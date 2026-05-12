Tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu rộng việc triển khai các nghị quyết của Trung ương, tỉnh

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị các báo cáo viên tiếp tục bám sát định hướng, tập trung tuyên truyền sâu rộng việc triển khai các nghị quyết của Trung ương, tỉnh và các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.
Sáng 12/5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 5 năm 2026.
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đặng Thị Quỳnh Diệp; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Khánh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.
Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe thông tin về kết quả thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; phát động tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân.
Ngay từ đầu năm 2026, BHXH tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, phát triển người tham gia. Đến nay, số người tham gia BHXH đạt 186.000 người, tăng hơn 5.600 người so với năm 2025; tỷ lệ lao động tham gia BHXH đạt 34,9%; tỷ lệ bao phủ BHYT duy trì trên 95%...
Công tác giải quyết và chi trả chế độ BHXH, BHYT thực hiện kịp thời; chuyển đổi số được triển khai hiệu quả. BHXH tỉnh cũng đã phát động và triển khai "Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân" với mục tiêu phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao.
Hội nghị cũng đã thông tin về phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh phù hợp chính quyền địa phương hai cấp; kết quả nổi bật của ngành giáo dục thời gian qua cùng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới. Đồng thời, hội nghị cũng thông tin về kết quả triển khai chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh.
Toàn tỉnh hiện có 669 trường mầm non và phổ thông; có hơn 24.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; trên 330.000 học sinh và trên 10.000 học viên các cấp học. Sau 1 năm triển khai chính quyền địa phương hai cấp, toàn ngành nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả khá nổi bật. Chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng giáo dục mũi nhọn đáp ứng yêu cầu; tiếp tục giữ vững là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về chất lượng học sinh giỏi quốc gia; triển khai có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018; tiếp tục chỉ đạo đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy - học theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực người học...
Về kết quả thực hiện chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh, đến nay cơ bản hoạt động ổn định, thông suốt, phát huy hiệu quả. Trên 98% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn; chỉ số hài lòng của người dân đạt 17,6/18 điểm; tạo được sự đồng thuận, tin tưởng và phấn khởi trong Nhân dân.
Kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đặng Thị Quỳnh Diệp đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp cần tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và vai trò nòng cốt trên mặt trận tư tưởng của Đảng; chủ động đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng chính xác, kịp thời, thuyết phục, sát thực tiễn; nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội ngay từ cơ sở, địa bàn, lĩnh vực phụ trách.
Tiếp tục bám sát định hướng tuyên truyền của Trung ương và của tỉnh; tập trung tuyên truyền sâu rộng việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các nghị quyết, quy định mới của Trung ương.
Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, tiếp tục sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và các phong trào thi đua yêu nước; về lĩnh vực BHXH, BHYT và các chính sách an sinh xã hội; giáo dục và đào tạo, nhất là công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đầu năm học 2026 - 2027. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi toàn tỉnh năm 2026...
