Công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát chủ trì hội nghị.

Chiều 4/3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 24 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát. Cùng dự hội nghị có đồng chí Đặng Khánh Toàn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, phó trưởng đoàn và các đồng chí thành viên đoàn. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo đơn vị, địa phương liên quan.

Đoàn công tác Trung ương...

...và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự hội nghị.

Hội nghị đã nghe công bố quyết định của Bộ Chính trị về thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Theo đó, Đoàn kiểm tra, giám sát số 24 do đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm trưởng đoàn.

Đồng chí Đặng Khánh Toàn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, phó trưởng đoàn công bố quyết định kiểm tra, giám sát.

Đoàn sẽ giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 23/01/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân trong giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan.

Đoàn kiểm tra, giám sát có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát theo quy trình, quy định; báo cáo kết quả, trình Bộ Chính trị qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 24 đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, chủ động, sự chuẩn bị chu đáo của tỉnh trong tổ chức làm việc với đoàn.

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 24 phát biểu chỉ đạo.

Nhấn mạnh các nội dung cần kiểm tra, giám sát, đồng chí Phạm Gia Túc yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, bảo đảm chương trình kiểm tra, giám sát diễn ra nghiêm túc, hiệu quả. Về phía đoàn, thành viên đoàn sẽ thực hiện quá trình kiểm tra, giám sát bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng quy định; kết quả sẽ được tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị thông qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng chí Phạm Gia Túc yêu cầu tỉnh tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ; quan tâm công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, thực sự dân chủ, an toàn và thành công. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương sẽ phát huy kết quả đạt được, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn đoàn công tác trung ương đã về làm việc tại Hà Tĩnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm cũng báo cáo với đoàn về công tác chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ đoàn kiểm tra, giám sát; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu đoàn đề ra; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chuẩn bị đầy đủ nội dung, cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của đoàn.

"Với tinh thần nghiêm túc và cầu thị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trực tiếp là đồng chí trưởng đoàn cùng các đồng chí trong đoàn" - đồng chí Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh.