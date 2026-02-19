Khơi dậy đồng thuận xã hội - sức mạnh hiện thực hóa khát vọng phát triển

Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy xung quanh những kết quả nổi bật năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

P.V: Thưa đồng chí, nhìn lại năm 2025, đồng chí đánh giá như thế nào về những kết quả nổi bật của công tác tuyên giáo và dân vận trên địa bàn Hà Tĩnh?

Đồng chí Hà Văn Hùng: 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với Hà Tĩnh, gắn với nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhất là sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Đối với ngành tuyên giáo và dân vận, đây còn là năm đầu thực hiện hợp nhất 2 ban, đặt ra yêu cầu cao về đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2025, Hà Tĩnh hoàn thành hợp nhất Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Trong bối cảnh đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy hiệu quả mô hình hợp nhất, bảo đảm sự thông suốt, thống nhất giữa “tuyên giáo” và “dân vận” trong tham mưu và triển khai nhiệm vụ.

Công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh, nhất là các nghị quyết trụ cột, chiến lược của Bộ Chính trị được triển khai kịp thời, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Điểm cầu Hà Tĩnh tham dự hội nghị quán triệt các nghị quyết chuyên đề quan trọng của Trung ương.

Công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội được tăng cường; việc nắm bắt tình hình, dự báo và tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề mới phát sinh đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được triển khai chủ động, gắn chặt giữa “xây” và “chống”, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân.

Hội nghị báo cáo viên tỉnh ủy tháng 2/2026.

Công tác tuyên giáo và dân vận hướng mạnh về cơ sở, gắn tuyên truyền với vận động, thuyết phục Nhân dân được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả; các mô hình, phong trào “Dân vận khéo” tiếp tục được duy trì, nhân rộng, phát huy. Công tác báo chí được triển khai chủ động, hiệu quả, tuyên truyền đậm nét các sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại của quê hương, đất nước, tạo không khí phấn khởi, đồng thuận trong xã hội.

Công tác tuyên giáo và dân vận hướng mạnh về cơ sở, gắn tuyên truyền với vận động, thuyết phục Nhân dân được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả.

Đặc biệt, trong thành công chung của đại hội Đảng các cấp, ngành tuyên giáo và dân vận đã phát huy rõ vai trò “đi trước mở đường”, góp phần tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ và Nhân dân.

﻿ ﻿ Trong thành công chung của đại hội Đảng các cấp, ngành tuyên giáo và dân vận đã phát huy rõ vai trò “đi trước mở đường", tạo đồng thuận trong xã hội.

P.V: Từ thực tiễn năm 2025, theo đồng chí, đâu là những bài học kinh nghiệm quan trọng trong công tác tuyên giáo, dân vận nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân?

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trao bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh vì thành tích trong triển khai nhiệm vụ năm 2025

Đồng chí Hà Văn Hùng: Thực tiễn cho thấy, bài học xuyên suốt là phải chủ động đi trước, làm tốt công tác tư tưởng từ sớm, từ xa. Những chủ trương lớn, vấn đề mới, việc khó nếu được tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, minh bạch sẽ giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu đúng, đồng thuận sớm, tránh tâm lý băn khoăn, lo lắng.

Bài học quan trọng là phải lấy Nhân dân làm trung tâm trong mọi hoạt động tuyên truyền, vận động.

Một bài học quan trọng khác là phải lấy Nhân dân làm trung tâm trong mọi hoạt động tuyên truyền, vận động. Nội dung tuyên truyền cần xuất phát từ những vấn đề Nhân dân quan tâm, những vướng mắc từ cơ sở; cách thức tuyên truyền phải gần gũi, dễ hiểu, thuyết phục, gắn với quyền lợi chính đáng và trách nhiệm của người dân.

Đặc biệt, cần đa dạng hóa các hình hình thức tuyên truyền, nhất là phát huy tối đa phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số, mạng xã hội và những cách làm linh hoạt, gần gũi trong đời sống hằng ngày của Nhân dân.

﻿ ﻿ Đa dạng hóa các hình hình thức tuyên truyền, nhất là phát huy tối đa phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số, mạng xã hội...

Hiệu quả tuyên truyền chỉ được nâng cao khi có sự phối hợp đồng bộ giữa tuyên giáo, dân vận với báo chí, truyền thông và cả hệ thống chính trị, nhất là từ cơ sở.

Đồng thời, phải đặc biệt coi trọng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý những vấn đề mới phát sinh; kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, giữa tuyên truyền tích cực và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, qua đó giữ vững ổn định xã hội và củng cố niềm tin của Nhân dân.

P.V: Bước sang năm 2026 - năm có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, công tác tuyên giáo và dân vận cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Hà Văn Hùng: 2026 là năm mở đầu giai đoạn triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác tuyên giáo và dân vận. Trước hết, cần tập trung tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, nghị quyết, tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; nâng cao chất lượng quán triệt, học tập, tuyên truyền nghị quyết; đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sớm đi vào cuộc sống với tinh thần “5 rõ”: rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ lộ trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả.

2026 là năm mở đầu giai đoạn triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác tuyên giáo và dân vận.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo và dân vận phù hợp với điều kiện chính quyền địa phương 2 cấp. Công tác tuyên giáo và dân vận phải được thực hiện theo hướng thật chủ động, sắc bén, thiết thực, hiệu quả, nhất là phải chiếm lĩnh và giữ vững trận địa tư tưởng trên không gian mạng, trong bối cảnh chuyển đổi số; chú trọng tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Tiếp tục chú trọng tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội phải được đặt ở vị trí trung tâm; chủ động phát hiện, tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh ngay từ cơ sở. Tiếp tục tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ tuyên giáo và dân vận phải nêu gương nhất là về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, về trách nhiệm đối với công việc được giao.

Công tác tuyên giáo, dân vận cần hướng mạnh về cơ sở, bám sát thực tiễn đời sống Nhân dân, thúc đẩy phong trào thi đua rộng rãi.

Công tác tuyên giáo, dân vận cần hướng mạnh về cơ sở, bám sát thực tiễn đời sống Nhân dân; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong vận động, tập hợp, tạo đồng thuận xã hội, nhất là việc triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh năm 2026. Đồng thời, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, “nắm vững chủ trương, nói/viết thuyết phục, vận động hiệu quả”, tư duy đổi mới, kỹ năng số và tinh thần trách nhiệm cao, thực sự là cầu nối tin cậy giữa Đảng với Nhân dân.

Công tác tuyên giáo và dân vận sẽ tiếp tục phát huy vai trò “đi trước mở đường; đi cùng thực hiện và đi sau tổng kết”, tạo đồng thuận xã hội rộng rãi, từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển quê hương trong kỷ nguyên mới.

Với quyết tâm đổi mới, tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành của cả hệ thống chính trị, công tác tuyên giáo và dân vận sẽ tiếp tục phát huy vai trò “đi trước mở đường; đi cùng thực hiện và đi sau tổng kết”, tạo đồng thuận xã hội rộng rãi, góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các nhiệm vụ chính trị năm 2026, từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển quê hương trong kỷ nguyên mới.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!