Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Xây dựng Đảng

Sẵn sàng vòng thi cụm hội thi "Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn tỉnh Hà Tĩnh"

Thu Hà
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Vòng thi cụm hội thi "Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn tỉnh Hà Tĩnh" năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 20-22/5. Thời điểm này, các địa phương và đơn vị tham gia đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho hội thi diễn ra nghiêm túc, chất lượng.

​Theo kế hoạch của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, vòng thi cụm có sự tham gia của 73 thí sinh đến từ 73 đảng bộ trực thuộc trong toàn tỉnh. Hội thi được tổ chức tại 3 cụm: cụm 1 tại phường Bắc Hồng Lĩnh, cụm 2 tại xã Thạch Hà và cụm 3 tại xã Kỳ Anh.

bqbht_br_z7829852977400-1357da464e295cfc6b509ae4411a49bd.jpg
Cụm thi số 1 diễn ra tại phường Bắc Hồng Lĩnh dự kiến vào ngày 21/5.

Là địa phương đăng cai cụm số 1, phường Bắc Hồng Lĩnh đang tập trung cho công tác chuẩn bị với tinh thần nghiêm túc, chu đáo, sẵn sàng đón 24 thí sinh dự thi vào ngày 21/5.

Gấp rút chuẩn bị cho hội thi, tại hội trường Đảng ủy phường Bắc Hồng Lĩnh, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn treo đồng bộ, tạo không khí sôi nổi.

bqbht_br_z7829855005575-1d2847940e49f529c5e3eafe1dac6c75.jpg
Công tác tuyên truyền trực quan hướng về hội thi được phường Bắc Hồng Lĩnh chú trọng.

Bên cạnh đó, việc rà soát cơ sở vật chất, chuẩn bị hội trường, hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED, máy chiếu, tivi bấm giờ… cũng được triển khai kỹ lưỡng. Các phương án kỹ thuật, công nghệ thông tin, hậu cần, lễ tân được kiểm tra, hoàn thiện nhằm bảo đảm hội thi diễn ra thông suốt.

bqbht_br_z7829852175302-3930a16214e651d30224974cbc8e3508.jpg
Lãnh đạo Đảng ủy phường Bắc Hồng Lĩnh rà soát các phần việc, sẵn sàng cho hội thi sắp tới.

Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bắc Hồng Lĩnh chia sẻ: “Đến thời điểm này, địa phương đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bố trí 2 hội trường phục vụ hội thi; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo các điều kiện phục vụ tốt nhất cho các đoàn dự thi và đại biểu tham dự".

bqbht_br_z7829854269810-5eca858fa00ffc484fc67fc66dca7460.jpg
Phường Bắc Hồng Lĩnh bố trí 2 hội trường phục vụ hội thi vòng cụm.

Tại hai địa điểm còn lại là xã Thạch Hà và xã Kỳ Anh, công tác chuẩn bị cũng đang được triển khai. Các địa phương tập trung chỉnh trang khuôn viên, rà soát hội trường, chuẩn bị maket, cờ, hoa, hệ thống kỹ thuật và đẩy mạnh tuyên truyền trực quan.

bqbht_br_z7829169435605-9253fdedde6608d22abdf209c69289ce.jpg
Lãnh đạo xã Thạch Hà rà soát các phần việc trước khi diễn ra vòng thi cụm.

Bà Bùi Thị Xuân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thạch Hà cho biết: "Cụm thi số 2 tại xã Thạch Hà có 25 thí sinh tham gia. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã thành lập tổ phục vụ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận nhằm bảo đảm các điều kiện phục vụ hội thi.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao, xã Thạch Hà quyết tâm phối hợp tổ chức thành công hội thi tại cụm số 2. Đây cũng là dịp để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”.

bqbht_br_z7828911445274-829519f18f20d7a3554032c24d5cd7ff.jpg
Ban Thường vụ Đảng ủy xã họp tổ phục vụ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận nhằm bảo đảm các điều kiện phục vụ hội thi.

