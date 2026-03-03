Lan tỏa các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Chiều 3/3, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh nghe, cho ý kiến các nội dung liên quan đến hoạt động Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư của Đảng. Dự họp có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu tham dự cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các đại biểu tham dự cuộc họp.

Thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thành lập Ban tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị; UBND tỉnh kịp thời triển khai kế hoạch và đôn đốc tiến độ các dự án tại khu lưu niệm.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đặng Thị Quỳnh Diệp báo cáo tiến độ triển khai công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm và các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm và hội thảo khoa học được triển khai tích cực. Dự án trùng tu, tôn tạo khu lưu niệm cơ bản hoàn thành các hạng mục chính. Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, sâu rộng.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn sinh hoạt chính trị, đề cương tuyên truyền; phối hợp thực hiện phim tài liệu, chuẩn bị họp báo, hội nghị báo cáo viên và xuất bản ấn phẩm đặc biệt.

Đồng chí Nghiêm Sỹ Đống - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch được giao và kiến nghị các nội dung liên quan.

Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh đã xây dựng chuyên trang, chuyên mục, sản xuất tin bài; đang tập trung chuẩn bị truyền hình trực tiếp chương trình lễ kỷ niệm và xuất bản số báo in đặc biệt... MTTQ, các đoàn thể phát động đợt sinh hoạt chính trị, phong trào thi đua, xây dựng công trình, phần việc chào mừng; ngành GD&ĐT tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong trường học...

Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Nguyễn Viết Trường báo cáo công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm và các phần việc.

Ông Nguyễn Quang Linh - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh báo cáo tiến độ dự án tôn tạo, tu bổ Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau lễ kỷ niệm; hoàn thiện toàn bộ nội dung chương trình, bảo đảm an ninh, an toàn; rà soát tiến độ các phần việc, bố trí kinh phí theo quy định, tổ chức sự kiện trang trọng, thiết thực, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu tại cuộc họp.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, làm rõ những nội dung còn vướng mắc để tập trung tháo gỡ nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định phát biểu tại cuộc họp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh ý nghĩa, tầm vóc quan trọng của sự kiện Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập; đồng thời yêu cầu các cấp, ngành tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, bảo đảm các hoạt động kỷ niệm, hướng tới lễ kỷ niệm được tổ chức trang trọng, thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm lưu ý, thời gian đến ngày diễn ra lễ kỷ niệm không còn nhiều, vì vậy, các đơn vị, sở, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các phần việc liên quan cần tập trung cao độ nhân lực, nguồn lực.

Trong đó, yêu cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến đại biểu, rà soát toàn bộ nội dung, quy mô tổ chức phù hợp tầm vóc sự kiện và điều kiện thực tế; kịp thời tham mưu điều chỉnh, bổ sung các phần việc liên quan.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung tổ chức hội thảo khoa học chất lượng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện phim tài liệu. Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh tăng cường thời lượng tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện.

Sở VH-TT&DL khẩn trương hoàn tất các thủ tục, bảo đảm đầy đủ điều kiện phục vụ lễ kỷ niệm chu đáo, trang trọng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh tập trung hoàn thành các hạng mục tu bổ, tôn tạo Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập trước ngày 15/4.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn các hoạt động trước, trong và sau lễ kỷ niệm.