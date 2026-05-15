Va chạm giao thông ở vòng xuyến nút giao cao tốc, 1 phụ nữ tử vong

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 1 phụ nữ tử vong.

Vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng xảy ra lúc 8h ngày 15/5 tại vòng xuyến đường tỉnh 550 (ĐT.550) với đường Ngô Quyền và đường dẫn ra vào cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi ở xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh.

Vào thời gian trên, xe ben mang BKS 38H-015.xx do tài xế Phạm Văn T. (SN 1989, trú xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển di chuyển trên đường tỉnh 550 theo hướng từ phường Thành Sen đi ngã ba Khe Giao.

Khi tới nút giao vòng xuyến ra vào cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, xe ben xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 38N1 - 210.xx do bà Đậu Thị L. (SN 1976, trú xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) cầm lái, di chuyển cùng chiều.

Va chạm mạnh khiến bà L. ngã xuống đường, chấn thương nặng. Nạn nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Toàn Lưu và đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra làm rõ vụ tai nạn.