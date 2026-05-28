Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo và dân vận

Chiều 28/5, Đảng ủy Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm triển khai chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo và dân vận. Tham dự có lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh và hơn 40 đại biểu là cán bộ, công chức của đơn vị.

Tại buổi tọa đàm, đại biểu được giới thiệu tổng quan về chuyển đổi số; các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cốt lõi trên 3 trụ cột gồm: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đại biểu cũng trao đổi về việc xây dựng cơ sở dữ liệu ngành tuyên giáo và dân vận theo hướng đồng bộ, liên thông, hiện đại; ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số và mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, định hướng thông tin và tăng cường kết nối với Nhân dân.

Đồng chí Đặng Văn Đức - Trưởng phòng Chuyển đổi số (Sở KH&CN Hà Tĩnh) trao đổi các nội dung liên quan tại toạ đàm.

Đồng chí Đặng Thị Quỳnh Diệp - Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi tọa đàm.

Các ý kiến tại buổi tọa đàm đã tập trung phân tích, làm rõ yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên giáo, dân vận trong môi trường số; chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác nền tảng số và mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội và kết nối với Nhân dân.

Buổi tọa đàm về chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo và dân vận góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức. Qua đó, từng bước xây dựng mô hình hoạt động hiện đại, khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.