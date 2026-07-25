Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh tìm bị hại có chiếc xe máy liên quan vụ trộm

(Baohatinh.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tạm giữ tài sản nói trên tại trụ sở Công an xã Can Lộc.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 8/6/2026 tại thôn Bắc Sơn, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
Quá trình điều tra mở rộng xác định bị can trong vụ án đã thực hiện các vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trong số tài sản bị chiếm đoạt có chiếc xe máy với đặc điểm: mang biển kiểm soát 38H2-5024, số khung: không rõ, số máy: HC09E-0259542, nhãn hiệu HONDA, Wave Alpha, màu sơn xanh, ướm nhựa hai bên xe phía trước đã bị tháo.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tạm giữ tài sản nói trên tại trụ sở Công an xã Can Lộc.
Để điều tra, giải quyết vụ án theo đúng quy định pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo đến công an các xã/ phường, Đồn Công an Khu kinh tế Vũng Áng; đề nghị các đơn vị rà soát trong thời gian qua có tiếp nhận bị hại nào đến trình báo về việc mất tài sản nói trên.
Mọi thông tin liên quan đến chủ sở hữu tài sản nói trên đề nghị liên hệ Đại úy Hoàng Bá Thảo - điều tra viên (số điện thoại 0848508668) để được hướng dẫn giải quyết.
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