Ngăn ngừa cháy rừng do thắp hương, đốt vàng mã tại các cơ sở tâm linh

Xung quanh chùa Chân Tiên (xã Lộc Hà) là những cánh rừng dày thực bì, nhiều cây khô mục.

Hiện nay, trên địa bàn xã Lộc Hà có khoảng 15 đền, chùa, miếu, khu nghĩa trang và khu lăng mộ của các dòng họ nằm ven rừng hoặc được bao bọc bởi các cánh rừng thông, phi lao do Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh quản lý. Mật độ các cơ sở tâm linh, thờ tự dày đặc khiến công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) gặp nhiều khó khăn. Đáng lo ngại hơn, từ nay đến hết tháng 7 âm lịch, lượng người mang theo hương, vàng mã, nến và các nguồn lửa đến dâng hương, làm lễ, vãn cảnh tại các cơ sở tâm linh sẽ tăng cao, nguy cơ cháy rừng luôn hiện hữu.

Ông Nguyễn Văn Phi - hộ nhận khoán bảo vệ rừng (BVR) ở thôn Yên Điềm (xã Lộc Hà) cho biết: “Vào những ngày nắng nóng, chúng tôi luôn có mặt tại các điểm trực gác 24/24 giờ để cùng cán bộ Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh kiểm soát, chốt chặn các tuyến đường dẫn vào rừng và lên chùa Kim Dung. Ngoài theo dõi tình hình, phát hiện cháy rừng từ sớm, chúng tôi còn nhắc nhở người dân, đạo hữu và du khách cẩn trọng khi thắp hương, đốt vàng mã, quản lý chặt nguồn lửa để không xảy ra cháy rừng. Trong tháng 7 âm lịch sắp tới, nhiệm vụ này sẽ được chúng tôi tập trung quyết liệt hơn”.

Người dân thắp hương ở các vị trí dễ xảy ra cháy rừng ở quanh di tích trên núi Hồng Lĩnh.

Gần 1.300 ha rừng phòng hộ do Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh quản lý trên địa bàn xã Lộc Hà có nhiều diện tích thực bì dày, cây khô, lại gần các cơ sở tâm linh, công trình văn hóa, nơi thờ tự và khu nghĩa trang nên tiềm ẩn nguy cơ cháy cao. Vì vậy, xã đang tăng cường phối hợp với chủ rừng, lực lượng kiểm lâm cùng các tổ chức, đoàn thể, dòng họ, nhà chùa đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định về PCCCR; đồng thời rà soát các khu vực trọng điểm, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Ông Nguyễn Phi Quỳnh - Trưởng ban Quản lý Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh cho biết: “Trên lâm phần 9.675 ha do đơn vị quản lý đang có hàng chục khu nghĩa trang, nghĩa địa và 32 chùa, đền, miếu, am thờ tự; trong đó nổi bật là chùa Chân Tiên, chùa Hương Tích, chùa Đại Hùng, chùa Động Hang, chùa Thiên Tượng, đền Củi... Lượng người đến tham quan, hành lễ, thắp hương đông làm gia tăng nguy cơ phát sinh nguồn lửa. Vì vậy, chúng tôi luôn xác định đây là khu vực trọng điểm, thường xuyên xây dựng phương án, tăng cường kiểm tra, bố trí nhiều nhân lực để chủ động phòng ngừa cháy rừng, nhất là từ nay đến hết tháng 7 âm lịch”.

Lãnh đạo phường Nam Hồng Lĩnh động viên, tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ chốt chặn, canh gác các tuyến đường vào rừng có nhiều đền, chùa, khu nghĩa trang.

Hiện nay, trên địa bàn Hà Tĩnh có hàng chục nghìn héc-ta rừng nằm ven hoặc bao quanh hàng trăm cơ sở tâm linh, thờ tự và khu nghĩa trang nên nguy cơ phát sinh cháy rừng từ việc thắp hương, đốt nến, hóa vàng mã luôn thường trực. Trước thực tế đó, các chủ rừng đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân, du khách thực hiện nghiêm các quy định về PCCCR, đồng thời triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn ngừa cháy rừng hiệu quả.

Nhiều người dân xã Tứ Mỹ vẫn còn thói quen hóa vàng mã cho người quá cố tùy tiện ngay bìa rừng, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng.

Ông Đào Nam Giang - Phó Trưởng ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Ngàn Phố cho biết: “Để hạn chế cháy rừng từ các đền, chùa, khu nghĩa trang, lăng mộ…, chúng tôi đã bố trí đủ lực lượng trực chốt, tăng cường kiểm tra, chủ động kiểm soát nguồn lửa tại các tuyến đường vào khu vực tâm linh. Cùng với đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đơn vị đã lắp đặt bổ sung hàng trăm biển cảnh báo, khẩu hiệu và tổ chức ký cam kết PCCCR với các ban quản lý, ban hộ tự, ban trụ trì, các dòng họ và hộ dân sống ven rừng. Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức phát dọn thực bì, làm đường băng cản lửa, củng cố các công trình PCCCR tại các điểm nhạy cảm này”. Nhờ được tuyên truyền, nhắc nhở nên công tác PCCCR từ hoạt động tín ngưỡng, tâm linh của người dân đã được nâng lên.

Nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Ngàn Phố treo biển cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ việc thắp hương, hóa vàng mã tại các khu nghĩa trang ven rừng.

Bà Phan Thị Niệm (76 tuổi, TDP Bắc Hồng, phường Bắc Hồng Lĩnh) chia sẻ: “Hầu như ngày rằm, mồng 1 nào tôi cũng đến các ngôi chùa, đền lân cận để dâng hương, lễ Phật. Được cán bộ kiểm lâm, chủ rừng và nhà chùa thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn nên tôi luôn thắp hương đúng nơi quy định, không đốt vàng mã trong rừng, không mang nguồn lửa vào khu vực có nguy cơ cháy. Qua đó góp phần bảo vệ rừng, giữ gìn cảnh quan và bảo đảm an toàn cho mọi người”.

Ông Phan Thanh Tùng - Phó Trưởng phòng Quản lý và Bảo vệ rừng (Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh) thông tin: “Nhiều năm qua, trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra các vụ phát lửa, cháy rừng xuất phát từ sự bất cẩn khi thắp hương, đốt nến, hóa vàng mã tại các cơ sở tâm linh, nghĩa trang trong rừng. Trước nguy cơ đó, Chi cục Kiểm lâm đã tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các chủ rừng và địa phương rà soát các khu vực trọng điểm, quản lý chặt nguồn lửa. Đặc biệt, từ nay đến hết tháng 7 âm lịch, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp kiểm tra, tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ cháy, kiên quyết không để xảy ra cháy rừng do các hoạt động tâm linh, thờ tự”.