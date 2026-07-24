Xây “lá chắn” phòng cháy ngay từ cơ sở

Đại uý Lê Sỹ Hùng hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy mini cho ông Trần Sỹ Diệu - hộ kinh doanh mặt hàng quần áo ở chợ Nghèn.

Theo chân Đại uý Lê Sỹ Hùng và tổ công tác của Công an xã Can Lộc tham dự buổi tuyên truyền, hướng dẫn về công tác PCCC cho các hộ kinh doanh tại chợ Nghèn (xã Can Lộc) vào một ngày cuối tuần, mới thấy hết được những vất vả nhưng đầy tâm huyết, kiên trì của những cán bộ, chiến sỹ PCCC không chuyên đang đứng trong đội ngũ công an cấp cơ sở.

Chợ Nghèn hiện có hơn 350 hộ kinh doanh cố định và gần 120 hộ kinh doanh không thường xuyên, có nhiều mặt hàng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Tại buổi tuyên truyền, Đại uý Hùng và các đồng nghiệp tập trung hướng dẫn cho bà con buôn bán, kinh doanh mặt hàng quần áo cách bố trí, sắp xếp hàng hóa, đấu nối hệ thống điện... trong ki-ốt một cách phù hợp, đảm bảo yêu cầu về PCCC; cách sử dụng bình chữa cháy mini, kỹ năng xử lý một số tình huống... Không chỉ bằng lời nói, Đại uý Hùng và tổ công tác còn trực tiếp hướng dẫn người dân thao tác sử dụng bình chữa cháy, kỹ năng cắt điện, cách xử lý khi quần áo bén lửa, cách thoát nạn trong môi trường có nhiều khói độc....

Tổ công tác Công an xã Can Lộc tuyên truyền, nhắc nhở hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định về PCCC.

Ông Trần Sỹ Diệu - một tiểu thương kinh doanh mặt hàng quần áo chia sẻ: “Công an xã thực hiện tuyên truyền trực tiếp, bằng cách cầm tay chỉ việc, khiến bà con chúng tôi dễ tiếp cận hơn, ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với công tác phòng cháy, chữa cháy vì thế cũng được nâng lên....”.

Đại uý Lê Sỹ Hùng, cho biết: “Mỗi tháng 1 lần, cán bộ cảnh sát khu vực theo địa bàn được phân công trực tiếp đến các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ tại các thôn, trường học trên địa bàn để thực hiện công tác tuyên truyền, hoặc phối hợp tuyên truyền hệ thống loa truyền thanh các thôn ít nhất mỗi tuần 1 lần.

Bởi vậy, đến nay 10.560/10.560 các hộ gia đình (trong đó có hàng trăm hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh) trên địa bàn đã được hướng dẫn kỹ năng PCCC, có 8.836/10.560 hộ gia đình đã cài đặt ứng dụng “App báo cháy 114”... Nhờ đó, từ đầu năm lại nay, trên địa bàn không có các vụ cháy lớn gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, các sự cố cháy, nổ xảy ra đều được phát hiện, xử lý kịp thời”.

Làng nghề chế biến hến ở xã Đức Minh luôn tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ.

Làng nghề chế biến hến ở xã Đức Minh hiện có tới 73 hộ (trước đây thuộc thôn Bến Hến nay là thôn Trường Xuân) luôn tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ, do các lò nấu liên tục đỏ lửa, nằm san sát nhau, sử dụng củi, than cùng nhiều vật liệu dễ cháy, hệ thống điện nhiều nơi còn đấu nối tạm bợ, chằng chịt... Ngoài ra, do đặc thù của làng nghề nên dân cư đông, hệ thống giao thông nhỏ hẹp, nếu xảy ra hỏa hoạn, công tác tiếp cận, cứu hộ và xử lý sự cố sẽ gặp nhiều khó khăn.

Bởi vậy, tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy là giải pháp quan trọng nhất để phòng ngừa cháy nổ ở làng nghề này. Xác định rõ điều đó, Công an xã Đức Minh thường xuyên xuống tận lò của các hộ sản xuất, kinh doanh để tuyên truyền, nhắc nhở bà con đảm bảo an toàn về hệ thống điện, sắp xếp vật liệu phù hợp, trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ, nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra hỏa hoạn.

Đại uý Trần Nguyễn Hoàng trao đổi với ông Thái Đăng Trình - chủ hộ làm nghề chế biến hến về công tác đảm bảo an toàn PCCC trong khu làng nghề.

Đại uý Trần Nguyễn Hoàng – Công an xã Đức Minh, chia sẻ: "Việc tuyên truyền được thực hiện trực tiếp, thường xuyên và liên tục. Các buổi tuyên truyền không nặng về lý thuyết mà gắn với từng tình huống thực tế tại các lò chế biến hến, vì vậy, bà con làng nghề dễ tiếp thu. Ngoài ra, thông qua nhóm Zalo “Kết nối bình yên”, và các hội nhóm khác trên mạng xã hội, chúng tôi đã đăng tải các video hướng dẫn, cảnh báo nguy cơ cháy nổ, giúp người dân dễ tiếp cận thông tin bất cứ lúc nào...”.

Với việc tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai đồng bộ các biện pháp khác để ngăn cháy từ gốc, trong 6 tháng năm 2026, trên địa bàn xã Đức Minh không xảy ra vụ cháy nào.

Công an xã Đức Minh thường xuyên xuống tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở các chủ hộ, người làm công ở các xưởng mộc trên địa bàn thực hiện tốt các quy định về PCCC.

Thượng tá Nguyễn Văn Lộc – Phó Trưởng Phòng cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) cho biết: “Là lực lượng gần dân, sát dân nhất, thời gian qua, cùng với cảnh sát CCC&CNCH chuyên nghiệp, công an các xã, phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH đến người dân thông qua nhiều hình thức, nội dung dễ hiểu và phù hợp với từng đối tượng.

Qua đó giúp nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi hộ kinh doanh.... đối với công tác PCCC&CNCH, góp phần xây dựng thành công “lá chắn” phòng cháy ngay từ cơ sở”.