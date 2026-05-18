Hai người tử vong trong nhà hàng nghi do điện giật

Hai nhân viên nhà hàng ở phường Hải An (TP Hải Phòng) bị phát hiện tử vong trong khu vực bếp, nghi do rò rỉ điện gây giật.
Khoảng 19h ngày 17/5, Công an phường Hải An nhận được tin báo từ nhà hàng Bếp Làng Hoa, số 292 Lũng Đông về việc hai nhân viên là chị Lê Thị Minh (38 tuổi, phường Hải An) và anh Nguyễn Văn Nam (34 tuổi, phường Hải An) tử vong trong khu bếp.
Qua điều tra ban đầu và khám nghiệm hiện trường, nhà chức trách nhận định nhiều khả năng hai nạn nhân tử vong do điện giật.
Thời điểm xảy ra sự việc, TP Hải Phòng mưa to diện rộng khiến nhiều tuyến đường và khu vực trũng thấp bị ngập cục bộ, gây nguy cơ rò rỉ, chập cháy điện tại các cơ sở kinh doanh và hộ dân.
Công an TP Hải Phòng đang phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ nguyên nhân và xác định trách nhiệm của các bên.
