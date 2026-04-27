Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Cứu kịp thời cháu bé bị điện giật ở lễ hội té nước

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Bé trai 10 tuổi bị điện giật khi tham gia lễ hội té nước ở Lai Châu được cảnh sát giao thông đưa đi cấp cứu kịp thời.

Khoảng 15h chiều 26/4, cháu Hoàng Gia Bảo, 10 tuổi, trú tại bản Sơn Bình, xã Phong Thổ, trong khi đang vui chơi tại lễ hội té nước đã không may bị điện giật, do dây điện của một máy rửa xe bị hở, dẫn đến tai nạn.

Thượng úy Trương Văn Tuyên bế cháu bé ra khu vực thông thoáng để sơ cứu ban đầu. Ảnh: CACC
Thượng úy Trương Văn Tuyên bế cháu bé ra khu vực thông thoáng để sơ cứu ban đầu. Ảnh: CACC

Ngay khi phát hiện sự việc, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1, Công an tỉnh Lai Châu đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại lễ hội đã lập tức có mặt.

Thời điểm trên, cháu bé đã rơi vào trạng thái nguy kịch, Thượng úy Trương Văn Tuyên đã trực tiếp bế cháu bé từ hiện trường ra khu vực thông thoáng, thực hiện các biện pháp sơ cứu tại chỗ như ép lồng ngực để duy trì nhịp tim cho nạn nhân.

Cảnh sát sau đó sử dụng ôtô chuyên dụng, bật còi ưu tiên để đưa cháu bé đến Trạm Y tế xã Phong Thổ và tiếp tục chuyển lên Trung tâm Y tế Phong Thổ để cấp cứu chuyên sâu.

Ngày 27/4, đại diện Trung tâm Y tế Phong Thổ cho biết nhờ sự can thiệp kịp thời "giờ vàng" của các chiến sĩ CSGT, đến nay cháu Bảo đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Lễ hội Then Kin Pang (hay lễ hội té nước) là lễ hội dân gian đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa tâm linh của người Thái trắng tại Lai Châu, tổ chức vào tháng 3 âm lịch hàng năm nhằm cầu mưa thuận gió hòa và mùa màng bội thu.

Lễ hội nổi bật với nghi thức gội đầu, té nước cầu may và hoạt động diễn xướng Then.

vnexpress.net
Link bài gốc Copy link
https://vnexpress.net/cuu-kip-thoi-chau-be-bi-dien-giat-o-le-hoi-te-nuoc-5067600.html

Tin liên quan

Tags:

#điện giật #lễ hội té nước #Lai Châu #cứu hộ #CSGT

