Sẵn sàng vòng thi cụm hội thi "Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn tỉnh Hà Tĩnh"

​Theo kế hoạch của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, vòng thi cụm có sự tham gia của 73 thí sinh đến từ 73 đảng bộ trực thuộc trong toàn tỉnh. Hội thi được tổ chức tại 3 cụm: cụm 1 tại phường Bắc Hồng Lĩnh, cụm 2 tại xã Thạch Hà và cụm 3 tại xã Kỳ Anh.

Cụm thi số 1 diễn ra tại phường Bắc Hồng Lĩnh dự kiến vào ngày 21/5.

Là địa phương đăng cai cụm số 1, phường Bắc Hồng Lĩnh đang tập trung cho công tác chuẩn bị với tinh thần nghiêm túc, chu đáo, sẵn sàng đón 24 thí sinh dự thi vào ngày 21/5.

Gấp rút chuẩn bị cho hội thi, tại hội trường Đảng ủy phường Bắc Hồng Lĩnh, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn treo đồng bộ, tạo không khí sôi nổi.

Bên cạnh đó, việc rà soát cơ sở vật chất, chuẩn bị hội trường, hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED, máy chiếu, tivi bấm giờ… cũng được triển khai kỹ lưỡng. Các phương án kỹ thuật, công nghệ thông tin, hậu cần, lễ tân được kiểm tra, hoàn thiện nhằm bảo đảm hội thi diễn ra thông suốt.

Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bắc Hồng Lĩnh chia sẻ: “Đến thời điểm này, địa phương đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bố trí 2 hội trường phục vụ hội thi; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo các điều kiện phục vụ tốt nhất cho các đoàn dự thi và đại biểu tham dự".

Tại hai địa điểm còn lại là xã Thạch Hà và xã Kỳ Anh, công tác chuẩn bị cũng đang được triển khai. Các địa phương tập trung chỉnh trang khuôn viên, rà soát hội trường, chuẩn bị maket, cờ, hoa, hệ thống kỹ thuật và đẩy mạnh tuyên truyền trực quan.

Bà Bùi Thị Xuân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thạch Hà cho biết: "Cụm thi số 2 tại xã Thạch Hà có 25 thí sinh tham gia. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã thành lập tổ phục vụ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận nhằm bảo đảm các điều kiện phục vụ hội thi.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao, xã Thạch Hà quyết tâm phối hợp tổ chức thành công hội thi tại cụm số 2. Đây cũng là dịp để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”.

Không chỉ các địa phương, thời điểm này, 73 thí sinh được lựa chọn từ các đảng bộ trực thuộc trong toàn tỉnh cũng đang tích cực hoàn thiện nội dung, luyện tập kỹ năng thuyết trình, chuẩn bị slide trình chiếu và các phần thi theo quy định. Nhiều đơn vị tổ chức duyệt thử, góp ý kỹ lưỡng để giúp thí sinh nâng cao chất lượng bài dự thi.

Thí sinh Phạm Thị Việt Anh - Đảng bộ phường Hà Huy Tập chia sẻ: “Sau khi được lựa chọn tham gia hội thi, tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, xây dựng đề cương và luyện tập kỹ năng trình bày. Bài dự thi cũng được các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy phường và ban chuyên môn góp ý nhiều lần để hoàn thiện cả về nội dung lẫn phương pháp truyền đạt. Tôi xem đây là cơ hội để học hỏi, nâng cao kỹ năng tuyên truyền và tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn”.

Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị, nghiệp vụ có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Từ vòng thi cấp cụm, ban tổ chức sẽ lựa chọn 9 thí sinh xuất sắc nhất tham gia vòng thi chung kết cấp tỉnh diễn ra vào tháng 6/2026.