Những yêu cầu mới đặt ra trong công tác xây dựng Đảng

Dương Chiến
(Baohatinh.vn) - Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ những quan điểm lớn về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trước yêu cầu mới, từng địa phương, tổ chức cơ sở Đảng cần khẩn trương hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

tbt.jpg
Đại hội XIV của Đảng đặt ra yêu cầu cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện (Trong ảnh: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV).

Đại hội XIV của Đảng thành công rất tốt đẹp, tạo khí thế, động lực mới cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc. Trong 5 quan điểm chỉ đạo lớn để thực hiện mục tiêu phát triển đất nước giai đoạn tới, Đại hội đã xác định phải kiên định quan điểm chỉ đạo mang tính nguyên tắc về sự lãnh đạo của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới, không ngừng bổ sung, hoàn thiện phù hợp với thực tiễn; phát huy tự chủ chiến lược, xác lập mô hình phát triển mới, lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững; nâng cao đời sống và hạnh phúc của Nhân dân; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

bqbht_br_z7460910026659-a3f0f0e695b7f80dd65f3562266371e7.jpg
Đại hội XIV của Đảng tạo khí thế, động lực mới cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc (﻿Trong ảnh: Đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh tại Đại hội)﻿.

Những mục tiêu lớn lao đó chỉ có thể trở thành hiện thực khi Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh (TSVM), đủ năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. Chính vì vậy, Đại hội XIV của Đảng đặt ra yêu cầu cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị TSVM toàn diện; giữ vững đoàn kết, thống nhất; vận hành thông suốt, đồng bộ, hiệu quả tổ chức bộ máy mới; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và năng lực quản lý, quản trị, kiến tạo phát triển của Nhà nước; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, uy tín.

Đại hội XIV của Đảng cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với việc thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; phát huy dân chủ XHCN và quyền làm chủ của Nhân dân. Để cụ thể hóa tinh thần Đại hội XIV của Đảng, Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đã xác định xây dựng Đảng TSVM toàn diện, văn minh là điều kiện quyết định mọi thắng lợi. Phải nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; kiên trì xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; đổi mới tổ chức bộ máy; đẩy mạnh kiểm soát quyền lực; kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

111.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, ngành Trung ương chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và các đại biểu (ngày 29/1, tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập).

Đặc biệt, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nêu rõ quan điểm về công tác cán bộ phải thực sự là “then chốt của then chốt”: Chọn đúng người, giao đúng việc; đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, bằng hiệu quả, bằng uy tín trong Nhân dân. Thực hiện phương châm: “có vào, có ra”, “có lên, có xuống”, kết hợp nghiêm minh kỷ luật với cơ chế bảo vệ hiệu quả cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; không để những phần tử “cơ hội”, “chạy chức, chạy quyền” len lỏi vào tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị.

Đảng mạnh là vì có kỷ luật nghiêm, đạo đức cách mạng, tinh thần phụng sự. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa; giữ mình trước cám dỗ; phải biết xấu hổ khi dân còn khó khăn, nghèo đói; phải coi danh dự là điều thiêng liêng, cao quý; coi liêm chính là phẩm chất nền tảng của đạo đức công vụ.

bqbht_br_image-5.jpg
Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác cán bộ, yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực; đảm bảo sự chuyển tiếp mạnh mẽ, nâng cao năng lực điều hành, phục vụ Nhân dân (Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lâm Ngọc Dũng được luân chuyển, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Xuân).

Đồng chí Trương Thanh Huyền - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy bày tỏ: “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhấn mạnh những nhiệm vụ quan trọng trong công tác cán bộ. Trong đó, yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; đảm bảo sự chuyển tiếp mạnh mẽ, nâng cao năng lực điều hành, phục vụ Nhân dân, gắn liền với tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đây vừa là định hướng chiến lược lâu dài, vừa là yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn phát triển của địa phương trong giai đoạn mới”.

Có thể nhận thấy, những yêu cầu mới đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay vừa mang tính kế thừa, vừa đòi hỏi đổi mới mạnh mẽ về tư duy và hành động. Đại hội XIV của Đảng đã chỉ rõ con đường, từng địa phương, từng tổ chức cơ sở đảng cần khẩn trương hiện thực hóa tinh thần nghị quyết trong thực tiễn, khẳng định bản lĩnh lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Cùng với cả nước, Hà Tĩnh xác định rõ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TSVM toàn diện không chỉ là yêu cầu thường xuyên, mà là yếu tố then chốt, quyết định để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển bền vững trong nhiệm kỳ mới. Theo đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, điểm nhấn trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu trong thời gian tới là nâng cao năng lực, kỷ luật trong tổ chức thực hiện nhằm chuyển mạnh, thực chất từ ban hành chủ trương sang quản trị thực thi, từ nói đúng sang làm hiệu quả; lấy kết quả cuối cùng và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo.

image-1.jpg
Hà Tĩnh xác định rõ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TSVM toàn diện không chỉ là yêu cầu thường xuyên mà là yếu tố then chốt, quyết định để thực hiện các mục tiêu. Trong ảnh: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòa Hải.

Ngay sau Đại hội XIV của Đảng, nhiệm vụ hàng đầu của các cấp ủy là đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng chương trình hành động cụ thể, khả thi và bám sát thực tiễn. Năm 2026 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chuyên đề chiến lược của Trung ương; ưu tiên hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thu hút dự án chiến lược, tạo động lực tăng trưởng mới…

Mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, trong niềm hân hoan mừng xuân mới Bính Ngọ, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ. Tiếp nối truyền thống vẻ vang, Hà Tĩnh cùng với cả nước tự tin hướng tới tương lai phát triển giàu mạnh, khi khát vọng cống hiến và tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được lan tỏa.

