Tranh chấp lối đi, anh em nhiều lần xảy ra xô xát

Làm việc với phóng viên, anh Phan Đức Thắng (SN 1978, trú thôn Yên Khánh, xã Tiên Điền, hiện sinh sống tại tỉnh Quảng Ninh) phản ánh: “Tôi là con bác, còn Phan Thị Vân và Phan Văn Kiều là em con chú ruột. Từ năm 1984, các gia đình chúng tôi sử dụng chung một lối đi (hiện đã được đổ bê tông và rộng hơn 3m). Đến năm 1997, gia đình tôi mở thêm một lối đi khác trong vườn nên từ đó đến nay, lối đi chung được chị Vân và anh Kiều sử dụng.

Cuối năm 2025, do mẹ đau yếu, anh em đi làm ăn xa nên tôi đóng cổng chính để tránh người lạ vào nhà, đồng thời mở thêm một cửa phụ nối từ đường vào nhà ra lối đi chung nhằm thuận tiện cho việc nhờ người đến hương khói ngày rằm, ngày lễ. Tuy nhiên, việc này bị Vân và Kiều phản đối gay gắt."

Cổng phụ được anh Thắng mở vào lối đi chung.

Anh Thắng bức xúc: “Nếu các em con chú không đồng tình thì gửi đơn đến chính quyền địa phương để giải quyết theo quy định pháp luật. Đằng này, họ lại nhiều lần chửi bới, xúc phạm, đăng tải thông tin trên mạng xã hội, đe dọa, phá hoại tài sản, thậm chí hành hung khiến tôi phải nhập viện điều trị. Mỗi lần xảy ra sự việc, tôi đều báo công an xã nhưng chưa được giải quyết kịp thời, dứt điểm”.

Tại hiện trường, phóng viên ghi nhận việc tranh chấp lối đi là có thật. Khu vực này hiện tồn tại hai lối đi, chỉ cách nhau một bức tường rào. Một số vị trí cột trụ, tường rào phía lối đi đang tranh chấp có dấu hiệu bị tác động. Trên bức tường phân định giữa hai lối đi có một cửa phụ bằng lưới B40 do gia đình anh Thắng lắp đặt, chỉ người đi bộ mới có thể qua lại.

Đặc biệt, hình ảnh từ camera cho thấy, tại khu vực tranh chấp đã nhiều lần xảy ra cãi vã, xô xát giữa hai bên.

Anh Thắng trình bày nguồn gốc đoạn đường đang tranh chấp.

Để đảm bảo phản ánh khách quan sự việc, phóng viên đã liên hệ làm việc nhưng anh Phan Văn Kiều từ chối trao đổi. Trong khi đó, chị Phan Thị Vân khẳng định: “Lối đi đang tranh chấp thuộc quyền sử dụng của gia đình tôi, anh Thắng không có quyền đòi hỏi. Giữa các gia đình xảy ra mâu thuẫn, xô xát là có thật; nhưng đúng sai thế nào là việc của cơ quan chức năng, tôi không bàn luận”.

Hiện trạng đoạn đường đang tranh chấp (kẻ màu đỏ).

Làm việc với phóng viên, Thượng tá Lê Xuân Diệu – Trưởng Công an xã Tiên Điền cho biết: “Sự việc giữa anh Thắng với chị Vân và anh Kiều, chúng tôi đã nắm rõ. Anh Thắng cũng đã nhiều lần gửi đơn tố cáo, khiếu nại, kiến nghị đến cơ quan công an. Chúng tôi đã trả lời một đơn khiếu nại liên quan nội dung chị Vân vu khống gia đình anh Thắng trên mạng xã hội, số còn lại đang tiếp tục xử lý, trả lời công dân.

Các vụ xô xát, chúng tôi đã đến hiện trường xử lý, sau đó triệu tập các đối tượng liên quan để răn đe, yêu cầu không tái diễn hành vi tương tự và tổ chức hòa giải giữa hai gia đình. Mặt khác, chúng tôi cũng đang phối hợp với Viện KSND khu vực 3 – Hà Tĩnh và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh củng cố hồ sơ, bổ sung chứng cứ để xử lý theo đúng quy định pháp luật”.

Ông Đậu Văn Hùng – Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Tiên Điền thông tin: “Địa phương đã nhiều lần làm việc, tổ chức hòa giải nhằm ổn định tình hình. Tuy nhiên, đến nay các hộ này chưa có đơn đề nghị xác minh, phân định nên chưa đủ căn cứ để kết luận đây là đường chung hay riêng. Nếu các hộ dân có yêu cầu xác minh, phân định quyền sử dụng lối đi, địa phương sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn giải quyết theo đúng quy định pháp luật”.

Hình ảnh xô xát vào đêm 9/5/2026, được cắt từ camera.

Xét cả về lý lẫn tình thì những hành vi chửi bới, đe dọa, xúc phạm, thậm chí xô xát giữa những người cùng huyết thống như trên là điều không nên, thậm chí có thể đối diện nguy cơ bị xử lý hình sự. Việc phân định đúng - sai, xác định lối đi chung hay riêng sẽ có pháp luật và cơ quan chức năng giải quyết nên các bên cần kiềm chế, nhẫn nhịn để tránh các hậu quả đáng tiếc.

Hiện nay, mâu thuẫn giữa các bên vẫn đang căng thẳng nên chính quyền địa phương và lực lượng công an cần tiếp tục vào cuộc quyết liệt, khách quan, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm; đồng thời hướng dẫn thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý để xác định rõ quyền sử dụng lối đi đang tranh chấp. Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và người dân địa phương cũng cần tăng cường hòa giải, vận động các bên giữ bình tĩnh, tránh để vụ việc tiếp tục phát sinh phức tạp, ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm, an ninh trật tự trên địa bàn.