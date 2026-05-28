Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ quản lý nghỉ hưu qua các thời kỳ

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trò chuyện với cán bộ quản lý nghỉ hưu qua các thời kỳ.

Chiều 28/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nghỉ hưu qua các thời kỳ. Dự chương trình gặp mặt có đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Trong không khí thân tình, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn những đóng góp quan trọng của các đồng chí cán bộ quản lý đã nghỉ hưu trên địa bàn đối với sự phát triển chung của Hà Tĩnh thời gian qua. Đồng thời, thông tin tình hình và một số kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 5 tháng đầu năm 2026.

5 tháng đầu năm, tỉnh đã tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, nhất là triển khai kịch bản tăng trưởng “hai con số” với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Về phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng kinh tế quý I đạt 12,42%, xếp thứ nhất cả nước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 25/5 đạt 9.631 tỷ đồng; bằng 52% dự toán Trung ương giao, 51% dự toán tỉnh giao cả năm, tăng 25% so với cùng kỳ. Công tác thu hút đầu tư được triển khai hiệu quả, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 17 dự án trong nước, 4 dự án đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, đối với các dự án đầu tư đang triển khai trên địa bàn, Thường trực, BTV Tỉnh ủy đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát các tồn đọng, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện; tập trung điều chỉnh Quy hoạch tỉnh; đẩy nhanh công tác GPMB và xây dựng tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh.

Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi. Giáo dục mũi nhọn tiếp tục đạt nhiều thành tích. Công tác an sinh xã hội được quan tâm chăm lo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác đối ngoại tiếp tục được tăng cường.

Về công tác xây dựng Đảng, tỉnh tập trung quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương, của tỉnh. Công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và công tác dân vận được chú trọng. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được tăng cường chỉ đạo, ngày càng đi vào chiều sâu, thực hiện đảm bảo pháp luật. Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng.

Tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra dân chủ, an toàn; tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,99% trên toàn tỉnh - thuộc nhóm cao nhất cả nước.

Đồng chí Phan Thiên Định cũng thông tin một số nhiệm vụ trọng tâm tỉnh sẽ triển khai trong thời gian tới, đồng thời mong muốn các đồng chí lãnh đạo quản lý qua các thời kỳ tiếp tục quan tâm, tư vấn, góp ý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chủ trương lớn của Trung ương, của tỉnh.