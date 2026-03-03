Hotline: 02393.693.427
Lan tỏa các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Thu Hà
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các cấp, ngành Hà Tĩnh tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, bảo đảm các hoạt động hướng tới, tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập đảm bảo trang trọng, thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng.

bqbht_br_dsc-09d82.jpg
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Chiều 3/3, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh nghe, cho ý kiến các nội dung liên quan đến hoạt động Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư của Đảng.

Dự họp có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan.

bqbht_br_dsc-d0857.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu tham dự cuộc họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các đại biểu tham dự cuộc họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các đại biểu tham dự cuộc họp.

Thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thành lập Ban tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị; UBND tỉnh kịp thời triển khai kế hoạch và đôn đốc tiến độ các dự án tại khu lưu niệm.

bqbht_br_dsc-0d861.jpg
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đặng Thị Quỳnh Diệp báo cáo tiến độ triển khai công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm và các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm và hội thảo khoa học được triển khai tích cực. Dự án trùng tu, tôn tạo khu lưu niệm cơ bản hoàn thành các hạng mục chính. Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, sâu rộng.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn sinh hoạt chính trị, đề cương tuyên truyền; phối hợp thực hiện phim tài liệu, chuẩn bị họp báo, hội nghị báo cáo viên và xuất bản ấn phẩm đặc biệt.

bqbht_br_dsc-09d15.jpg
Đồng chí Nghiêm Sỹ Đống - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch được giao và kiến nghị các nội dung liên quan.

Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh đã xây dựng chuyên trang, chuyên mục, sản xuất tin bài; đang tập trung chuẩn bị truyền hình trực tiếp chương trình lễ kỷ niệm và xuất bản số báo in đặc biệt... MTTQ, các đoàn thể phát động đợt sinh hoạt chính trị, phong trào thi đua, xây dựng công trình, phần việc chào mừng; ngành GD&ĐT tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong trường học...

bqbht_br_dsc-08d81.jpg
Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Nguyễn Viết Trường báo cáo công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm và các phần việc.
bqbht_br_dsc-08d92.jpg
Ông Nguyễn Quang Linh - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh báo cáo tiến độ dự án tôn tạo, tu bổ Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau lễ kỷ niệm; hoàn thiện toàn bộ nội dung chương trình, bảo đảm an ninh, an toàn; rà soát tiến độ các phần việc, bố trí kinh phí theo quy định, tổ chức sự kiện trang trọng, thiết thực, hiệu quả.

bqbht_br_dsc-0943-copy.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu tại cuộc họp.
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng phát biểu tại cuộc họp.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, làm rõ những nội dung còn vướng mắc để tập trung tháo gỡ nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thời gian tới.

bqbht_br_dscd-0954.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định phát biểu tại cuộc họp.
bqbht_br_dscd-0968.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh ý nghĩa, tầm vóc quan trọng của sự kiện Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập; đồng thời yêu cầu các cấp, ngành tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, bảo đảm các hoạt động kỷ niệm, hướng tới lễ kỷ niệm được tổ chức trang trọng, thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng.

bqbht_br_dsc-0d992.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm lưu ý, thời gian đến ngày diễn ra lễ kỷ niệm không còn nhiều, vì vậy, các đơn vị, sở, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các phần việc liên quan cần tập trung cao độ nhân lực, nguồn lực.

Trong đó, yêu cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến đại biểu, rà soát toàn bộ nội dung, quy mô tổ chức phù hợp tầm vóc sự kiện và điều kiện thực tế; kịp thời tham mưu điều chỉnh, bổ sung các phần việc liên quan.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung tổ chức hội thảo khoa học chất lượng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện phim tài liệu. Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh tăng cường thời lượng tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện.

Sở VH-TT&DL khẩn trương hoàn tất các thủ tục, bảo đảm đầy đủ điều kiện phục vụ lễ kỷ niệm chu đáo, trang trọng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh tập trung hoàn thành các hạng mục tu bổ, tôn tạo Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập trước ngày 15/4.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn các hoạt động trước, trong và sau lễ kỷ niệm.

