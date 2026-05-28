Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Xây dựng Đảng

Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ quản lý nghỉ hưu qua các thời kỳ

Thu Hà
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các đồng chí lãnh đạo quản lý tiếp tục quan tâm, tư vấn, góp ý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

bqbht_br_dscd-9120.jpg
Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trò chuyện với cán bộ quản lý nghỉ hưu qua các thời kỳ.

Chiều 28/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nghỉ hưu qua các thời kỳ.

Dự chương trình gặp mặt có đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

bqbht_br_dsc-d9113.jpg
Các đồng chí: Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Thanh Huyền - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy gặp gỡ, trò chuyện với các đồng chí cán bộ quản lý đã nghỉ hưu.

Trong không khí thân tình, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn những đóng góp quan trọng của các đồng chí cán bộ quản lý đã nghỉ hưu trên địa bàn đối với sự phát triển chung của Hà Tĩnh thời gian qua. Đồng thời, thông tin tình hình và một số kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 5 tháng đầu năm 2026.

5 tháng đầu năm, tỉnh đã tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, nhất là triển khai kịch bản tăng trưởng “hai con số” với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực.

bqbht_br_dsc-91d99.jpg
Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Về phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng kinh tế quý I đạt 12,42%, xếp thứ nhất cả nước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 25/5 đạt 9.631 tỷ đồng; bằng 52% dự toán Trung ương giao, 51% dự toán tỉnh giao cả năm, tăng 25% so với cùng kỳ. Công tác thu hút đầu tư được triển khai hiệu quả, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 17 dự án trong nước, 4 dự án đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, đối với các dự án đầu tư đang triển khai trên địa bàn, Thường trực, BTV Tỉnh ủy đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát các tồn đọng, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện; tập trung điều chỉnh Quy hoạch tỉnh; đẩy nhanh công tác GPMB và xây dựng tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh.

Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi. Giáo dục mũi nhọn tiếp tục đạt nhiều thành tích. Công tác an sinh xã hội được quan tâm chăm lo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác đối ngoại tiếp tục được tăng cường.

Về công tác xây dựng Đảng, tỉnh tập trung quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương, của tỉnh. Công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và công tác dân vận được chú trọng. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được tăng cường chỉ đạo, ngày càng đi vào chiều sâu, thực hiện đảm bảo pháp luật. Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng.

Tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra dân chủ, an toàn; tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,99% trên toàn tỉnh - thuộc nhóm cao nhất cả nước.

Đồng chí Phan Thiên Định cũng thông tin một số nhiệm vụ trọng tâm tỉnh sẽ triển khai trong thời gian tới, đồng thời mong muốn các đồng chí lãnh đạo quản lý qua các thời kỳ tiếp tục quan tâm, tư vấn, góp ý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chủ trương lớn của Trung ương, của tỉnh.

bqbht_br_dsc-9d095.jpg
Đại biểu cán bộ quản lý nghỉ hưu qua các thời kỳ trò chuyện tại buổi gặp mặt.

Tin liên quan

Tags:

#Hà Tĩnh #Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh #Cán bộ nghỉ hưu

Chủ đề Phan Thiên Định

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Các địa phương trao huy hiệu Đảng dịp 19/5

Các địa phương trao huy hiệu Đảng dịp 19/5

Lễ trao tặng huy hiệu Đảng tại các địa phương ở Hà Tĩnh vào đúng ngày kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự ghi nhận, tôn vinh những đảng viên đã có nhiều cống hiến, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Học Bác từ những điều bình dị

Học Bác từ những điều bình dị

Bằng những việc làm thiết thực gắn với chuyên môn, nhiệm vụ, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động cùng thế hệ trẻ ở Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đưa những giá trị cao đẹp của Bác thấm sâu, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.
Giữ “lửa” Đảng trong mái ấm gia đình nhiều thế hệ

Giữ “lửa” Đảng trong mái ấm gia đình nhiều thế hệ

Đã ở tuổi 97 nhưng ngọn lửa nhiệt huyết của người đảng viên 77 tuổi Đảng - cụ Đặng Văn Viện (thôn Đinh Phùng, xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) vẫn rực sáng. Ngọn lửa ấy không chỉ tỏa lan trong lối sống gương mẫu, khu vườn xanh mướt mà còn trong nếp nhà hòa thuận, cách con cháu sống nghĩa tình, trách nhiệm với quê hương.
Tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành kết luận và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các kết luận của trung ương, tỉnh về chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
Lan tỏa tinh thần học Bác từ những việc làm cụ thể

Lan tỏa tinh thần học Bác từ những việc làm cụ thể

Thấm nhuần lời dạy "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều cá nhân, địa phương, đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh đã có những phần việc cụ thể, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh phối hợp với các ban Đảng Tỉnh ủy và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện kế hoạch thực hiện thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.
Thực hiện hiệu quả thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thực hiện hiệu quả thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị kế hoạch thực hiện thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cần quán triệt phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.
Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến 8/5.
Tạo chuyển biến thực chất trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Tạo chuyển biến thực chất trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Trung ương và của tỉnh thành chương trình, kế hoạch, tạo chuyển biến thực chất trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.
Sân chơi nghiệp vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên

Sân chơi nghiệp vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên

Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026 đang được triển khai ở Hà Tĩnh là sân chơi nghiệp vụ bổ ích, tạo cơ hội để báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, rèn kỹ năng, nâng cao trình độ, đồng thời tuyển chọn nhân tố xuất sắc tham gia hội thi cấp tỉnh.
Lãnh đạo Trung ương tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Lãnh đạo Trung ương tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 29/4, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương tại khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm và thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!