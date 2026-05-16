Rủ nhau đi tắm sông, 4 học sinh đuối nước thương tâm

Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm thi thể học sinh trú xã Hòa Mỹ, Đắk Lắk (trước là Phú Yên) trong lúc tắm sông không may bị đuối nước.
Tối 16/5, ông Lê Xuân Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, cho hay trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 4 học sinh tử vong. Địa phương đang phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng cùng ngày, 4 học sinh gồm N.A.H. (9 tuổi), N.G.B. (11 tuổi), N.B.P. (11 tuổi) và N.N.B. (14 tuổi, cùng trú tại xóm Núi Lá, thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ), hiện đang học ở các trường tiểu học Hòa Mỹ Tây và THCS Tây Sơn, rủ nhau đến tắm sông Bánh Lái ở thôn Ngọc Lâm 1. Trong khi tắm, 4 học sinh này không may bị nước cuốn.
Theo ông Hiếu, ngay sau khi nhận tin, chính quyền địa phương, công an, lực lượng cứu hộ cùng người dân đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân.
Đến hơn 19h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và vớt được thi thể 3 em học sinh, 1 em còn lại vẫn đang mất tích.
Sau cú đẩy khiến người hàng xóm ngã đập đầu xuống nền sân, chấn thương sọ não và tử vong, bị cáo Lê Đình Tâm (trú xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) bị TAND khu vực 1 tuyên phạt 7 năm tù giam về tội "Cố ý gây thương tích".
Tại làng nghề chế biến hến ở xã Đức Minh (Hà Tĩnh), các lò luộc hến đỏ lửa liên tục để phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, việc sử dụng củi, than cùng nhiều vật liệu dễ cháy trong điều kiện thời tiết nắng nóng khiến nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn.
Thời gian qua, nhiều người tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 8 (Hà Tĩnh) không khỏi lo lắng khi tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Sau gần 3 năm lẩn trốn tại Angola, 2 đối tượng giữ vai trò tích cực trong đường dây đánh bạc từng bị triệt phá tại Hà Tĩnh đã trở về nước đầu thú sau quá trình vận động, thuyết phục của lực lượng công an.
Với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các phương án, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông ở Hà Tĩnh cơ bản được đảm bảo, tạo điều kiện cho người dân vui chơi an toàn.
Trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, dù lượng phương tiện lưu thông trên các tuyến đường có tăng lên nhưng nhìn chung tình hình giao thông ở Hà Tĩnh vẫn khá thông thoáng, thuận lợi.