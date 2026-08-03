"Giang hồ mạng" Khánh Sky bị bắt khẩn cấp

Nguyễn Văn Hợi, còn gọi là Khánh Sky, bị bắt khẩn cấp sau 5 ngày cùng Hồ Văn Khoa đến xưởng của TikToker Vua Quạt livestream chửi bới.
Hợi, 34 tuổi, quê Hưng Yên, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp để xác minh hành vi Gây rối trật tự công cộng. Lệnh đã được VKSND khu vực 7, tỉnh Bắc Ninh, phê chuẩn.
Khánh Sky được nhiều người biết đến trên mạng xã hội qua các video chửi bới, dùng lời lẽ tục tĩu nhắm vào người khác. Khi phát trực tiếp trên mạng xã hội, anh ta cũng thường tỏ thái độ "cợt nhả". Trước khi bị triệu tập, Hợi quay video giễu cợt, xin "được hưởng án treo" và "được vào phòng giam mát mẻ".
Trước đó, ngày 31/7, công an cũng phát lệnh truy tìm Khoa để xác minh, giải quyết nguồn tin về vụ việc có dấu hiệu Gây rối trật tự công cộng.
Ngày 29/7, Khánh cùng Khoa và một số người đến xưởng sản xuất của ông Trần Đình Tiệp (TikToker Vua Quạt) ở xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh. Tại đây, nhóm Khánh Sky phát trực tiếp trên mạng xã hội khoảng 15 phút, buông nhiều lời chửi bới, đe dọa, thách thức. Vừa giơ điện thoại livestream, Khánh Sky vừa đi vào khu vực nhà xưởng, lớn tiếng yêu cầu Vua Quạt ra gặp.
Trong video, Khánh Sky nói "cùng lắm là đi tù, sao phải sợ". Livestream thu hút hàng nghìn lượt xem và nhiều tương tác.
Khoa được nhiều người biết đến trên mạng xã hội và gọi là "giang hồ mạng" qua các video gây tranh cãi. Khoa có hai tiền án về tội Cưỡng đoạt tài sản, Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản. Khoa từng bị cáo buộc có mâu thuẫn cá nhân nên bắn hụt "giang hồ mạng" Dương Minh Tuyền hồi năm 2021.
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