Nghe nhân chứng lịch sử kể về những lá phiếu của niềm tin

“Hôm nay chúng ta đi bầu... lá phiếu nhỏ nhưng lòng biết bao tự hào...", lời bài hát "Niềm tin từ lá phiếu" cất lên từ loa phát thanh thôn khiến Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Đào (SN 1931, tổ dân phố Tiền Giang, phường Thành Sen) như sống lại bao ký ức hào hùng của lịch sử. Chỉ ít ngày nữa, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra trong sự náo nức mong chờ của 1.124.000 cử tri Hà Tĩnh.

Đây là lần thứ 15, mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Đào (SN 1931, tổ dân phố Tiền Giang, phường Thành Sen) thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng.

Tuổi đã cao, mắt đã mờ nhưng khi nhắc đến cuộc bầu cử ĐBQH khoá II diễn ra vào ngày 8/5/1960, gương mặt mẹ Đào sáng lên. Quốc hội Việt Nam khóa II nhiệm kỳ 1960 - 1964 là nhiệm kỳ thứ hai của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và là Quốc hội đầu tiên hoạt động trong thời kỳ đất nước bị chia cắt. Trong bối cảnh đất nước khó khăn song khí thế bầu cử vẫn sục sôi trong các tầng lớp nhân dân Hà Tĩnh. Trong ngày hội lớn của toàn dân tộc, mọi nẻo đường rực rỡ cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ chào mừng. Ở đâu người dân cũng bàn về quyền công dân, quyền dân chủ...

Trong vòng tay quây quần của cháu con, mẹ Đào thường kể lại kỷ niệm về mỗi lần tham gia bỏ phiếu và căn dặn con cháu phải ý thức được trách nhiệm của bản thân đối với ngày hội lớn của toàn dân tộc. “Ngày 15/3 tới đây, tôi muốn được tự tay mình bỏ lá phiếu, trực tiếp lựa chọn ra những đại biểu đủ đức, đủ tài để xây dựng đất nước, xã hội yên bình, no ấm, hạnh phúc” - Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Đào xúc động.

Dù tuổi đã cao nhưng thông tin về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 thường xuyên được mẹ Đào quan tâm theo dõi.

Cuộc bầu cử sắp tới là lần thứ 14, ông Nguyễn Đình Khuyên (SN 1946, trú thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Bình) thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng. Lần đầu tiên, 62 năm trước (ngày 26/4/1964), cậu thanh niên vừa tròn 18 tuổi Nguyễn Đình Khuyên cùng hơn 8,5 triệu cử tri cả nước nô nức đi bỏ phiếu.

Ông Nguyễn Đình Khuyên (trú thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Bình).

"Quốc hội khóa III được bầu 366 đại biểu tại 59 khu vực bầu cử - đại diện cho Nhân dân cả nước trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây là cuộc bầu cử ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu rất cao (đạt hơn 97,77%). Thanh niên, trẻ em, phụ nữ cầm cờ, gõ trống; thậm chí tại nhiều đơn vị bầu cử, không ít cử tri cao tuổi, tự chống gậy tới nơi để đích thân bỏ phiếu" - ông Khuyên hồi tưởng.

Thời điểm đó, gia đình ông Khuyên có tất cả 3 người đủ tiêu chuẩn được phát giấy chứng nhận đại biểu (nay là thẻ cử tri) gồm ông, mẹ là bà Nguyễn Thị Thùy và vợ là Nguyễn Thị Minh. Trên “tấm vé” thực hiện quyền làm chủ của mỗi cử tri có ghi tên của các ứng cử viên gồm: Trường Chinh, Hoàng Văn Hoan, Nguyễn Xiển... Trong khí thế bầu cử nghiêm túc, mỗi người dân đều ý thức rất cao về việc bầu ra những đại biểu ưu tú, xứng đáng “chọn mặt gửi vàng”. Nhiều người lần đầu tiên được thực hiện quyền và trách nhiệm cử tri như ông Khuyên, đã rơi nước mắt vì hạnh phúc.

Dù đã nhiều lần tham gia bỏ phiếu nhưng lần nào ông Khuyên vẫn vẹn nguyên cảm xúc.



Dù 62 năm đã trôi qua và đã trải qua 14 lần đi bỏ phiếu bầu cử tại nhiều nơi, nhiều bối cảnh lịch sử khác nhau nhưng cảm xúc về những lần đi bầu cử cũng là kỷ niệm đẹp không bao giờ phai trong tâm trí ông Phạm Mạo (SN 1946, thôn 2 Văn Giang, xã Mai Hoa).

Cầm lá phiếu trên tay, với ông không chỉ gợi nhớ về lần đầu tiên được tham gia bầu cử mà còn như một lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm công dân, về giá trị thiêng liêng của lá phiếu. "Độc lập, tự do được đánh đổi bằng máu xương của bao thế hệ, vì thế tôi luôn coi bầu cử là trách nhiệm thiêng liêng. Từ ngọn lửa tâm huyết của thế hệ đi trước, tôi tin rằng, tinh thần ấy sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư, trong thế hệ mai sau. Để mỗi kỳ bầu cử không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng, mà thực sự trở thành ngày hội của niềm tin - nơi mỗi lá phiếu gửi gắm cả quá khứ, hiện tại và tương lai của đất nước” - ông Mạo tự hào.

Ông Phạm Mạo (ngoài cùng bên trái) hào hứng chờ ngày bầu cử.

Quốc hội, HĐND các cấp đã không ngừng lớn mạnh, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; trở thành nơi đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Cuộc bầu cử vào ngày 15/3/2026 sẽ tiếp tục đánh dấu sự phát triển của cơ quan dân cử trong việc quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước, mở ra chương mới trong hành trình khát vọng vươn lên của Hà Tĩnh và chăm lo tốt hơn đời sống dân sinh như nguyện vọng hơn 1,1 triệu cử tri tỉnh nhà gửi gắm.