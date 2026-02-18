Hotline: 02393.693.427
Công tác cán bộ - “then chốt của then chốt” trong kiến tạo chính quyền địa phương hai cấp

Trương Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy
(Baohatinh.vn) - Trong tiến trình đổi mới và phát triển đất nước, Đảng ta luôn nhất quán khẳng định: công tác cán bộ là khâu “then chốt của then chốt”, quyết định sự thành bại của mọi nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với công tác cán bộ càng trở nên bức thiết, đòi hỏi tư duy mới, cách làm mới và quyết tâm chính trị cao hơn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở có uy tín, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ.

Chủ động, bài bản trong sắp xếp cán bộ

Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là cấp chính quyền trực tiếp gần dân, sát dân, là nơi cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời là nơi tiếp nhận, giải quyết hầu hết các nhu cầu thiết yếu, thường xuyên của Nhân dân. Vì vậy, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã phụ thuộc trước hết vào chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở.

image-6.jpg
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định thành lập đảng bộ cho các tân bí thư đảng ủy các xã, phường. Ảnh tư liệu

Quán triệt chủ trương lớn của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện một cách đồng bộ, bài bản công tác cán bộ gắn với sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Từ đó, các nguyên tắc, thẩm quyền và quy trình sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hoạt động không chuyên trách cấp xã được xác định rõ, quá trình sắp xếp được thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch, khách quan, hài hòa giữa yêu cầu chung và điều kiện thực tiễn của từng địa phương.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành quyết định kết thúc hoạt động của 12 đảng bộ cấp huyện trực thuộc; thành lập 69 đảng bộ xã, phường trực thuộc; chỉ định 1.630 đồng chí tham gia ban chấp hành, 728 đồng chí tham gia BTV đảng ủy và các chức danh chủ chốt xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030. Việc rà soát, lựa chọn nhân sự được thực hiện kỹ lưỡng, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, có tính kế thừa và phát triển.

image-5.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị vận hành thử nghiệm chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Sơn Kim 2 (tháng 6/2025).

Sau khi kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu chỉ đạo việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã gắn với sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị theo mô hình mới.

Với tinh thần “vì việc chọn người”, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo cấp phòng về tăng cường cho cơ sở; đến nay, đã có 38 đồng chí được bố trí đảm nhiệm các vị trí chủ chốt ở xã, phường. Thực tiễn cho thấy phần lớn các đồng chí đã phát huy tốt năng lực, sở trường, sâu sát cơ sở, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân ghi nhận.

image-8.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tiếp công dân tháng 1/2026.

Song song với công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, việc thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ công chức cũng được quan tâm thực hiện kịp thời. Đồng thời, tham mưu xây dựng danh mục vị trí việc làm, kế hoạch sử dụng biên chế năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Việc tham mưu kịp thời, toàn diện và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ các cấp, đã góp phần đưa mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu vận hành ổn định, thông suốt; tổ chức bộ máy nhanh chóng được kiện toàn, bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động quản lý Nhà nước và việc phục vụ Nhân dân.

image-5-6196.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Dương Văn Tuấn - Phó Giám đốc Sở KH&CN được luân chuyển, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Đồng Lộc (Tháng 9/2025).

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định một trong 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ 2025-2030 là: “Tập trung phát triển, thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở có uy tín, trình độ lý luận, năng lực thực tiễn, hành động quyết liệt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới”.

image.jpg
Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tháng 10/2025.

Đặc biệt, văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác cán bộ và yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, trong đó có đội ngũ cán bộ chính quyền địa phương đảm bảo sự chuyển tiếp mạnh mẽ, nâng cao năng lực điều hành, phục vụ Nhân dân, gắn liền với tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đây vừa là định hướng chiến lược lâu dài, vừa là yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác cán bộ và yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín.
Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác cán bộ và yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín.

Để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thực sự vận hành hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân và yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, thời gian tới cần tập trung triển khai đồng bộ một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

Trước hết, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức công vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác cán bộ; làm cho mỗi cán bộ, nhất là người đứng đầu, nhận thức rõ trách nhiệm trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy và trách nhiệm người đứng đầu đối với công tác cán bộ. Xây dựng văn hóa công vụ, tinh thần phục vụ Nhân dân, khắc phục tình trạng hành chính hóa, né tránh trách nhiệm.

bqbht_br_dsc-7597.jpg
bqbht_br_image-2.jpg
Công tác cán bộ tiếp tục chú trọng xây dựng văn hóa công vụ, tinh thần phục vụ Nhân dân, khắc phục tình trạng hành chính hóa, né tránh trách nhiệm.

Thứ hai, rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy và vị trí việc làm theo hướng tinh gọn, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và sản phẩm. Thực hiện nghiêm nguyên tắc “một việc - một đầu mối chịu trách nhiệm chính”, bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu từng vị trí và đặc thù địa bàn; xử lý tình trạng chồng chéo chức năng hoặc bố trí không đúng người, đúng việc.

Thứ ba, đổi mới các khâu công tác cán bộ; thực hiện quy hoạch mở, động, liên thông; chú trọng phát hiện và bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Đẩy mạnh luân chuyển, điều động cán bộ giữa các cấp, lĩnh vực, nhằm rèn luyện, tích lũy thực tiễn; đồng thời tạo nguồn cán bộ chất lượng. Tăng cường đào tạo kỹ năng quản trị hiện đại, chuyển đổi số, kỹ năng tiếp dân, đối thoại và xử lý vấn đề ở cơ sở; thúc đẩy chuyển từ tư duy “quản lý hành chính” sang “quản trị phát triển và phục vụ”.

bqbht_br_image-3.jpg
Tiếp tục phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân trong giám sát thực thi công vụ.

Thứ tư, nâng cao chất lượng đánh giá, kiểm tra, giám sát cán bộ trên cơ sở sản phẩm, kết quả và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra thực thi công vụ; phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân. Kịp thời sàng lọc, thay thế cán bộ uy tín giảm sút, năng lực hạn chế.

Thứ năm, hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo động lực cho cán bộ cống hiến; khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; đồng thời xử lý nghiêm vi phạm, suy thoái.

623432965-25137366879269472-6185340545453905910-n.jpg
Các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tiếp dân.

Tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo sâu sát của BTV Tỉnh ủy và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tinh thần trách nhiệm, chủ động của đội ngũ cán bộ cơ sở, công tác cán bộ sẽ tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phục vụ Nhân dân tốt hơn và thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Tags:

#Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh #Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh #Trương Thanh Huyền #Công tác cán bộ #Chính quyền 2 cấp

Chủ đề Vận hành chính quyền địa phương hai cấp

