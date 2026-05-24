Đội ngũ cán bộ cơ sở cần chuyển hóa tư duy thành năng lực hành động

Chiều 24/5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. PGS.TS. Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì điểm cầu Trung ương. Lớp bồi dưỡng được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại Hà Tĩnh, có 70 điểm cầu kết nối từ tỉnh đến các xã, phường.

Tại Hà Tĩnh, có 70 điểm cầu kết nối từ tỉnh đến các xã, phường.

Trong thời gian 2 ngày (23-24/5), các học viên tham gia lớp bồi dưỡng đã được truyền tải 4 chuyên đề gồm: quản trị toàn diện, kiến tạo phát triển của cấp xã trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; lãnh đạo, điều hành phát triển ở cấp xã trước yêu cầu tăng trưởng 2 con số; điểm nghẽn thể chế và rào cản nội sinh trong quản trị phát triển của cấp xã - các giải pháp đột phá để xử lý, tháo gỡ; ra quyết định dựa trên dữ liệu, sử dụng AI, nền tảng số phục vụ quản trị, kiến tạo phát triển ở cấp xã.

Đại biểu tại điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh.

Bên cạnh trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn, lớp bồi dưỡng cũng diễn ra với các phiên tọa đàm phân tích trực tiếp các nội dung gắn với yêu cầu quản trị địa phương trong bối cảnh mới. Các học viên đã được chia sẻ, trao đổi và được giải đáp về những tình huống thực tiễn cụ thể, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên toàn quốc.

Bế mạc lớp bồi dưỡng, PGS.TS. Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm của đội ngũ học viên; đồng thời khẳng định lớp bồi dưỡng không chỉ dừng lại ở việc bổ sung kiến thức, cập nhật kỹ năng mà còn hướng tới chuyển đổi tư duy, nâng cao năng lực quản trị và thực thi nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở trong giai đoạn mới.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn đề nghị mỗi học viên sau khóa học cần chuyển hóa tư duy nhận thức lý luận thành năng lực hành động và hiệu quả thực tiễn; tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới, vận dụng những giải pháp cụ thể, thiết thực trong quá trình lãnh đạo, điều hành và xử lý công việc ở cơ sở. Đồng thời, tự nâng cấp bản thân, hướng tới hình thành năng lực tự học, tự nâng cao và học tập suốt đời nhằm thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày (23-24/5).

Nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của đội ngũ cán bộ cơ sở trong giai đoạn hiện nay, đồng chí Đoàn Minh Huấn đề nghị các học viên tiếp tục nỗ lực rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống thực tiễn, góp phần thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2026 là “Năm cán bộ cơ sở” theo quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.