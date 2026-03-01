Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XVI Phan Thị Nguyệt Thu

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 15/3/2026, cùng với cử tri cả nước, cử tri Hà Tĩnh sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Với quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sẵn sàng bắt tay ngay vào thực hiện trọng trách của người đại biểu dân cử khi được tín nhiệm. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh lược ghi, trân trọng giới thiệu Chương trình hành động của các ứng viên tới bạn đọc.

Bà Phan Thị Nguyệt Thu - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI - đơn vị bầu cử số 1, gồm các xã, phường: Hoành Sơn, Vũng Áng, Sông Trí, Hải Ninh, Kỳ Hoa, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Anh, Kỳ Xuân, Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Thiên Cầm, Yên Hòa, Cẩm Bình, Cẩm Duệ, Thạch Lạc, Đồng Tiến, Thạch Khê, Thạch Xuân.

Với kinh nghiệm đã có trong thời gian tham gia ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ và trách nhiệm của ĐBQH. Tôi luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thu thập và phản ánh trung thực những tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của cử tri với Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có trách nhiệm của Trung ương, bộ, ngành.

Bà Phan Thị Nguyệt Thu trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tại đơn vị bầu cử số 1 (phường Sông Trí).

Là đại biểu công tác trong cơ quan pháp luật, tôi sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội về chương trình xây dựng pháp luật toàn khóa, trong đó lưu tâm đến những luật còn thiếu. Tập trung nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung những luật còn chồng chéo, không phù hợp nhằm xây dựng môi trường pháp luật hoàn chỉnh, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho các lĩnh vực của đời sống xã hội phát triển, thúc đẩy kinh tế, hội nhập và nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế… Qua đó, bảo đảm quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và các tổ chức, cá nhân.

Nếu được tiếp tục làm ĐBQH, tôi sẽ nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội, Đoàn ĐBQH của tỉnh về chương trình giám sát tối cao của Quốc hội, của Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh. Trong đó, tập trung giám sát việc thực hiện những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước mà hiện nay Nhân dân đang quan tâm như: các chương trình phát triển kinh tế; nông nghiệp - nông thôn - nông dân; môi trường; an toàn thực phẩm; các chính sách về văn hóa xã hội; tôn giáo; y tế; giáo dục; việc làm cho người lao động; vấn đề bình đẳng giới; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bà Phan Thị Nguyệt Thu và các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND khóa XIX trao đổi bên lề hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, lãnh đạo, chỉ đạo tòa án hai cấp thực hiện quyền tư pháp, xét xử, giải quyết các loại vụ việc đảm bảo đúng quy định pháp luật. Phối hợp với cơ quan tố tụng phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các loại tội phạm ma túy, xâm phạm sức khỏe, tính mạng; xâm phạm trẻ em; tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ. Không xử oan sai người không có tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết án dân sự, hành chính tranh chấp đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, trong đầu tư các dự án nhằm củng cố mối đoàn kết trong nội bộ Nhân dân, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Dù ở cương vị công tác nào, tôi cũng luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân; giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặt lợi ích của đất nước, của Nhân dân lên trên lợi ích của cá nhân. Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và nơi cư trú; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Không ngừng học tập để nâng cao trình độ, năng lực công tác, thực hiện dân chủ. Không lợi dụng cương vị công tác để vun vén cho cá nhân và gia đình, gây tổn hại đến lợi ích chung, không bao che cho tội phạm, các hành vi vi phạm, tiêu cực.