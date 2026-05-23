Sức lan tỏa từ những "Xóm đạo văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp"

(Baohatinh.vn) - Không chỉ góp phần làm cho cảnh quan nông thôn ngày càng khang trang, các mô hình “Xóm đạo văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp” tại xã Sơn Giang (Hà Tĩnh) còn thắt chặt tình đoàn kết lương - giáo, cùng chung tay xây dựng quê hương.

Nhờ sự chung sức của người dân và chính quyền địa phương, diện mạo nông thôn hiện nay ở xã Sơn Giang đang có nhiều đổi thay tích cực. Nhiều tuyến đường liên thôn được chỉnh trang sạch đẹp, hệ thống điện chiếu sáng được đầu tư đồng bộ, hàng rào xanh được chăm sóc cẩn thận. Không chỉ môi trường sống ngày càng khởi sắc, tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư cũng tiếp tục được củng cố và lan tỏa. Đó là kết quả từ việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 bằng những mô hình sát thực tiễn đời sống. Theo đó, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn xã đã xây dựng 5 mô hình “Xóm đạo văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Chi bộ thôn Lâm Trung ra mắt mô hình dân vận khéo “Xóm đạo văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp” (tháng 1/2026). Ảnh do cơ sở cung cấp.

Thôn Lâm Trung là điểm sáng tiêu biểu trong triển khai “Xóm đạo văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp” ở Sơn Giang. Mô hình được xây dựng tại tổ liên gia số 1 với 42 hộ dân, trong đó có 32 hộ giáo dân với 154 nhân khẩu. Để mô hình phát huy hiệu quả, Chi bộ thôn Lâm Trung đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và người có uy tín trong giáo dân. Từ đó, người dân tự nguyện đóng góp kinh phí, ngày công để chỉnh trang khu dân cư, lắp đặt đường điện chiếu sáng, xây dựng hàng rào xanh...

Ông Võ Thanh Tuấn - Bí thư Chi bộ thôn Lâm Trung cho biết: “Trong quá trình triển khai, điều quan trọng nhất là làm cho người dân thấy được lợi ích thiết thực từ mô hình. Khi đường làng ngõ xóm sạch đẹp hơn, việc đi lại thuận tiện hơn thì bà con càng tích cực tham gia các phần việc chung. Nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, đóng góp kinh phí để mở rộng đường giao thông, chỉnh trang khu dân cư. Đầu năm đến nay, chi bộ cũng vận động hơn 50 triệu đồng để lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng dài khoảng 900m và trồng hơn 1.200 bầu hoa dâm bụt làm hàng rào xanh”.

Những hàng rào xanh, mô hình kinh tế được đầu tư xây dựng tại thôn Lâm Trung.

Không chỉ tạo chuyển biến về diện mạo nông thôn, mô hình còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương. Hiện toàn thôn Lâm Trung có 25 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên, trong đó có 7 mô hình đạt doanh thu trên 500 triệu đồng/năm.

Tại tổ liên gia số 2 thuộc thôn 3, mô hình “Xóm đạo văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp” cũng đang mang lại nhiều chuyển biến tích cực. Được triển khai từ đầu năm 2026, mô hình có 27 hộ dân tham gia, phần lớn là các hộ giáo dân.

Tinh thần đoàn kết lương - giáo đã góp phần giúp diện mạo thôn 3 khởi sắc.

Theo đó, Chi bộ thôn 3 đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang vườn hộ, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng... Anh Bùi Thiên Kiếm - Bí thư Chi bộ thôn 3 cho biết: “Ban đầu, việc triển khai mô hình gặp không ít khó khăn do nhận thức của người dân còn chưa đồng đều. Do đó, chi bộ đã phân công đảng viên phụ trách từng nhóm hộ để trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn bà con thực hiện các phần việc cụ thể”.

Anh Bùi Thiên Kiếm (bên phải) - Bí thư Chi bộ thôn 3 trao đổi với người dân về các phần việc xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp.

Anh Chu Văn Hạnh – Phó Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo họ Yên Quát (thôn 3) chia sẻ: “Trước đây, tuyến đường trước nhà còn chật hẹp, chưa được thông thoáng nên gia đình tôi đã bàn bạc và tự nguyện hiến hơn 40m² đất để mở rộng đường. Đường sá khang trang hơn tạo thuận lợi cho bà con đi lại, giao thương và góp phần làm thay đổi diện mạo khu dân cư”.

Mô hình “Xóm đạo văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp” ở thôn 5 cũng đang tạo sức lan tỏa tích cực. Mô hình được triển khai tại tổ liên gia số 1 với 52 hộ dân tham gia, trong đó có 25 hộ giáo dân. Cùng với việc chung tay xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, nhiều hộ cũng từng bước phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống.

Gia đình bà Võ Thị Hương tập trung phát triển kinh tế từ việc chăn nuôi hươu và ong.

Gia đình bà Võ Thị Hương (thôn 5) là một trong những hộ duy trì hiệu quả mô hình nuôi 10 con hươu và 50 tổ ong. Bà Hương cho hay: “Trước đây, việc chăn nuôi chủ yếu còn nhỏ lẻ, nhưng vài năm gần đây, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô để tăng thu nhập. Nhờ thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất nên gia đình tôi cũng như bà con có thêm động lực phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống”.

Những kết quả đạt được từ các mô hình “Xóm đạo văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp” đã tạo thêm khí thế thi đua trong Nhân dân, góp phần đưa các phong trào xây dựng nông thôn mới ở Sơn Giang đi vào chiều sâu. Từ sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư, nhiều phần việc thiết thực tiếp tục được triển khai, tạo nền tảng để địa phương nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Người dân xã Sơn Giang chung tay dọn dẹp đường làng, ngõ xóm. Ảnh do cơ sở cung cấp.

Để các mô hình tiếp tục phát huy hiệu quả và lan tỏa sâu rộng, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Sơn Giang đã tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong các phong trào tại địa phương. Hiện nay, toàn xã có 1 đảng bộ cơ sở, 4 chi bộ cơ sở và 36 chi bộ trực thuộc với 870 đảng viên. Các chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt, bám sát nhiệm vụ chính trị ở cơ sở để tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn cảnh quan môi trường và xây dựng khu dân cư văn minh.

Bà Võ Thị Hương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sơn Giang cho biết: “Chính sự vào cuộc đồng bộ của các chi bộ cùng vai trò nêu gương của đội ngũ đảng viên tại cơ sở đã góp phần tạo sức lan tỏa cho các mô hình “Xóm đạo văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp”. Qua đó, người dân ngày càng nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường, tập trung phát triển kinh tế, phát huy tinh thần đoàn kết và chủ động tham gia các phong trào tại địa phương. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục nhân rộng những mô hình hiệu quả, gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn”.

