Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

Va chạm giao thông ở vòng xuyến nút giao cao tốc, 1 phụ nữ tử vong

Văn Đức
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Vụ tai nạn ngay vòng xuyến nút giao cao tốc ở Hà Tĩnh giữa xe ben với xe máy khiến một phụ nữ 50 tuổi tử vong.

bqbht_br_tai-nan-chet-nguoi.jpg
Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 1 phụ nữ tử vong.

Vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng xảy ra lúc 8h ngày 15/5 tại vòng xuyến đường tỉnh 550 (ĐT.550) với đường Ngô Quyền và đường dẫn ra vào cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi ở xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh.

Vào thời gian trên, xe ben mang BKS 38H-015.xx do tài xế Phạm Văn T. (SN 1989, trú xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển di chuyển trên đường tỉnh 550 theo hướng từ phường Thành Sen đi ngã ba Khe Giao.

Khi tới nút giao vòng xuyến ra vào cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, xe ben xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 38N1 - 210.xx do bà Đậu Thị L. (SN 1976, trú xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) cầm lái, di chuyển cùng chiều.

Va chạm mạnh khiến bà L. ngã xuống đường, chấn thương nặng. Nạn nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Toàn Lưu và đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra làm rõ vụ tai nạn.

bqbht_br_tai-nan-giao-thong-001.jpg
Khu vực vòng xuyến dẫn ra vào cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi ở xã Toàn Lưu.

Tin liên quan

Tags:

#Tai nạn giao thông #Tai nạn giao thông chết người #Tai nạn chết người #Tai nạn chết người ở Toàn Lưu #Tai nạn chết người ở Hà Tĩnh #Vụ tai nạn giao thông chết người #Vụ tai nạn chết người ở Hà Tĩnh #Tai nạn nút ra vào cao tốc #Tai nạn xe tải

Chủ đề An toàn giao thông

Chủ đề Tai nạn giao thông

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

"Ngừa" bà hoả ghé thăm trong dịp nghỉ lễ

"Ngừa" bà hoả ghé thăm trong dịp nghỉ lễ

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở các tổ chức, doanh nghiệp và người dân đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ trong kỳ nghỉ lễ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!