Không chỉ các địa phương, thời điểm này, 73 thí sinh được lựa chọn từ các đảng bộ trực thuộc trong toàn tỉnh cũng đang tích cực hoàn thiện nội dung, luyện tập kỹ năng thuyết trình, chuẩn bị slide trình chiếu và các phần thi theo quy định. Nhiều đơn vị tổ chức duyệt thử, góp ý kỹ lưỡng để giúp thí sinh nâng cao chất lượng bài dự thi.

bqbht_br_z7835352835696-f207e55ca39bb73e164857bd65ae8d17.jpg
Đảng ủy phường Hà Huy Tập góp ý trong quá trình xây dựng đề cương và luyện tập kỹ năng thuyết trình cho thí sinh Phạm Thị Việt Anh.

Thí sinh Phạm Thị Việt Anh - Đảng bộ phường Hà Huy Tập chia sẻ: “Sau khi được lựa chọn tham gia hội thi, tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, xây dựng đề cương và luyện tập kỹ năng trình bày. Bài dự thi cũng được các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy phường và ban chuyên môn góp ý nhiều lần để hoàn thiện cả về nội dung lẫn phương pháp truyền đạt. Tôi xem đây là cơ hội để học hỏi, nâng cao kỹ năng tuyên truyền và tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn”.

Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị, nghiệp vụ có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Từ vòng thi cấp cụm, ban tổ chức sẽ lựa chọn 9 thí sinh xuất sắc nhất tham gia vòng thi chung kết cấp tỉnh diễn ra vào tháng 6/2026.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho vòng thi cụm cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đang tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát kỹ các điều kiện tổ chức, nhằm đảm bảo hội thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, chất lượng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Thông qua hội thi lần này, chúng tôi kỳ vọng tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; tạo môi trường để cán bộ giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng tuyên truyền miệng, kỹ năng truyền đạt nghị quyết của Đảng gắn với thực tiễn địa phương, đơn vị. Đồng thời, đây cũng là dịp góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, dân vận trong tình hình mới, đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và Nhân dân”.

Ông Lê Văn Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy

Tin liên quan

Tags:

#Báo cáo viên Hà Tĩnh #Hội thi báo cáo viên giỏi 2026 #Ban Tuyên giáo và Dân Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Lan tỏa tinh thần học Bác từ những việc làm cụ thể

Lan tỏa tinh thần học Bác từ những việc làm cụ thể

Thấm nhuần lời dạy "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều cá nhân, địa phương, đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh đã có những phần việc cụ thể, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh phối hợp với các ban Đảng Tỉnh ủy và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện kế hoạch thực hiện thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.
Thực hiện hiệu quả thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thực hiện hiệu quả thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị kế hoạch thực hiện thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cần quán triệt phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.
Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến 8/5.
Tạo chuyển biến thực chất trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Tạo chuyển biến thực chất trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Trung ương và của tỉnh thành chương trình, kế hoạch, tạo chuyển biến thực chất trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.
Lãnh đạo Trung ương tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Lãnh đạo Trung ương tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 29/4, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương tại khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm và thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Để đưa Hà Tĩnh trở thành một cực tăng trưởng năng động, hiện đại, bền vững và là đầu tàu quan trọng của khu vực, đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ niềm vinh dự khi được bầu làm đại biểu Quốc hội, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi đại biểu phải không ngừng nỗ lực, tận tâm, tận lực, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Từng đi qua chiến tranh, mang trên mình thương tật hạng 1/4 và di chứng chất độc da cam, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954) - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vĩnh Trung (xã Toàn Lưu) vẫn chọn cách sống không lùi bước, tiếp tục “xông pha” trên mặt trận xây dựng quê hương. Với ông, học Bác không phải điều lớn lao, mà là chọn việc có ích cho dân để làm, còn sức thì còn cống hiến.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc lớp những chiến sĩ cộng sản tiền bối, giữ vai trò nòng cốt trong buổi đầu xây dựng và phát triển của Đảng. Dù thời gian hoạt động cách mạng không dài, nhưng bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự dấn thân, đồng chí đã để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều phương diện, là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng.
Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là dịp tri ân một nhà lãnh đạo kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

54 tuổi đời, gần 30 năm hoạt động vì sự nghiệp cao cả, V.I. Lê-nin (1870-1924) đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc, vì hạnh phúc của con người. Đặc biệt, hệ thống tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.
Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tự hào về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và xúc động trước tấm gương hy sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập cùng các anh hùng liệt sỹ, chúng ta càng thấm thía trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và tương lai dân tộc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!