Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thành Đồng

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 15/3/2026, cùng với cử tri cả nước, cử tri Hà Tĩnh sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Với quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sẵn sàng bắt tay ngay vào thực hiện trọng trách của người đại biểu dân cử khi được tín nhiệm. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh lược ghi, trân trọng giới thiệu Chương trình hành động của các ứng viên tới bạn đọc.

Tôi rất vinh dự khi được sự tín nhiệm của cơ quan, toàn thể cử tri nơi công tác, cùng cử tri nơi cư trú giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bản thân tôi ý thức sâu sắc rằng, đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao trước cử tri, Nhân dân, nhưng cũng là cơ hội để tôi được cống hiến, phát huy khả năng của mình đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà.

Ông Nguyễn Thành Đồng cùng lãnh đạo địa phương tặng quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Sơn Kim 2.

Quá trình công tác, tôi đã có kinh nghiệm làm việc qua nhiều lĩnh vực khác nhau: từ khối doanh nghiệp; lĩnh vực quản lý Nhà nước; công tác đảng, đoàn thể; đã được luân chuyển làm lãnh đạo ở cơ sở. Vì vậy, tôi đã có nhiều cơ hội được tiếp xúc, nắm bắt tình hình Nhân dân tại các địa phương trong toàn tỉnh. Trên bất cứ cương vị công tác nào, tôi luôn giữ vững lập trường tư tưởng, luôn vì dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng; giữ gìn đạo đức, lối sống gương mẫu, lành mạnh; thường xuyên học tập, trau dồi trình độ chính trị, chuyên môn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Với vai trò là cán bộ mặt trận, ông Nguyễn Thành Đồng thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư của các tầng lớp Nhân dân.

Tôi nhận thức rằng, đại biểu dân cử là người đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; được Nhân dân trao quyền để thay mặt Nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương. Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND tỉnh khóa XIX, với vai trò là người làm công tác mặt trận, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chương trình hành động của mình, với 5 nội dung chính như sau:

Thứ nhất, luôn lắng nghe và đại diện trung thực tiếng nói của Nhân dân. Tôi sẽ duy trì việc tiếp xúc cử tri thường xuyên, thực chất, không hình thức; chủ động dành thời gian về cơ sở để lắng nghe ý kiến của Nhân dân; phát huy hiệu quả hoạt động đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận tại cơ sở để kịp thời nắm bắt tình hình. Những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri sẽ được tôi tổng hợp đầy đủ, phản ánh trung thực tới Quốc hội, HĐND và các cơ quan chức năng có thẩm quyền; đồng thời, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, có kết quả trả lời rõ ràng đến cùng cho cử tri, Nhân dân.

Phát huy vai trò vận động, kết nối, Ủy ban MTTQ tỉnh đã huy động sự vào cuộc của nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong công tác an sinh xã hội.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội. Tôi sẽ tập trung giám sát vào những vấn đề Nhân dân quan tâm như: chính sách an sinh xã hội; quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; việc thực thi chính sách và pháp luật, giải quyết thủ tục hành chính, đạo đức công vụ… với tinh thần thẳng thắn, khách quan, mang tính xây dựng. Tích cực tham gia vào việc góp ý, đề xuất đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, HĐND tỉnh; tập trung nghiên cứu, triển khai phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng các văn bản pháp luật, các thể chế, chính sách, triển khai các chương trình, dự án đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn, mong muốn chính đáng của Nhân dân.

Thứ ba, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tôi sẽ phát huy vai trò của mặt trận trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; đề cao trách nhiệm nêu gương, kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ.

Thứ tư, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tôi sẽ cùng mặt trận các cấp tăng cường đoàn kết giữa các tầng lớp Nhân dân; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, người có uy tín trong cộng đồng; phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, bền vững, sát dân, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng cụ thể.

Thứ năm, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu. Tôi cam kết tham gia đầy đủ, trách nhiệm các kỳ họp của Quốc hội và HĐND; tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp. Nêu cao tinh thần nêu gương, trách nhiệm, liêm chính; không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ về mọi mặt, rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống, nhất là bản lĩnh, kỹ năng nghị trường của người đại biểu Nhân dân.

Chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với thực tiễn của tỉnh nhà; luôn giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri và chịu sự giám sát của Nhân dân. Tranh thủ qua các kênh và diễn đàn của Quốc hội, HĐND tỉnh để tranh thủ sự chỉ đạo, ủng hộ, giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp về quan tâm đầu tư, hỗ trợ nguồn lực an sinh xã hội, giúp các địa phương giải quyết các khó khăn, vướng mắc với mục tiêu phát triển bền vững trong thời gian sắp tới.

Là người làm công tác mặt trận, tôi tâm niệm: “Nhân dân có tin thì Mặt trận mới mạnh”. Nếu được trúng cử, tôi xin hứa sẽ giữ trọn niềm tin ấy, luôn đứng về phía Nhân dân để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của bà con cử tri bằng tất cả tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm.