũng đề xuất tăng cường tính thống nhất giữa các quy định của pháp luật và sớm ban hành văn bản hướng dẫn sau khi luật được thông qua nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả trong thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Thị Nhuần - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu đóng góp ý kiến.

Đối với Bộ luật Hình sự, một số quy định về chính sách hình sự, trách nhiệm hình sự, hệ thống tội phạm và hình phạt chưa theo kịp sự phát triển của tình hình kinh tế - xã hội và yêu cầu đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm mới, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về dữ liệu, môi trường, tài chính, tham nhũng và các hành vi vi phạm mới phát sinh trong quá trình chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Đối với Bộ luật Tố tụng hình sự, cần hoàn thiện hơn một số quy định về nguyên tắc tố tụng thẩm quyền của cơ quan và người tiến hành tố tụng, các biện pháp ngăn chặn, trình tự, thủ tục giải quyết vụ án, xử lý vật chứng và dữ liệu điện tử chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đồng thời có cơ chế tố tụng phù hợp để xử lý linh hoạt đối với những trường hợp không còn cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự, người phạm tội tích cực hợp tác, tự nguyện khắc phục hậu quả hoặc tự nguyện nhận tội, dẫn đến kéo dài thời gian giải quyết vụ án, làm tăng chi phí tố tụng và chưa phát huy đầy đủ chính sách nhân đạo, khoan hồng của Nhà nước cũng như hiệu quả thu hồi tài sản do tội phạm gây ra.

Đồng chí Bùi Văn Lam - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh phát biểu đóng góp ý kiến.

Đồng chí Trần Thị Kiều Oanh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu đóng góp ý kiến.

Đối với Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, cần bổ sung một số quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan điều tra và cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra còn chưa thống nhất với Bộ luật Tố tụng hình sự; một số quy định về tổ chức và hoạt động điều tra chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, gây khó khăn trong quá trình áp dụng.

Đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổng hợp, tiếp thu và tham gia thảo luận tại kỳ họp sắp tới.