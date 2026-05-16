Rủ nhau đi tắm sông, 4 học sinh đuối nước thương tâm

Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm thi thể học sinh trú xã Hòa Mỹ, Đắk Lắk (trước là Phú Yên) trong lúc tắm sông không may bị đuối nước.

Khu vực sông nơi 4 em học sinh tắm bị đuối nước - Ảnh: Người dân cung cấp

Tối 16/5, ông Lê Xuân Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, cho hay trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 4 học sinh tử vong. Địa phương đang phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng cùng ngày, 4 học sinh gồm N.A.H. (9 tuổi), N.G.B. (11 tuổi), N.B.P. (11 tuổi) và N.N.B. (14 tuổi, cùng trú tại xóm Núi Lá, thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ), hiện đang học ở các trường tiểu học Hòa Mỹ Tây và THCS Tây Sơn, rủ nhau đến tắm sông Bánh Lái ở thôn Ngọc Lâm 1. Trong khi tắm, 4 học sinh này không may bị nước cuốn.

Theo ông Hiếu, ngay sau khi nhận tin, chính quyền địa phương, công an, lực lượng cứu hộ cùng người dân đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân.

Tối 16/5, lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể học sinh bị chết đuối - Ảnh: Minh Chiến

Đến hơn 19h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và vớt được thi thể 3 em học sinh, 1 em còn lại vẫn đang mất tích.

