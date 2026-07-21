Nâng cao kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn cho người dân

(Baohatinh.vn) - Người dân xã Hương Phố (Hà Tĩnh) được nâng cao kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, từng bước hình thành thói quen lái xe văn minh, đúng quy định.
Sáng 21/7, tại trụ sở Công an xã Hương Phố, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị điểm “Chuyên đề tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn” cho hơn 250 người dân tại xã Hương Phố.
Đây là mô hình được lựa chọn để đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi triển khai nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh.
Tại hội nghị, người dân trên địa bàn xã Hương Phố được cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông và các đơn vị chức năng trực tiếp tuyên truyền, phổ biến những quy định quan trọng của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; cập nhật các quy tắc khi tham gia giao thông đường bộ; hướng dẫn cách nhận biết, chấp hành hệ thống biển báo giao thông và kỹ năng xử lý các tình huống nguy hiểm thường gặp trong quá trình điều khiển phương tiện.
Bên cạnh nội dung tuyên truyền lý thuyết, chương trình còn chú trọng việc nâng cao kỹ năng thực hành cho người tham gia. Người dân được hướng dẫn thực hiện bài kiểm tra trắc nghiệm kiến thức về an toàn giao thông thông qua mã QR; thực hành điều khiển phương tiện trên sa hình; được hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, kiểm tra tư thế ngồi xe, cách xử lý khi gặp chướng ngại vật hoặc tình huống bất ngờ trên đường.
Đặc biệt, lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức hoạt động sát hạch cộng đồng, tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy trên sa hình. Thông qua hoạt động này, người dân có cơ hội tự đánh giá khả năng điều khiển phương tiện, nhận diện những hạn chế trong kỹ năng lái xe để chủ động khắc phục, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.
Sau hội nghị điểm tại xã Hương Phố, các đơn vị chức năng sẽ tiếp tục đánh giá kết quả thực hiện, tiếp thu những kinh nghiệm thực tiễn để hoàn thiện nội dung, phương pháp tổ chức, từng bước triển khai mô hình trên phạm vi toàn tỉnh Hà Tĩnh.
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