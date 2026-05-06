Tạo chuyển biến thực chất trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Thu Hà
(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Trung ương và của tỉnh thành chương trình, kế hoạch, tạo chuyển biến thực chất trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Đại biểu dự hội nghị.

Sáng 6/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn, quán triệt một số nghị quyết, văn bản mới về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2026.

TS Nguyễn Xuân Trường - Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương tham dự và trực tiếp chuyển tải nội dung các chuyên đề.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tham dự hội nghị.

TS Nguyễn Xuân Trường - Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương trực tiếp chuyển tải các chuyên đề.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe quán triệt Nghị quyết số 04/NQ-TW, ngày 1/4/2026 Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Nghị quyết số 04-NQ/TW xác định mục tiêu là kiên quyết, kiên trì phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số liên tục trong những năm tới; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, quản trị quốc gia liêm chính, minh bạch, hiện đại.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại biểu dự hội nghị.
Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt theo Nghị quyết số 04-NQ/TW là đặt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, vì lợi ích quốc gia - dân tộc. Giai đoạn mới nhấn mạnh việc phòng ngừa từ gốc, kiểm soát quyền lực bằng công nghệ số và đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" tiếp tục được khẳng định gắn với tính nhân văn, thuyết phục. Nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng văn hóa liêm chính, hoàn thiện thể chế pháp luật và huy động sức mạnh của Nhân dân để tạo đột phá trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đại biểu dự hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Đại biểu cũng được quán triệt Kết luận số 216-KL/TW, ngày 23/11/2025 của Bộ Chính trị về việc sửa đổi, bổ sung Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 9/12/2020 của Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị.

Đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu được tập huấn các kỹ năng, nghiệp vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; đồng thời trao đổi, giải đáp các vướng mắc liên quan đến các nội dung quán triệt, thực tiễn thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của hội nghị; đồng thời khẳng định, hội nghị không chỉ dừng lại ở việc học tập, quán triệt, mà yêu cầu cao hơn là phải chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ “nắm vững” sang “làm tốt”, tạo chuyển biến thực chất trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị, ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Trung ương và của tỉnh thành chương trình, kế hoạch, quy chế phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị. Việc triển khai phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả; gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Đại biểu các đơn vị, địa phương dự hội nghị.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện nghiêm nghị quyết của Trung ương về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới, với phương châm: “kiên quyết, kiên trì phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; “đặt phòng, chống lãng phí có vị trí tương đương với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”, gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình; chủ động phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa các vấn đề tiềm ẩn phức tạp, không để phát sinh “điểm nóng”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài; hạn chế phát sinh vụ việc mới. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Để đưa Hà Tĩnh trở thành một cực tăng trưởng năng động, hiện đại, bền vững và là đầu tàu quan trọng của khu vực, đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.
Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ niềm vinh dự khi được bầu làm đại biểu Quốc hội, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi đại biểu phải không ngừng nỗ lực, tận tâm, tận lực, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Từng đi qua chiến tranh, mang trên mình thương tật hạng 1/4 và di chứng chất độc da cam, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954) - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vĩnh Trung (xã Toàn Lưu) vẫn chọn cách sống không lùi bước, tiếp tục “xông pha” trên mặt trận xây dựng quê hương. Với ông, học Bác không phải điều lớn lao, mà là chọn việc có ích cho dân để làm, còn sức thì còn cống hiến.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc lớp những chiến sĩ cộng sản tiền bối, giữ vai trò nòng cốt trong buổi đầu xây dựng và phát triển của Đảng. Dù thời gian hoạt động cách mạng không dài, nhưng bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự dấn thân, đồng chí đã để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều phương diện, là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng.
Chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là dịp tri ân một nhà lãnh đạo kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
54 tuổi đời, gần 30 năm hoạt động vì sự nghiệp cao cả, V.I. Lê-nin (1870-1924) đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc, vì hạnh phúc của con người. Đặc biệt, hệ thống tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tự hào về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và xúc động trước tấm gương hy sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập cùng các anh hùng liệt sỹ, chúng ta càng thấm thía trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và tương lai dân tộc.
Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành người chiến sỹ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.