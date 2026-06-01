Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh công bố các quyết định về công tác cán bộ

(Baohatinh.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với 6 đồng chí.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Sáng 1/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định về công tác cán bộ. Cụ thể:

Điều động đồng chí Nguyễn Trọng Tứ - Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy từ ngày 1/6/2026, bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cho đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định.

Điều động đồng chí Phan Duy Vĩnh - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Trường Chính trị Trần Phú từ ngày 1/6/2026, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Như Dũng công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Điều động đồng chí Thái Phúc Sơn - Giám đốc Sở Ngoại vụ đến nhận công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy từ ngày 1/6/2026, bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Luân chuyển đồng chí Ngô Văn Huỳnh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Vũ Quang từ ngày 10/6/2026, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Vũ Quang nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động đồng chí Nguyễn Đình Dũng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh từ ngày 1/6/2026, giới thiệu để hiệp thương cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 sau khi được phê duyệt quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động đồng chí Lê Anh Dũng - Phó Giám đốc Sở Tài chính đến nhận công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh từ ngày 1/6/2026, bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí luân chuyển, điều động, bổ nhiệm.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các đồng chí luân chuyển, điều động, bổ nhiệm.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác cán bộ đối với sự phát triển của địa phương. Đồng thời khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét kỹ lưỡng, khách quan, toàn diện từng cán bộ trên cơ sở yêu cầu thực tiễn và năng lực công tác để thực hiện việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm bảo đảm phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Duy Lâm giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng đồng chí được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm; đồng thời đề nghị các cán bộ nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác; phát huy kinh nghiệm, năng lực, cùng tập thể lãnh đạo kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm cũng yêu cầu các cán bộ tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương; không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, điều hành; sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trên lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách.

Đối với các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương nơi có cán bộ đến nhận công tác cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp, hỗ trợ để các đồng chí sớm tiếp cận nhiệm vụ, phát huy năng lực, sở trường, hoàn thành tốt chức trách được giao.

Đồng chí Ngô Văn Huỳnh - đại diện các cán bộ được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm phát biểu tại hội nghị.

Đại diện các cán bộ được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, đồng chí Ngô Văn Huỳnh bày tỏ vinh dự khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao nhiệm vụ; đồng thời cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của lãnh đạo tỉnh và khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. ​

