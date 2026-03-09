Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và các ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

Ông Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trò chuyện cùng cử tri xã Nghi Xuân.

Sáng 9/3, tại xã Nghi Xuân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đơn vị bầu cử Quốc hội số 2 và đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 8. Tham dự hội nghị có các ứng viên: ông Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; bà Bùi Thị Quỳnh Thơ - Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội; ông Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; bà Nguyễn Thị Hà Tân – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh; các ứng cử viên ĐBQH, HĐND tỉnh cùng đông đảo cử tri trên địa bàn. Hội nghị được thực hiện bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ hội trường xã Nghi Xuân đến hội trường các xã: Tiên Điền, Đan Hải, Cổ Đạm.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và các ứng cử viên tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu và cử tri đã nghe thông qua danh sách, tiểu sử tóm tắt, quá trình công tác của 5 ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử Quốc hội số 2 và 8 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tại đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 8.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Thị Việt Ánh thông qua danh sách ứng cử viên.

Danh sách ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 2 (gồm các phường, xã: Thành Sen, Hà Huy Tập, Trần Phú, Thạch Hà, Toàn Lưu, Việt Xuyên, Đông Kinh, Lộc Hà, Mai Phụ, Can Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh, Đồng Lộc, Tùng Lộc, Hồng Lộc, Cổ Đạm, Nghi Xuân, Tiên Điền, Đan Hải): 1. Ông Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 2. Bà Bùi Thị Quỳnh Thơ - Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội 3. Ông Nguyễn Thành Đồng – Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh 4. Ông Trần Văn Lượng - Trưởng ban Tuyên giáo và Công tác xã hội, Ủy ban MTTQ tỉnh 5. Bà Trần Thị Lam - Chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp

Danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tại đơn vị bầu cử số 8 (gồm các xã: Nghi Xuân, Tiên Điền, Đan Hải, Cổ Đạm): 1. Ông Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh 2. Bà Nguyễn Thị Hà Tân – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh 3. Ông Phan Trung Kiên - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 4. Ông Trần Văn Lượng - Trưởng ban Tuyên giáo và Công tác xã hội - Ủy ban MTTQ tỉnh 5. Ông Bùi Việt Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân 6. Ông Nguyễn Anh Thắng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP 7. Bà Ngô Thị Bích Thủy - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Nghi Xuân 8. Bà Đoàn Thị Hằng Nga - Phó Trưởng phòng Tổ chức lao động - tiền lương, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP.

Tiếp đó, các ứng cử viên đã báo cáo trước cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình, nêu định hướng và những nội dung trọng tâm sẽ quan tâm thực hiện nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

Đại biểu và cử tri tham dự hội nghị.

Trình bày chương trình hành động, ông Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cam kết nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, với trách nhiệm là Bí thư Tỉnh ủy, bản thân sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, làm tốt nhiệm vụ người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri và Nhân dân. Quyết liệt hành động, tạo chuyển biến rõ nét và kết quả cụ thể, được đo lường bằng sự phát triển thực chất của tỉnh nhà và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trình bày chương trình hành động.

Ông Nguyễn Duy Lâm khẳng định sẽ lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến Quốc hội, HĐND tỉnh, các cơ quan có thẩm quyền và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết. Chủ động nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế, góp phần xây dựng môi trường pháp lý đồng bộ, thống nhất, minh bạch, ổn định và khả thi trong thực tiễn.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Trọng tâm là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 10% trở lên.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tăng cường cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; phát huy giá trị văn hóa và con người Hà Tĩnh làm nền tảng tinh thần và nguồn lực nội sinh quan trọng, vững chắc cho phát triển bền vững; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội…

Bà Bùi Thị Quỳnh Thơ - Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội trình bày chương trình hành động.

Ông Nguyễn Thành Đồng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày chương trình hành động.

Bà Nguyễn Thị Hà Tân – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh trình bày chương trình hành động.

Ông Trần Văn Lượng - Trưởng ban Tuyên giáo và Công tác xã hội - Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày chương trình hành động.

Chia sẻ chương trình hành động, các ứng cử viên ĐBQH, HĐND tỉnh khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm, sẽ phát huy kiến thức và kinh nghiệm qua những hoạt động thực tiễn của mình, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Luôn giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri và chịu sự giám sát của Nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với thực tiễn của tỉnh và những vấn đề Nhân dân quan tâm.

Ông Nguyễn Anh Thắng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP trình bày chương trình hành động.

Ông Bùi Việt Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân trình bày chương trình hành động.

Các ứng viên cũng cam kết sẽ quan tâm đề xuất các chính sách liên quan đến khai thác lợi thế của địa phương để phát triển nông nghiệp, thương mại - dịch vụ, công nghiệp; khai thác giá trị văn hóa quê hương Đại thi hào Nguyễn Du gắn với phát triển du lịch; thu hút đầu tư vào địa bàn, đặc biệt là tại khu công nghiệp Gia Lách; quan tâm vấn đề bình đẳng giới, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ vốn, giải quyết việc làm cho lao động, đặc biệt là lao động trẻ…

Bà Ngô Thị Bích Thủy - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Nghi Xuân trình bày chương trình hành động.

Tại hội nghị, cử tri các địa phương bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời kỳ vọng các ứng cử viên ĐBQH và HĐND tỉnh sau khi trúng cử sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, kịp thời nắm bắt tình hình thực tế tại địa phương và phản ánh đầy đủ những vấn đề người dân quan tâm đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Cử tri Đặng Văn Hoài (xã Nghi Xuân) kiến nghị một số nội dung.

Ngoài ra, cử tri cũng thẳng thắn kiến nghị các đại biểu quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội địa phương như: chính sách xây dựng nông thôn mới; thu hút dự án vào địa bàn; đầu tư xây dựng hệ thống đê chắn sóng trên tuyến đê Hội Thống; quan tâm chính sách cho cán bộ, công chức, người có công, giải quyết việc làm cho lao động địa phương...