Phát huy vai trò cơ quan tham mưu chiến lược về công tác cán bộ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm chủ trì buổi làm việc.

Sáng 31/7, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ban trong thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi làm việc. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Thanh Huyền – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban liên quan tham dự buổi làm việc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và đại biểu tham dự buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và đại biểu dự buổi làm việc.

Trong 7 tháng đầu năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực phối hợp tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ được giao.

Theo đó, tham mưu toàn diện, hiệu quả tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tham mưu triển khai sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ thời gian qua.

Trong công tác sắp xếp, vận hành tổ chức bộ máy, biên chế, ban đã tham mưu kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chủ trương, quy định của Trung ương về tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tham mưu tổ chức hội nghị cấp tỉnh sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và ban hành Kết luận số 78-KL/TU về tiếp tục vận hành mô hình. Đồng thời, phối hợp rà soát, xây dựng phương án giao biên chế năm 2026 và tham mưu ban hành 11 quyết định phê duyệt vị trí việc làm khối các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Triển khai thực hiện các kết luận, chỉ thị về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Công tác cán bộ được triển khai đồng bộ, đúng quy trình. Ban tham mưu thực hiện quy trình luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm lại đối với 19 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2030-2035, 2031-2036. Ban cũng tham mưu ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030.

Công tác thẩm định tiêu chuẩn chính trị được thực hiện nghiêm túc, trong đó tham mưu kết luận tiêu chuẩn chính trị cho 23 đồng chí và thẩm định phục vụ công tác quy hoạch cán bộ cho 979 đồng chí.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên tiếp tục được quan tâm. Ban tham mưu kiện toàn tổ chức cơ sở đảng gắn với sắp xếp thôn, tổ dân phố; sau sắp xếp, toàn tỉnh có 821 chi bộ thôn, tổ dân phố/827 thôn, tổ dân phố. Ban cũng tham mưu đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, triển khai đánh giá chất lượng sinh hoạt theo khung tiêu chí, tăng cường ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. 7 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ kết nạp 2.021 quần chúng ưu tú vào Đảng, trao tặng Huy hiệu Đảng cho 7.107 đảng viên.

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thái Phúc Sơn thông tin về công tác phối hợp giữa Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ban cũng tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng và chính sách cán bộ; quan tâm làm tốt công tác chính sách cán bộ; triển khai đánh giá cán bộ theo KPI; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đến nay, cơ sở dữ liệu đảng viên đã được làm sạch, chuẩn hóa 100%, tỷ lệ cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử đạt 98,8% trong diện triển khai.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế như: khối lượng công việc lớn, một số nhiệm vụ còn chậm tiến độ; việc triển khai Sổ tay đảng viên điện tử tại một số địa phương chưa thật sự quyết liệt; công tác số hóa hồ sơ còn gặp khó khăn do khối lượng tài liệu lớn và điều kiện trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu…

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Thị Tố Hoa đề xuất thêm một số nội dung liên quan.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, tập trung làm rõ thêm một số kết quả đã đạt được; chỉ rõ một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ, công tác phối hợp giữa các đơn vị…, đồng thời đề xuất một số giải pháp cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả Ban Tổ chức Tỉnh ủy đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục bám sát các chủ trương, quy định của Trung ương và nhiệm vụ chính trị của tỉnh để chủ động, nâng cao chất lượng tham mưu công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm phát biểu kết luận buổi làm việc.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần nâng cao chất lượng tham mưu các công việc chung; phát huy vai trò là cơ quan chủ trì, tham mưu chính về công tác tổ chức, cán bộ. Tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đánh giá đúng năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các địa phương để kịp thời tham mưu điều chỉnh, bổ sung phù hợp.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cán bộ; đổi mới công tác đánh giá theo hướng đa chiều, thực chất, khách quan, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, từ đó tham mưu bố trí cán bộ phù hợp để phát huy năng lực, sở trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nhấn mạnh khối lượng công việc hiện nay rất lớn, nhiều nhiệm vụ mới, yêu cầu tiến độ nhanh và chất lượng cao, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của ngành; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường phối hợp với các cơ quan tham mưu của Ban Tổ chức Trung ương và các đơn vị liên quan để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.