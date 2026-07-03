122 người tử vong do tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm

6 tháng đầu năm 2026, lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức 10.881 ca tuần tra, kiểm soát, huy động 43.509 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát đã phát hiện, lập biên bản xử lý 27.797 trường hợp vi phạm TTATGT (tăng 146% so với cùng kỳ năm 2025); phạt tiền hơn 51 tỷ đồng (tăng 146,67% so với cùng kỳ năm 2025); ra quyết định tạm giữ 3.946 phương tiện (287 xe ô tô, 3.464 xe mô tô và 195 phương tiện khác); tước quyền sử dụng GPLX 379 trường hợp, trừ điểm GPLX 6.518 trường hợp.

27.797 trường hợp vi phạm luật ATGT bị phát hiện, xử lý.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: vi phạm nồng độ cồn 3.844 trường hợp; vi phạm tốc độ 10.908 trường hợp; vi phạm quy định về mũ bảo hiểm 3.600 trường hợp; vi phạm phần đường, làn đường, tránh vượt 509 trường hợp; dừng, đỗ sai quy định 274 trường hợp; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện 65 trường hợp; không có GPLX 359 trường hợp; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, người điều khiển giao thông 71 trường hợp; chở quá số người quy định 65 trường hợp; vi phạm quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng 77 trường hợp và 6.955 trường hợp vi phạm khác.

6 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 199 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 122 người tử vong và hơn 160 người bị thương. Phần lớn các vụ tai nạn xuất phát từ những lỗi chủ quan như chạy quá tốc độ, thiếu quan sát, đi không đúng phần đường, làn đường, không giữ khoảng cách an toàn và chuyển hướng bất cẩn.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe tải với xe đầu kéo trên quốc lộ 12C khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Riêng trong tháng 6, toàn tỉnh xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 22 người tử vong và gần 30 người bị thương. Thực tế này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông.

Xe tải bị biến dạng cabin sau vụ va chạm với xe chạy cùng chiều trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi ở xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Trước tình hình đó, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, đi không đúng phần đường, làn đường... nhằm hạn chế các vụ tai nạn giao thông.