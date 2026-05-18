Hai người tử vong trong nhà hàng nghi do điện giật

Hai nhân viên nhà hàng ở phường Hải An (TP Hải Phòng) bị phát hiện tử vong trong khu vực bếp, nghi do rò rỉ điện gây giật.

Khoảng 19h ngày 17/5, Công an phường Hải An nhận được tin báo từ nhà hàng Bếp Làng Hoa, số 292 Lũng Đông về việc hai nhân viên là chị Lê Thị Minh (38 tuổi, phường Hải An) và anh Nguyễn Văn Nam (34 tuổi, phường Hải An) tử vong trong khu bếp.

Xe cấp đưa nạn nhân rời khỏi nhà hàng. Ảnh: Xuân Hoa
Qua điều tra ban đầu và khám nghiệm hiện trường, nhà chức trách nhận định nhiều khả năng hai nạn nhân tử vong do điện giật.

Thời điểm xảy ra sự việc, TP Hải Phòng mưa to diện rộng khiến nhiều tuyến đường và khu vực trũng thấp bị ngập cục bộ, gây nguy cơ rò rỉ, chập cháy điện tại các cơ sở kinh doanh và hộ dân.

Công an TP Hải Phòng đang phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ nguyên nhân và xác định trách nhiệm của các bên.

Tình hình cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ tháng 4/2026

Trong tháng 4/2026, toàn quốc xảy ra 276 vụ cháy, làm chết 13 người, làm bị thương 14 người, thiệt hại về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền khoảng 43,14 tỷ đồng; toàn quốc xảy ra 01 vụ nổ, làm chết 02 người.
7 năm tù vì xô người ngã tử vong sau cuộc nhậu

Sau cú đẩy khiến người hàng xóm ngã đập đầu xuống nền sân, chấn thương sọ não và tử vong, bị cáo Lê Đình Tâm (trú xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) bị TAND khu vực 1 tuyên phạt 7 năm tù giam về tội "Cố ý gây thương tích".
"Bà hỏa" rình rập làng chế biến hến ven sông La

Tại làng nghề chế biến hến ở xã Đức Minh (Hà Tĩnh), các lò luộc hến đỏ lửa liên tục để phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, việc sử dụng củi, than cùng nhiều vật liệu dễ cháy trong điều kiện thời tiết nắng nóng khiến nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn.
Liều lĩnh trộm xe máy ngay trước trụ sở công an

Đối tượng Trần Hậu Phúc đã liều lĩnh trộm xe máy của một công dân khi người này đến giải quyết thủ tục hành chính tại Đội Địa bàn Thạch Hà, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh.
