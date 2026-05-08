Xe khách lật trên đèo ở Gia Lai, 3 người chết

Ôtô 16 chỗ chở 7 người chạy qua đèo Tô Na trên quốc lộ nối Gia Lai - Quảng Ngãi bị lật, lao xuống mương, ba hành khách tử vong, ba người bị thương.

Khoảng 5h40 sáng 8/5, ông Trần Văn Hậu, 54 tuổi, lái ôtô khách của nhà xe Hùng Phương chạy trên quốc lộ 25 theo hướng Gia Lai đi Quảng Ngãi. Khi đến đoạn đèo Tô Na, thuộc buôn Phùm, xã Uar, xe bất ngờ lật và lao xuống lề bên trái đường.

Tai nạn khiến bà Võ Thị Hường, 75 tuổi, trú xã Phú Túc, tử vong tại chỗ. Ông Nguyễn Việt Hòa, 46 tuổi và anh Lê Kim Hùng, 37 tuổi tử vong tại Trung tâm Y tế Krông Pa.

Hiện trường vụ tai nạn trên đèo Tô Na, sáng 8/5. Ảnh: Ngọc Oanh

Ba người bị thương là Ksor H'uir, 75 tuổi; Ksor H'bli, 35 tuổi; Nguyễn Thị Hiên, 53 tuổi. Các nạn nhân này bị gãy xương sườn, chấn thương đầu, ngực, tay... đang được chuyển lên Bệnh viên Đa khoa tỉnh Gia Lai tiếp tục điều trị.

Tại hiện trường, xe khách hư hỏng nặng, kính chắn gió vỡ vụn, phần bánh xe rơi xuống mương thoát nước bên đường.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế không làm chủ tốc độ khi ôm cua qua đoạn đèo.

Vị trí xảy ra tai nạn. Đồ họa: Khánh Hoàng

Đèo Tô Na dài khoảng 2 km trên quốc lộ 25, là tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực Nam Trung Bộ với Tây Nguyên. Dù được đầu tư cải tạo từ năm 2012 nhằm giảm nguy cơ tai nạn, khu vực này vẫn tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt vào mùa mưa do thường xuyên xảy ra sạt lở.