Phát huy tinh thần “kỷ cương - trách nhiệm - sáng tạo”, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ 2026

Phát huy tinh thần “kỷ cương - trách nhiệm - sáng tạo”, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ 2026

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị ngay từ những ngày đầu năm, cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát huy tinh thần "kỷ cương - trách nhiệm - sáng tạo", khẩn trương bắt tay vào công việc với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm lớn.
Công tác cán bộ - “then chốt của then chốt” trong kiến tạo chính quyền địa phương hai cấp

Công tác cán bộ - “then chốt của then chốt” trong kiến tạo chính quyền địa phương hai cấp

Trong tiến trình đổi mới và phát triển đất nước, Đảng ta luôn nhất quán khẳng định: công tác cán bộ là khâu “then chốt của then chốt”, quyết định sự thành bại của mọi nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với công tác cán bộ càng trở nên bức thiết, đòi hỏi tư duy mới, cách làm mới và quyết tâm chính trị cao hơn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở có uy tín, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ.
Hiện thực hóa các định hướng chiến lược, Hà Tĩnh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững

Hiện thực hóa các định hướng chiến lược, Hà Tĩnh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh niềm tin và khí thế được bồi đắp từ thành công của Đại hội XIV của Đảng là động lực to lớn để Hà Tĩnh chủ động cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các định hướng chiến lược, tạo bước phát triển nhanh, toàn diện và bền vững trong giai đoạn mới.
Các khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập sẵn sàng đón người dân đến tri ân dịp Tết

Các khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập sẵn sàng đón người dân đến tri ân dịp Tết

Đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ trong bối cảnh nhiều dự án tu bổ, tôn tạo đang được triển khai, ban quản lý các khu di tích cùng nhà thầu đang nỗ lực thi công, đồng thời chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về dâng hương, tri ân các Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập.
Gia Hanh trao tặng huy hiệu Đảng cho 26 đảng viên

Gia Hanh trao tặng huy hiệu Đảng cho 26 đảng viên

Việc trao tặng huy hiệu Đảng là dịp để bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của các đảng viên lão thành, đảng viên cao tuổi Đảng đối với sự nghiệp cách mạng.
Kịp thời chuyển hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thành chính sách thiết thực, khả thi, ổn định

Kịp thời chuyển hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thành chính sách thiết thực, khả thi, ổn định

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, để Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được triển khai đồng bộ, hiệu quả, thực chất, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, ngành cần biến nghị quyết thành chính sách thiết thực, chuyển hóa kịp thời, đồng bộ, nhất quán thành hệ thống cơ chế, chính sách của pháp luật khả thi, ổn định và minh bạch.
Sửa quy định thi hành Điều lệ Đảng trong năm 2026

Sửa quy định thi hành Điều lệ Đảng trong năm 2026

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho biết Trung ương sẽ sửa đổi, bổ sung Quy định thi hành Điều lệ Đảng trong năm 2026, chuẩn bị các bước để sửa Điều lệ Đảng và Cương lĩnh chính trị tại Đại hội XV.
Bộ Chính trị ra quy định về mức đóng đảng phí

Bộ Chính trị ra quy định về mức đóng đảng phí

Theo quy định của Bộ Chính trị, đảng viên thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH bắt buộc của tháng trước liền kề.
Những yêu cầu mới đặt ra trong công tác xây dựng Đảng

Những yêu cầu mới đặt ra trong công tác xây dựng Đảng

Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ những quan điểm lớn về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trước yêu cầu mới, từng địa phương, tổ chức cơ sở Đảng cần khẩn trương hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.
Ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử còn nhiều khó khăn

Ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử còn nhiều khó khăn

Ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử mang lại nhiều tiện ích trong quản lý, sinh hoạt Đảng. Tuy nhiên, với đảng viên cao tuổi thuộc khu vực nông thôn trên địa bàn Hà Tĩnh, việc tiếp cận và sử dụng ứng dụng này vẫn đang là rào cản không nhỏ, khiến hiệu quả triển khai chưa như kỳ vọng.
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Lào

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Lào

Ngày 5/2, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith.
Trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi đảng cho đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm

Trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi đảng cho đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), sáng 3/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 45 năm tuổi đảng tặng đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.