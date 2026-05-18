Học Bác từ những điều bình dị

Em Trần Tuấn Khoa - Lớp 4A2, Trường Tiểu học 1 thị trấn Thạch Hà, xã Thạch Hà: Tuổi nhỏ làm việc nhỏ

Qua những câu chuyện được học, được nghe thầy cô kể về Bác Hồ, em hiểu rằng, Bác rất yêu thiếu nhi và luôn dạy các bạn nhỏ chăm ngoan, học giỏi. Vì vậy, em luôn cố gắng vâng lời ông bà, cha mẹ, lễ phép với thầy cô, đoàn kết với bạn bè và chăm chỉ học tập. Em cũng tích cực tham gia các phong trào của trường như giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn, giữ gìn vệ sinh lớp học, bảo vệ môi trường. Em nghĩ học Bác là bắt đầu từ những việc nhỏ hằng ngày để trở thành con ngoan, trò giỏi.

Khắc ghi 5 điều Bác Hồ dạy, em luôn chăm chỉ học tập, rèn luyện đạo đức và tích cực tham gia các hoạt động của lớp, của liên đội. Em thường xuyên viết nhật ký “Làm theo lời Bác” để ghi lại những việc tốt mình đã làm được. Cuốn nhật ký giúp em nhắc nhở bản thân cố gắng hơn mỗi ngày. Đặc biệt, trong tháng 5 này, em rất vinh dự khi được tham gia lễ báo công dâng Bác tại trường. Đây là niềm tự hào và cũng là động lực để em tiếp tục phấn đấu học tập tốt, rèn luyện tốt, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.

Anh Hoàng Văn Thiện - kỹ sư Phân xưởng vận hành, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I: Kiên trì, nghiêm túc trong từng ca trực

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tôi luôn ý thức rằng, người kỹ sư không chỉ cần vững chuyên môn mà còn phải có tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc và không ngừng đổi mới, sáng tạo trong lao động sản xuất. Đặc thù công việc tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I đòi hỏi sự chính xác, kỷ luật và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến cả hệ thống vận hành. Vì vậy, mỗi kỹ sư luôn phải thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao tay nghề, chủ động nghiên cứu các giải pháp nhằm tối ưu thiết bị, nâng cao hiệu suất vận hành và bảo đảm an toàn sản xuất.

Với người lao động ngành điện, học tập và làm theo Bác còn là sự kiên trì, nghiêm túc trong từng ca trực, từng thao tác kỹ thuật; luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết, đoàn kết cùng đồng nghiệp vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà máy và bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển KT-XH.

Bác sĩ Lê Huyền Anh - Phó Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh: Khát vọng mang những kỹ thuật mới phục vụ bệnh nhân

Học Bác đối với đội ngũ y, bác sĩ hôm nay không chỉ là tinh thần tận tụy phục vụ Nhân dân mà còn là ý thức không ngừng học tập, đổi mới chuyên môn để chăm sóc người bệnh ngày càng tốt hơn. Với tôi, việc học tập và làm theo Bác được thể hiện bằng sự nghiêm túc trong công việc, tinh thần bền bỉ vượt khó và khát vọng mang những kỹ thuật mới phục vụ bệnh nhân ngay tại tuyến tỉnh.

Điều bản thân tôi cố gắng học từ Bác là tinh thần kiên trì và bền bỉ trước khó khăn. Nghề y là hành trình dài, không có thành công nào đến ngay lập tức, vì vậy, mỗi bác sĩ trẻ như chúng tôi cần giữ sự tận tâm, trách nhiệm, không ngừng học hỏi và luôn đặt người bệnh ở vị trí trung tâm. Mỗi ca bệnh được điều trị thành công, mỗi nụ cười hài lòng của bệnh nhân chính là động lực để chúng tôi tiếp tục cống hiến, góp phần xây dựng môi trường y tế ngày càng nhân văn, hiện đại.

Bác sỹ Lê Huyền Anh nỗ lực học hỏi, nghiên cứu và ứng dụng những tiến bộ y học hiện đại để áp dụng vào thực tiễn.

Là một bác sĩ sản phụ khoa, một phẫu thuật viên trẻ, may mắn có cơ hội tiếp cận các kỹ thuật mới tại Pháp, thời gian qua, tôi đã tiên phong triển khai nhiều kỹ thuật mới trong lĩnh vực sản phụ khoa như: nội soi cắt tử cung, nội soi điều trị sa tử cung, đặt lưới TOT, siêu âm hình thái... Đây là những kỹ thuật có vai trò quan trọng trong chẩn đoán, điều trị hiếm muộn và phát hiện bất thường phụ khoa. Những kết quả đó là động lực để tôi tiếp tục học hỏi, nghiên cứu và ứng dụng những tiến bộ y học hiện đại về áp dụng tại bệnh viện tỉnh nhà. Tôi sẽ không ngừng cố gắng, giữ sự nghiêm túc trong công việc, thường xuyên học hỏi, kiên trì trước khó khăn và luôn hướng đến việc chăm sóc người bệnh tốt hơn mỗi ngày.

Bà Biện Thị Hoa - Bí thư Chi bộ tổ dân phố Linh Tiến, phường Thành Sen: Gần dân, vì dân, phát huy dân chủ

Là cán bộ cơ sở, tôi nhận thức rõ, bản thân phải thật sự gần dân, lắng nghe dân, hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và hết lòng phục vụ bà con bằng tinh thần trách nhiệm, công tâm, liêm chính. Với cương vị Bí thư Chi bộ tổ dân phố, tôi luôn xác định muốn vận động Nhân dân làm theo thì trước hết cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong lời nói và hành động, giữ gìn đoàn kết, phát huy tinh thần dân chủ ở khu dân cư.

Bí thư Chi bộ Biện Thị Hoa luôn chuẩn bị chu đáo các nội dung trước mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ.

Trong quá trình công tác, tôi luôn cố gắng tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự. Bên cạnh đó, tôi cũng thường xuyên gần gũi, nắm bắt tình hình đời sống của người dân để kịp thời phản ánh, đề xuất giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Với tôi, học Bác bắt đầu từ những việc làm cụ thể hằng ngày như tác phong gần gũi, thái độ chân thành, nói đi đôi với làm và luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Những việc làm tuy nhỏ nhưng nếu thực hiện bằng sự tận tâm, trách nhiệm sẽ góp phần xây dựng tổ dân phố ngày càng đoàn kết, văn minh, nghĩa tình và tạo niềm tin của Nhân dân đối với tổ chức Đảng ở cơ sở.