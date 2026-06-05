Hoàn thiện phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố gắn với tạo đồng thuận trong Nhân dân

Chặt chẽ, đa chiều trong xây dựng dự thảo phương án sắp xếp

Sau thời gian khẩn trương tham mưu, xây dựng và qua nhiều bước góp ý, xin ý kiến, các xã, phường trên địa bàn Hà Tĩnh đã hoàn thành dự thảo phương án sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố theo chủ trương của trung ương gửi về Sở Nội vụ thẩm định.

Để đảm bảo tính khoa học, khách quan và phù hợp với thực tiễn, việc xây dựng dự thảo phương án đã được các địa phương thực hiện qua nhiều bước. Theo đó, trên cơ sở rà soát các tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, vị trí địa lý, điều kiện hạ tầng và các yếu tố lịch sử, văn hóa, UBND các xã, phường xây dựng dự thảo đề án ban đầu, xin ý kiến tập thể thường trực, ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ và tổ chức hội nghị cán bộ cốt cán toàn xã.

BCH Đảng bộ xã Lộc Hà tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sáp nhập thôn và cho ý kiến về dự thảo phương án sắp xếp thôn.

Tại xã Lộc Hà, dự thảo phương án được xây dựng trên cơ sở đánh giá toàn diện hiện trạng các thôn và định hướng phát triển lâu dài của địa phương, qua nhiều hội nghị góp ý chặt chẽ, bài bản. Ông Trần Hữu Thuần - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lộc Hà cho biết: “Trong quá trình xây dựng dự thảo phương án, địa phương đã rà soát kỹ các tiêu chí về dân số, diện tích, điều kiện địa lý và yếu tố lịch sử, văn hóa của từng địa bàn. Phương án được đưa ra thảo luận nhiều lần trong tập thể lãnh đạo và các hội nghị cán bộ cốt cán, nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ nhằm tìm ra phương án tối ưu, vừa bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định, vừa tạo dư địa và động lực phát triển cho địa phương trong giai đoạn mới. Hiện nay, theo phương án dự thảo sẽ giảm từ 33 thôn xuống còn 15 thôn”.

Không chỉ lấy ý kiến trong hệ thống chính trị, nhiều địa phương còn tổ chức xin ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ lão thành cách mạng, người có uy tín nhằm có thêm cơ sở thực tiễn trong quá trình hoàn thiện phương án.

Thường trực Đảng ủy xã Sơn Tây tổ chức gặp mặt xin ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo và tổ chức hội nghị cốt cán về dự thảo phương án sắp xếp thôn.

Ông Hoàng Cẩm Thạch - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Tây chia sẻ: “Ngoài lấy ý kiến các bước theo quy định, việc xin ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo là rất cần thiết, bởi mỗi thôn đều gắn với những giá trị văn hóa, truyền thống và quá trình hình thành riêng. Qua các buổi trao đổi, Thường trực Đảng ủy xã đã tiếp nhận nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đóng góp những thông tin có giá trị về lịch sử, địa danh, phong tục tập quán và đặc điểm dân cư. Đây là cơ sở quan trọng giúp địa phương rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện phương án khách quan, phù hợp với tình hình thực tiễn và các quy định hiện hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới”.

Đến nay, các ý kiến góp ý đã được các địa phương tổng hợp, rà soát kỹ lưỡng và hoàn thiện trước khi gửi Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu xây dựng phương án tổng thể của toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Tổ chức biên chế (Sở Nội vụ).

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Tổ chức biên chế (Sở Nội vụ) cho biết: “Hiện tại 69/69 xã, phường đã hoàn thành dự thảo phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố gửi về Sở Nội vụ. Chúng tôi đang tập trung rà soát, đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy định hiện hành và tổng hợp nội dung để tham mưu phương án tổng thể trình UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thành trước 10/6 với quan điểm bảo đảm khách quan, thận trọng, phù hợp với thực tiễn từng địa bàn trước khi triển khai các bước tiếp theo”.

Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo đồng thuận trong Nhân dân

Ngay sau khi dự thảo phương án được xây dựng, các địa phương đã công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở, các nền tảng mạng xã hội để người dân nắm bắt. Nhiều địa phương tiến hành niêm yết thông tin, bản đồ dự thảo phương án sáp nhập thôn, tổ dân phố tại các nhà văn hóa để người dân tiếp cận. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng trước khi triển khai lấy ý kiến đại diện hộ gia đình theo quy định.

Các địa phương đăng tải rộng rãi thông tin phương án dự kiến sắp xếp thôn trên mạng xã hội để người dân nắm bắt.

Bà Lê Thị Nguyệt Hoa - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội (UBND xã Can Lộc) cho biết: “Địa phương xác định tuyên truyền phải đi trước một bước, vì vậy, ngoài việc công khai dự thảo phương án qua trang Thông tin xã Can Lộc, chúng tôi đã niêm yết dự thảo phương án tại 39/39 nhà văn hóa thôn; đồng thời chỉ đạo các thôn tăng cường thông tin, giải thích để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và những lợi ích của việc sắp xếp, từ đó tạo sự đồng thuận cao khi triển khai lấy ý kiến.”

Xã Can Lộc niêm yết dự thảo phương án sắp xếp thôn tại 39/39 nhà văn hóa thôn.

Tại kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 6 đang diễn ra trong những ngày này, nội dung sắp xếp thôn, tổ dân phố cũng được đảng viên đưa ra trao đổi, thảo luận dân chủ. Thông qua sinh hoạt chi bộ và các đoàn công tác phụ trách địa bàn, cấp ủy các cấp kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để có định hướng tuyên truyền phù hợp.

Chi bộ tổ dân phố Bắc Thượng, phường Hà Huy Tập sinh hoạt thường kỳ và họp bàn về phương án sắp xếp tổ dân phố.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Chi bộ tổ dân phố Bắc Thượng, phường Hà Huy Tập chia sẻ: “Phường Hà Huy Tập dự kiến xây dựng phương án sắp xếp từ 37 tổ dân phố xuống còn 13 tổ dân phố, trong đó sáp nhập tổ dân phố Nhân Hòa và một phần tổ dân phố Bắc Thượng gọi tên là tổ dân phố 4. Các ý kiến đảng viên thảo luận đều đồng tình cao về quy hoạch có tầm nhìn dài hạn của phường, tuy nhiên cũng còn một số ý kiến băn khoăn. Những ý kiến này đều được cán bộ phường phụ trách chi bộ, cấp ủy giải trình làm rõ. Chi bộ xác định mỗi đảng viên sẽ là một tuyên truyền viên để giải thích, tuyên truyền cho người dân hiểu và đồng thuận với chủ trương lớn".

Cùng với đó, MTTQ và các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt dư luận xã hội, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của người dân.

Thông qua sinh hoạt chi bộ và các đoàn công tác phụ trách địa bàn, cấp ủy các cấp kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để có định hướng tuyên truyền phù hợp.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Khánh cho biết: “Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền, vận động việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Kế hoạch xác định rõ lộ trình, nội dung và hình thức tuyên truyền để các địa phương chủ động triển khai phù hợp với tình hình thực tế. Công tác tuyên truyền được thực hiện theo 2 giai đoạn, từ nay đến ngày 30/6 và từ ngày 1/7 - 30/9, với nhiều hình thức đa dạng, bảo đảm phù hợp với từng địa bàn và nhóm đối tượng, góp phần tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân”.

Lãnh đạo xã Kỳ Anh kiểm tra thực địa hiện trạng các thôn trước khi xây dựng dự thảo phương án.

Theo kế hoạch, sau khi phương án tổng thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các địa phương sẽ tổ chức lấy ý kiến đại diện hộ gia đình bằng hình thức phát phiếu. Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến, các xã, phường sẽ hoàn thiện đề án trình HĐND cùng cấp xem xét, ban hành nghị quyết. Việc bảo đảm công khai, dân chủ và tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân được xác định là yếu tố quan trọng để việc sắp xếp thôn, tổ dân phố đạt hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.