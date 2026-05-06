Tạo chuyển biến thực chất trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Sáng 6/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn, quán triệt một số nghị quyết, văn bản mới về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2026. TS Nguyễn Xuân Trường - Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương tham dự và trực tiếp chuyển tải nội dung các chuyên đề. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe quán triệt Nghị quyết số 04/NQ-TW, ngày 1/4/2026 Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Nghị quyết số 04-NQ/TW xác định mục tiêu là kiên quyết, kiên trì phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số liên tục trong những năm tới; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, quản trị quốc gia liêm chính, minh bạch, hiện đại.

Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt theo Nghị quyết số 04-NQ/TW là đặt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, vì lợi ích quốc gia - dân tộc. Giai đoạn mới nhấn mạnh việc phòng ngừa từ gốc, kiểm soát quyền lực bằng công nghệ số và đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" tiếp tục được khẳng định gắn với tính nhân văn, thuyết phục. Nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng văn hóa liêm chính, hoàn thiện thể chế pháp luật và huy động sức mạnh của Nhân dân để tạo đột phá trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đại biểu cũng được quán triệt Kết luận số 216-KL/TW, ngày 23/11/2025 của Bộ Chính trị về việc sửa đổi, bổ sung Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 9/12/2020 của Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị, đại biểu được tập huấn các kỹ năng, nghiệp vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; đồng thời trao đổi, giải đáp các vướng mắc liên quan đến các nội dung quán triệt, thực tiễn thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của hội nghị; đồng thời khẳng định, hội nghị không chỉ dừng lại ở việc học tập, quán triệt, mà yêu cầu cao hơn là phải chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ “nắm vững” sang “làm tốt”, tạo chuyển biến thực chất trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị, ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Trung ương và của tỉnh thành chương trình, kế hoạch, quy chế phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị. Việc triển khai phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả; gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện nghiêm nghị quyết của Trung ương về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới, với phương châm: “kiên quyết, kiên trì phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; “đặt phòng, chống lãng phí có vị trí tương đương với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”, gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình; chủ động phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa các vấn đề tiềm ẩn phức tạp, không để phát sinh “điểm nóng”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài; hạn chế phát sinh vụ việc mới. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính...