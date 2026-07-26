Cảnh sát đột kích nhiều xưởng chế tạo súng đạn

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 16 bị can về các tội Chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Theo cơ quan công an, đến khi bị bắt, đường dây này đã chuyển phát bán thành công hơn 1.300 đơn hàng, tương đương khoảng 1.800 kg đạn chì đến người mua tại 34/34 tỉnh, thành phố. Qua đó, thu lợi bất chính tổng gần 700 triệu đồng.

Công an khám xét nơi sản xuất đạn chì. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan công an xác định, từ tháng 7/2025, Nguyễn Thế Huynh, 27 tuổi, trú thôn Phương Lạn 2, xã Lục Nam, đã mua các máy móc, thiết bị và chì nguyên liệu trên mạng xã hội về để chế tạo đạn chì tại nhà riêng. Để có thêm công cụ sản xuất đạn chì, Huynh liên hệ với Trần Văn Nam, 37 tuổi, trú thôn Long Khám, xã Liên Bão, để mua một máy ép thủ công.

Nam cũng là chủ xưởng chế tạo, tàng trữ, mua bán đạn chì, tương tự Huynh.

Để bán hàng, Huynh dùng tài khoản mạng xã hội có tên "shop câu cá cò ơi" dưới vỏ bọc là "chì câu cá". Khi có khách, Huynh sẽ đóng gói, gửi đi thông qua các đơn vị vận chuyển.

Theo cơ quan công an, Huynh và những người khác vừa bị bắt là đường dây chế tạo, sản xuất, mua bán trái phép đạn chì dùng cho súng PCP (thuộc danh mục vũ khí quân dụng). Đường dây hoạt động có tổ chức, liên tỉnh, lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội với thủ đoạn mới, tinh vi và khép kín.

Các nghi phạm lợi dụng nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, Zalo để quảng cáo, tìm kiếm khách hàng. Sau đó, chúng dùng sim không chính chủ để liên lạc và thông qua dịch vụ bưu chính để chuyển đơn. Nhóm này cũng thường xuyên thay đổi địa điểm cất giấu nguyên liệu, thành phẩm, ngụy trang đạn chì dưới danh nghĩa chì câu cá để qua mặt nhà chức trách.

Đạn chì đã sản xuất bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Huynh, công an thu giữ 252 kg chì nguyên liệu, 55,6 kg đạn chì cùng các công cụ phục vụ sản xuất, mua bán đạn chì như máy ép thủy lực, máy ép tay gia công kim loại, cân điện tử.

Cùng với khám xét ở các địa điểm khác, nhà chức trách thu giữ tổng cộng 55.628 viên đạn chì các loại, 532,8 kg chì nguyên liệu, 10 khẩu súng PCP, 3 máy ép gia công loại to để sản xuất đạn chì, 1,7 kg pháo nổ cùng nhiều đồ vật, linh kiện, tài liệu liên quan.