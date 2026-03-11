Luôn lắng nghe và đại diện trung thực tiếng nói của Nhân dân 10/03/2026 17:15 Ông Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tại đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 8 tiến hành tiếp xúc cử tri tại xã Cổ Đạm.

Thủ tục hành chính phi địa giới: Rõ lợi ích, còn trăn trở! 10/03/2026 14:52 Việc các trung tâm phục vụ hành chính công ở Hà Tĩnh tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính cho cả 2 cấp là giải pháp đột phá, từng bước xây dựng nền hành chính phục vụ theo nhu cầu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri tại xã Cẩm Lạc 10/03/2026 14:10 Chia sẻ chương trình hành động, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ quyết tâm nỗ lực hết mình, duy trì mối liên hệ thường xuyên với cử tri nơi ứng cử; kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, tổng hợp và chuyển tải đầy đủ các kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền.

Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri tại xã Thạch Hà 10/03/2026 14:00 Cử tri các địa phương bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời gửi gắm nhiều ý kiến, kiến nghị, mong muốn các ứng cử viên tiếp tục phát huy trách nhiệm trên từng cương vị công tác vì sự phát triển của địa phương và tỉnh Hà Tĩnh.

Luôn đặt lợi ích của người dân, của tỉnh lên trên hết 10/03/2026 11:14 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và các ứng cử viên khẳng định nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh theo hướng dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả.

Bài 1: Quyết sách kịp thời, thúc đẩy phát triển 10/03/2026 08:45 Nhiệm kỳ 2021-2026, với những quyết sách kịp thời, sát thực cùng hoạt động giám sát trách nhiệm của các cơ quan dân cử đã góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững kỷ cương, ổn định đời sống Nhân dân Hà Tĩnh.

Lương cơ sở tăng 8% sẽ làm thay đổi những khoản nào? 10/03/2026 07:45 Nếu lương cơ sở tăng khoảng 8% từ ngày 1/7/2026, nhiều khoản lương, trợ cấp và mức đóng trong hệ thống an sinh xã hội sẽ được điều chỉnh do các chính sách này được tính dựa trên lương cơ sở.

Nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân 09/03/2026 16:54 Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI bày tỏ quyết tâm nếu được tín nhiệm bầu chọn, sẽ nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và vì sự phát triển chung của địa phương...

Chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với thực tiễn 09/03/2026 13:06 Các ứng cử viên ĐBQH, HĐND tỉnh khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn, sẽ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH của địa phương; chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với thực tiễn...

Lấy hiệu quả thực chất và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo thực hiện nhiệm vụ 09/03/2026 12:53 Trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định sẽ luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, lấy hiệu quả thực chất và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo trong thực hiện nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và các ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 09/03/2026 12:22 Ông Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tại đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 2 và đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 8 có buổi tiếp xúc với cử tri trước bầu cử.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và các ứng cử viên tiếp xúc cử tri 09/03/2026 11:31 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và các ứng cử viên khẳng định nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX sẽ tăng cường tiếp xúc, đối thoại; lắng nghe, phản ánh trung thực các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền...

Ông Trần Hồng Thái làm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 09/03/2026 11:04 Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Hồng Thái được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Viện từ ngày 7/3.

Lan tỏa khí thế hướng tới ngày hội bầu cử trên mạng xã hội 09/03/2026 10:45 Đồng loạt thay ảnh đại diện, chia sẻ thông tin ứng cử viên, điểm bỏ phiếu, đăng tải hình ảnh cờ hoa rực rỡ… là cách nhiều cán bộ, đoàn viên và người dân Hà Tĩnh lan tỏa thông tin, tạo khí thế hướng về ngày hội bầu cử trên mạng xã hội.

Chương trình hành động của ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XIX Phạm Nghĩa 09/03/2026 09:00 Ông Phạm Nghĩa cam kết nếu được bầu vào HĐND tỉnh sẽ tiếp tục tập trung tìm hiểu, nắm bắt thông tin từ thực tiễn cơ sở để tham gia có hiệu quả vào việc thảo luận, xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng tại các kỳ họp.

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Nguyễn Quốc Hùng 09/03/2026 07:28 Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Nguyễn Quốc Hùng sẽ đem hết tâm sức, kinh nghiệm của mình để quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ đề ra, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri...

Tạm gác những chuyến biển xa, bà con ngư dân sẵn sàng cho ngày bầu cử 08/03/2026 15:00 Bà con ngư dân Hà Tĩnh đã chủ động sắp xếp lịch trình vươn khơi để thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Việc niêm phong, quản lý phiếu bầu sau khi kiểm phiếu được thực hiện như thế nào? 08/03/2026 05:10 Sau khi kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu, tổ bầu cử tiến hành niêm phong phiếu bầu theo từng loại phiếu bầu cử ĐBQH, phiếu bầu đại biểu HĐND các cấp.

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Nguyễn Ny Hương 07/03/2026 08:08 Bà Nguyễn Ny Hương sẽ chủ động đề xuất và tích cực tham gia hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển thanh niên, phát huy hiệu quả vai trò của thanh niên Hà Tĩnh trên các lĩnh vực, đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương.

Việc xác nhận tư cách của người trúng cử ĐBQH, đại biểu HĐND được thực hiện thế nào? 07/03/2026 05:05 Hội đồng Bầu cử quốc gia tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ủy ban bầu cử các cấp tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031 của cấp mà mình chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử.

Toàn tâm, toàn lực thực hiện tốt vai trò người đại biểu Nhân dân 06/03/2026 17:41 Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Tú Anh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà và các ứng cử viên HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử.

Chủ tịch UBND tỉnh và 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 06/03/2026 16:45 Trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc với cử tri xã Kỳ Xuân, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các ứng cử viên khẳng định nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh, sẽ dành thời gian để gặp gỡ, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri để đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Chương trình hành động của ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XIX Trần Tú Anh 06/03/2026 15:34 Ứng viên Trần Tú Anh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cam kết, nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp tục tham gia xây dựng và hoàn thiện các nghị quyết của HĐND tỉnh theo hướng sát thực tiễn, bảo đảm đúng quy định pháp luật, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực và có tính khả thi cao.

Kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri 06/03/2026 14:04 Tiếp xúc cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 2, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định khẳng định sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ, kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và bà con nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác bầu cử tại Vũng Áng 06/03/2026 13:00 Đoàn giám sát, kiểm tra của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của phường Vũng Áng và tỉnh Hà Tĩnh trong việc triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 06/03/2026 11:07 Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tại đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 2 có buổi tiếp xúc cử tri trước bầu cử tại xã Kỳ Lạc.

Ông Hà Văn Hùng và 6 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 06/03/2026 10:02 Các ứng viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu, sẽ phát huy trách nhiệm đại biểu dân cử, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Nguyễn Thị Thúy Nga 06/03/2026 10:00 Nếu được tín nhiệm bầu đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, bà Nguyễn Thị Thúy Nga sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của đại biểu HĐND để góp phần khẳng định, nâng cao vị thế, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương...

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Nguyễn Thị Mai Thủy 06/03/2026 09:00 Là một nữ ứng cử viên, tôi đặc biệt quan tâm đến phụ nữ và trẻ em - những đối tượng cần được bảo vệ và tạo điều kiện phát triển toàn diện. Tôi mong muốn góp phần thúc đẩy các chính sách thiết thực về việc làm, bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và môi trường an toàn để mỗi gia đình thực sự là mái ấm hạnh phúc.