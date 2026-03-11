Tạo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả cử tri tham gia bầu cử

Đại biểu tham dự hội nghị.

Sáng 11/3, Ban Chỉ đạo bầu cử ĐBQH khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Hà Tĩnh đã lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm đúng quy trình, tiến độ. Số cử tri thống kê sơ bộ là 1.124.089 cử tri trên tổng số 1.100 khu vực bỏ phiếu.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Như Dũng báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử.

Qua các hội nghị hiệp thương, lập danh sách 12 người ứng cử ĐBQH (ngoài ra có 3 ĐBQH do Trung ương giới thiệu); 94 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và 2.265 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Đến nay, Hà Tĩnh đã hoàn thành hội nghị tiếp xúc cử tri giữa các ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh với cử tri; các hội nghị tiếp xúc cử tri giữa ứng cử viên HĐND cấp xã với cử tri đang được thực hiện.

Lãnh đạo các địa phương dự hội nghị.

Hiện nay, các điểm bầu cử đã được chuẩn bị chu đáo, từ khánh tiết, cơ sở vật chất...; công tác tuyên truyền đa dạng, tạo lan tỏa sâu rộng; việc ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai đồng bộ; an ninh trật tự đảm bảo, sẵn sàng điều kiện tổ chức cuộc bầu cử vào ngày 15/3.

Ông Trần Xuân Phượng, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Vũng Áng báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn.

Ông Nguyễn Ngọc Hoạch, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Kỳ Văn thông tin một số nội dung chuẩn bị công tác bầu cử.

Ông Trần Danh Vinh, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Hồng Lộc kiến nghị một số nội dung liên quan.

Tại hội nghị, các địa phương đã báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; đồng thời nêu những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ, đề xuất một số nội dung cần được hướng dẫn, tháo gỡ nhằm bảo đảm công tác bầu cử được tổ chức thành công, đảm bảo quy định.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, do đó các cấp, ngành, địa phương cần tập trung cao độ, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, quyết tâm cao nhất tổ chức cuộc bầu cử an toàn, dân chủ, đúng pháp luật, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh kết luận hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, bám sát tiến độ và các phần việc theo kế hoạch; chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý tốt các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn tăng cường kiểm tra, giám sát toàn diện công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương.

Đối với cấp ủy, chính quyền các địa phương, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử; bám nắm chặt chẽ biến động danh sách cử tri; xây dựng phương án hỗ trợ đối với cử tri là người cao tuổi, yếu thế, người ở vùng sâu, vùng xa, bảo đảm mọi cử tri đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đồng thời, tăng cường đối thoại với Nhân dân, chủ động xử lý các tình huống phát sinh; rà soát kỹ lưỡng tất cả các khâu chuẩn bị, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả cử tri tham gia bỏ phiếu.

Phối hợp hiệu quả với các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử; tăng cường đấu tranh, xử lý các thông tin sai lệch, xuyên tạc trên mạng xã hội.

Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong suốt quá trình tổ chức bỏ phiếu. Sau khi kết thúc bỏ phiếu, các địa phương cần tổ chức kiểm phiếu và tổng hợp, báo cáo kết quả khách quan, minh bạch, đúng quy định. Đối với những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét, chỉ đạo xử lý.