Phụ nữ Hà Tĩnh lan tỏa “Gia đình 3 sạch” trên không gian mạng

Từ những khu vườn xanh mướt ở miền núi Sơn Kim đến những con ngõ sạch đẹp ở phường Trần Phú, phong trào “Gia đình 3 sạch” đang được hội viên phụ nữ Hà Tĩnh kể lại bằng các video ngắn với những câu chuyện chân thực, gần gũi.

Những tuyến đường xanh mát ở thôn Vũng Tròn (xã Sơn Kim 1) nhờ bàn tay chăm sóc của các hội viên phụ nữ.

Những câu chuyện về giữ gìn nhà cửa, bếp núc, ngõ xóm ngăn nắp không chỉ lan tỏa thông điệp sống xanh mà còn thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội. Đây là kết quả bước đầu đáng ghi nhận của Cuộc thi video, clip “Gia đình 3 sạch” năm 2026 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh tổ chức.

Cuộc thi dành cho cán bộ, hội viên phụ nữ, trong đó có hội viên danh dự, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân về ý nghĩa xây dựng "Gia đình 3 sạch”. Đồng thời, phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong gia đình và cộng đồng. Tác phẩm dự thi là các video, clip ngắn có thời lượng từ 45 giây đến 3 phút, kèm tiêu đề và lời bình. Nội dung tập trung phản ánh việc thực hiện các tiêu chí “3 sạch” gồm: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ; giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo trong bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; lan tỏa những chuyển biến tích cực về nếp sống, sức khỏe và hạnh phúc gia đình.

Phong trào "Gia đình 3 sạch" gồm sạch nhà - sạch bếp - sạch ngõ đã góp phần bảo vệ môi trường.

Được phát động từ đầu tháng 5/2026, cuộc thi nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân trên toàn tỉnh. Tại các cấp hội cơ sở, hàng trăm video đã được chị em tự lên ý tưởng, quay dựng và gửi tham dự, tạo nên không khí thi đua sôi nổi.

Chị Trần Thị Hường (thôn Công Thương, xã Sơn Kim 1) chia sẻ: “Nhiều năm nay, 3 sạch đã trở thành nếp sống hằng ngày của gia đình tôi. Vì vậy, khi Hội LHPN tỉnh tổ chức cuộc thi, tôi và các thành viên trong gia đình rất hào hứng tham gia”.

Chị Trần Thị Hường (thôn Công Thương, xã Sơn Kim 1).

Trong video “Giữ lửa yêu thương” do chị Hường thực hiện, hình ảnh góc bếp gọn gàng, khu vườn xanh mát, con ngõ sạch đẹp cùng những khoảnh khắc các thành viên quây quần làm việc nhà đã khắc họa sinh động một gia đình hạnh phúc từ những điều giản dị. “3 sạch là chìa khóa kiến tạo hạnh phúc trong mỗi gia đình, đó là thông điệp tôi muốn gửi tới mọi người thông qua video của mình” - chị Hường cho biết.

Sau khi xây dựng ý tưởng, chị Hường đã nhận được sự hỗ trợ, tư vấn từ Hội LHPN xã Sơn Kim 1 để hoàn thiện sản phẩm dự thi.

Chị Trịnh Thị Trà My - Chủ tịch Hội LHPN xã Sơn Kim 1 cho biết: “Ngay sau khi phát động cuộc thi đến các chi hội, chúng tôi nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo hội viên. Thông qua những video người thật, việc thật, tiêu chí "3 sạch" được lan tỏa sinh động, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời gắn kết các thành viên trong gia đình và cộng đồng”.

Video: "Giữ lửa yêu thương" của chị Trần Thị Hường (xã Sơn Kim 1). Video do ban tổ chức cung cấp

Không chỉ hội viên phụ nữ, cuộc thi còn nhận được sự đồng hành của các thành viên trong gia đình và bà con lối xóm. Nhiều chị em đã huy động ông bà, bố mẹ, con cái cùng xuất hiện trong video để chia sẻ những thông điệp ý nghĩa về xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp. Ở nhiều thôn, tổ dân phố, người dân còn nhiệt tình tham gia làm “diễn viên quần chúng”, góp phần tạo nên những thước phim chân thực và gần gũi.

“Khi biết tôi đăng ký làm video dự thi “Gia đình 3 sạch”, chồng tôi ủng hộ ngay và gọi điện cho các con sắp xếp thời gian để cả nhà được lên hình đông đủ. Chúng tôi chỉ tái hiện những công việc thường nhật nên việc quay video cũng khá dễ dàng” - bà Lê Thị Thanh Hương (tổ dân phố Liên Thanh, phường Trần Phú) chia sẻ.

Các thành viên gia đình bà Lê Thị Thanh Hương (phường Trần Phú) thực hiện một cảnh quay video "Gia đình 3 sạch".

Từ những câu chuyện bình dị ấy, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng rộng khắp. Sau một tháng phát động, vòng thi cấp tỉnh đã nhận được trên 70 video gửi về. Ban tổ chức đã chấm chọn 36 video vào vòng chung khảo và đăng tải trên Fanpage Hội LHPN Hà Tĩnh để khán giả bình chọn. Chỉ sau thời gian ngắn, các video đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng hàng nghìn lượt chia sẻ trên mạng xã hội, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Bà Trương Thị Lượng - Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh, thành viên ban tổ chức cuộc thi cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao tinh thần hưởng ứng của các cấp hội và hội viên. Đa số video dự thi đều đảm bảo chất lượng, truyền tải rõ thông điệp của phong trào 3 sạch. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, có cách thể hiện sáng tạo, đặc biệt là phản ánh những mô hình, việc làm cụ thể bằng người thật, việc thật, tạo sức thuyết phục cao trong công tác tuyên truyền. Việc các video được đông đảo người dân quan tâm, chia sẻ trên mạng xã hội là thành công bước đầu mà cuộc thi hướng tới”.

Cuộc thi video, clip “Gia đình 3 sạch” đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các hội viên phụ nữ trên toàn tỉnh.

Không chỉ là sân chơi tìm kiếm những video hay, Cuộc thi video, clip “Gia đình 3 sạch” đang mở ra cách làm mới trong công tác tuyên truyền của các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh. Từ những căn bếp gọn gàng, khu vườn xanh mát hay con ngõ sạch đẹp, những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt đang được kể lại bằng ngôn ngữ của thời đại số, góp phần lan tỏa lối sống văn minh, trách nhiệm và yêu môi trường đến cộng đồng.

Theo kế hoạch, cuộc thi sẽ được tổng kết, trao giải vào tuần cuối tháng 6/2026, nhân dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).