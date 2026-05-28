Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo và dân vận

(Baohatinh.vn) - Đảng ủy Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Chiều 28/5, Đảng ủy Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm triển khai chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo và dân vận.
Tham dự có lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh và hơn 40 đại biểu là cán bộ, công chức của đơn vị.
Tại buổi tọa đàm, đại biểu được giới thiệu tổng quan về chuyển đổi số; các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cốt lõi trên 3 trụ cột gồm: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đại biểu cũng trao đổi về việc xây dựng cơ sở dữ liệu ngành tuyên giáo và dân vận theo hướng đồng bộ, liên thông, hiện đại; ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số và mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, định hướng thông tin và tăng cường kết nối với Nhân dân.
Các ý kiến tại buổi tọa đàm đã tập trung phân tích, làm rõ yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên giáo, dân vận trong môi trường số; chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác nền tảng số và mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội và kết nối với Nhân dân.
Buổi tọa đàm về chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo và dân vận góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức. Qua đó, từng bước xây dựng mô hình hoạt động hiện đại, khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Lễ trao tặng huy hiệu Đảng tại các địa phương ở Hà Tĩnh vào đúng ngày kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự ghi nhận, tôn vinh những đảng viên đã có nhiều cống hiến, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Những ngày tháng 5, khắp các địa phương ở Hà Tĩnh, không khí kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần lan tỏa sâu rộng việc học và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Trách nhiệm, nhiệt tình, chị Phạm Thị Thúy (SN 1987), Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty TNHH Tài Thành Đạt (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) là hạt nhân quan trọng trong việc xây dựng, phát triển tổ chức Đảng tại doanh nghiệp tư nhân.
Vòng thi cụm hội thi "Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn tỉnh Hà Tĩnh" năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 20-22/5. Thời điểm này, các địa phương và đơn vị tham gia đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho hội thi diễn ra nghiêm túc, chất lượng.
Bằng những việc làm thiết thực gắn với chuyên môn, nhiệm vụ, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động cùng thế hệ trẻ ở Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đưa những giá trị cao đẹp của Bác thấm sâu, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dõi theo từng bước trưởng thành của phong trào cách mạng Hà Tĩnh, dành cho Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà những tình cảm sâu nặng cùng sự quan tâm đặc biệt.
Đã ở tuổi 97 nhưng ngọn lửa nhiệt huyết của người đảng viên 77 tuổi Đảng - cụ Đặng Văn Viện (thôn Đinh Phùng, xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) vẫn rực sáng. Ngọn lửa ấy không chỉ tỏa lan trong lối sống gương mẫu, khu vườn xanh mướt mà còn trong nếp nhà hòa thuận, cách con cháu sống nghĩa tình, trách nhiệm với quê hương.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng đề nghị xã Thạch Hà tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính... nhằm vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, thúc đẩy địa phương phát triển toàn diện.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị các báo cáo viên tiếp tục bám sát định hướng, tập trung tuyên truyền sâu rộng việc triển khai các nghị quyết của Trung ương, tỉnh và các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành kết luận và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các kết luận của trung ương, tỉnh về chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
Thấm nhuần lời dạy "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều cá nhân, địa phương, đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh đã có những phần việc cụ thể, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
Việc thực hiện chuyên đề "Học Bác lòng ta trong sáng hơn" tại xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) đã tạo chuyển biến thực chất từ nhận thức sang hành động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng bộ vững mạnh.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh phối hợp với các ban Đảng Tỉnh ủy và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện kế hoạch thực hiện thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị kế hoạch thực hiện thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cần quán triệt phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đại biểu phát huy trách nhiệm, tâm huyết, đóng góp vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI.
Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến 8/5.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!