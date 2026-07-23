Chiếc loa 'ting ting' nhưng chưa chắc đã nhận được tiền chuyển khoản

Hiện nay, tại nhiều cửa hàng và quán ăn, loa thông báo biến động số dư đã trở thành công cụ hỗ trợ xác nhận tiền chuyển khoản của khách hàng. Tuy nhiên, chính sự tiện lợi đó lại đang bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.
Cụ thể, sau khi mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ, đối tượng sẽ giả vờ thực hiện thao tác chuyển khoản thanh toán. Tuy nhiên, thay vì chuyển tiền thành công vào tài khoản của người bán, chúng sử dụng các ứng dụng hoặc đoạn ghi âm được cài đặt sẵn để phát ra âm thanh thông báo "Đã nhận tiền" với giọng đọc và âm thanh tương tự các ứng dụng ngân hàng hoặc thiết bị báo biến động số dư.
Lợi dụng tâm lý chủ quan và tin tưởng vào âm thanh thông báo, nhiều người bán vội vàng giao hàng hoặc hoàn tất giao dịch mà không kiểm tra lại tài khoản ngân hàng. Chỉ sau khi đối tượng rời đi, người bán mới phát hiện tài khoản của mình chưa hề nhận được tiền.
Vậy làm sao để phòng tránh thủ đoạn lừa đảo này?
Cơ quan công an đã khuyến cáo người dân và các cơ sở kinh doanh như sau:
- Không tin tưởng tuyệt đối vào âm thanh thông báo "Đã nhận tiền"
- Chỉ giao hàng khi đã trực tiếp kiểm tra giao dịch thành công trên ứng dụng ngân hàng, thiết bị POS, tin nhắn SMS chính thức hoặc xác nhận số dư đã thực sự tăng.
- Đối với các giao dịch có giá trị lớn, cần kiểm tra kỹ thông tin người chuyển, số tiền và thời gian giao dịch trước khi giao hàng hóa.
- Sử dụng thiết bị thông báo biến động số dư chính hãng, kết nối trực tiếp với tài khoản ngân hàng để hạn chế nguy cơ bị giả mạo
- Cảnh giác khi khách hàng có biểu hiện thúc giục giao hàng ngay sau khi phát âm thanh thông báo hoặc chỉ đưa hình ảnh chụp màn hình chuyển khoản.
Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo hoặc bị chiếm đoạt tài sản, người dân cần nhanh chóng lưu giữ các chứng cứ liên quan và trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.
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