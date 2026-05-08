Thực hiện hiệu quả thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chiều 8/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lần thứ 25 để triển khai thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nghe báo cáo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh và cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền. Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo các nội dung dự thảo về kế hoạch thực hiện thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Theo đó, dự thảo kế hoạch tập trung vào các nhóm nhiệm vụ lớn như: đột phá phát triển kinh tế, lấy tăng trưởng nhanh và bền vững làm nền tảng, lấy con người làm trung tâm, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực then chốt, triển khai hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Song song với đó, xác định phát triển văn hóa - xã hội, xây dựng con người Hà Tĩnh ở vị trí nền tảng, động lực nội sinh cho phát triển nhanh, bền vững; phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch thông minh, giáo dục trải nghiệm; củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ môi trường ổn định, an toàn cho phát triển; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ. Tập trung chỉ đạo hoàn thiện các đề án, nội dung kiến nghị tại buổi làm việc với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm để trình cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét giải quyết.

Đại biểu cũng đã nghe báo cáo các nội dung về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền.

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu bày tỏ đồng tình cao với dự thảo kế hoạch thực hiện thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh; đồng thời góp ý, nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả trong thời gian tới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định làm rõ các nội dung liên quan đến dự thảo kế hoạch thực hiện thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và điều chỉnh quy hoạch tỉnh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị trên cơ sở ý kiến của đại biểu, Đảng ủy UBND tỉnh phối hợp với các ban Đảng Tỉnh ủy và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện kế hoạch thực hiện thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Trong đó, kế hoạch cần quán triệt phương châm “6 rõ”, gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; đồng thời, các nội dung triển khai phải đi vào trọng tâm, cốt lõi, phù hợp với bối cảnh tình hình mới và yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm yêu cầu rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX cùng các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, bổ sung các nhiệm vụ mới theo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với những điểm mới, điểm nhấn rõ nét, mang tính đột phá và khả thi cao.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm cũng nhấn mạnh 4 nhóm nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện, gồm: phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; thúc đẩy đổi mới khoa học - công nghệ, chuyển đổi số; tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Việc triển khai kế hoạch phải bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

Đối với điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Duy Lâm đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh phối hợp với đơn vị tư vấn khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và các nội dung liên quan để trình BCH Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện các bước theo quy định để phê duyệt, tạo cơ sở triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.