Sôi nổi hội nghị tiếp xúc giữa các ứng cử viên với cử tri Hà Tĩnh

Chương trình hành động ngắn gọn, nhấn mạnh trọng tâm



Sáng 27/2, các tuyến đường tại phường Thành Sen trở nên rực rỡ hơn trong ngày "mở màn" hội nghị tiếp xúc cử tri của người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tại đơn vị bầu cử Quốc hội số 2 và đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 5. Sau khi danh sách, tiểu sử tóm tắt của 13 ứng cử viên được thông qua, người được giới thiệu ứng cử đã lần lượt báo cáo trước cử tri về dự kiến chương trình hành động.



Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và đại biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước bầu cử (ngày 27/2).

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ứng cử viên ĐBQH và HĐND tỉnh đã đưa ra cam kết nếu được cử tri tín nhiệm bầu là ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh sẽ chủ động tranh thủ sự ủng hộ của Trung ương trong hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo động lực phát triển KT-XH của tỉnh; không ngừng chăm lo cuộc sống cho Nhân dân....Tiếp đó, các ứng cử viên cũng đã thực hiện vận động bầu cử.

Tận tâm, tận lực, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững Ứng cử viên Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh bày tỏ, nếu được tín nhiệm bầu là ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, bản thân sẽ tận tâm, tận lực, với trách nhiệm cao nhất để thực hiện thắng lợi chương trình hành động đã đề ra, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, văn minh và giàu mạnh.

Chiều cùng ngày, tại phường Sông Trí, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 và người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 1.

Các địa phương tiến hành chỉnh trang cơ sở vật chất hướng tới ngày hội bầu cử.

Trình bày chương trình hành động, ứng cử viên Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam khẳng định, nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XVI, sẽ tiếp tục cống hiến trí tuệ, kinh nghiệm; thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; liên hệ chặt chẽ, tiếp nhận ý kiến từ cử tri và tham gia đầy đủ, có chất lượng các kỳ họp, hoạt động của Quốc hội. Đặc biệt, tích cực nghiên cứu, đóng góp ý kiến xây dựng các luật liên quan đến an sinh xã hội, người cao tuổi, y tế, bảo hiểm, giảm nghèo bền vững...

Phát huy vai trò người cao tuổi trong phát triển KT-XH và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở Với cương vị người đứng đầu tổ chức Hội Người cao tuổi Việt Nam, ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Thanh Bình sẽ kiến nghị rà soát, bổ sung chính sách trợ cấp xã hội, BHXH, BHYT theo hướng mở rộng diện bao phủ, nhất là những đối tượng dễ bị tổn thương, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình và các ứng cử viên tại cuộc tiếp xúc cử tri chiều 27/2.

Theo ghi nhận, với tinh thần thẳng thắn và dân chủ, cử tri tại các điểm tiếp xúc bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Tại các hội nghị, cử tri tin tưởng, kỳ vọng vào người được giới thiệu ứng cử và mong muốn nếu trúng cử sẽ tiếp tục chuyển tải tiếng nói của cử tri và Nhân dân Hà Tĩnh trên diễn đàn Quốc hội, HĐND tỉnh; đồng thời, tận tâm, tận lực cống hiến vì sự phát triển của đất nước, của tỉnh nhà.

﻿ Cử tri Nguyễn Quang Tuấn và các cử tri lắng nghe, bày tỏ ý kiến liên quan tới chương trình hành động của ứng cử viên.

Ông Nguyễn Quang Tuấn - Bí thư chi bộ Tổ dân phố 2, phường Sông Trí bày tỏ: "Cử tri rất phấn khởi khi được trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc với ứng cử viên. Thái độ hoà nhã, cởi mở chính là điểm cộng rất lớn để từ đó, các cử tri hào hứng lắng nghe chương trình hành động của người được giới thiệu ứng cử. Các chương trình được trình bày ngắn gọn, súc tích, nhấn mạnh vào trọng tâm, trọng điểm giúp cử tri và Nhân dân dễ nắm bắt, hình dung để từ đó, đưa ra lựa chọn chính xác, phù hợp".

Trong quá trình diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri, những ngày vừa qua, phương tiện truyền thông và mạng xã hội đã đồng loạt đăng tải danh sách các ứng cử viên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình vận động bầu cử. Bên cạnh đó, nhiều địa phương cũng tổ chức ra quân tổng vệ sinh, cải tạo cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường, tạo diện mạo rực rỡ trong thời điểm quan trọng hướng tới ngày hội bầu cử.

Thực thi trách nhiệm với Nhân dân từ chương trình hành động

Chương trình hành động là nội dung trung tâm trong vận động bầu cử của các ứng cử viên. Vì vậy, dù được trình bày trực tiếp tại hội nghị tiếp xúc cử tri hay qua phương tiện truyền thông, ứng cử viên có trách nhiệm báo cáo rõ với cử tri nội dung cam kết thực hiện nếu trúng cử.

﻿ Các địa phương đang tập trung cao cho công tác tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri giữa ứng cử viên với Nhân dân trên địa bàn.

Trong đó, quan trọng nhất của chương trình hành động là nội dung cam kết nếu được bầu làm đại biểu. Bà Lê Thanh Huyền - ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 1 chia sẻ: "Nội dung này phải xuất phát từ nhận thức đúng về Quốc hội, HĐND, tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của ĐBQH, đại biểu HĐND. Đặc biệt, chương trình hành động tập trung vào lĩnh vực gắn trực tiếp với nhiệm vụ công tác, chuyên môn và điều kiện thực tế của ứng cử viên. Trong quá trình xây dựng chương trình hành động, tôi đặc biệt chú trọng tới các nội dung như: tham gia xây dựng pháp luật; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và tăng cường giám sát đối với các lĩnh vực cử tri quan tâm liên quan tới đất đai, môi trường, y tế, giáo dục, an sinh xã hội…".

﻿ ﻿ Danh sách người ứng cử được đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông tạo thuận lợi cho quá trình vận động bầu cử.

Trong rất nhiều cam kết được đưa ra khi vận động bầu cử, nội dung quan trọng được cử tri quan tâm nhất chính là giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri. Yêu cầu này cũng đã được quy định rõ trong hàng loạt văn bản pháp lý như: Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi, bổ sung năm 2025), Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025... Các đại biểu dân cử không chỉ lắng nghe, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân mà còn đeo bám đến cùng và giải quyết các vấn đề cử tri phản ánh. Đồng thời, việc giữ mối liên hệ với cử tri còn thể hiện qua trách nhiệm tiếp công dân, qua việc tuyên truyền, giải thích để Nhân dân hiểu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật, nghị quyết của Quốc hội và HĐND.

Cử tri Trần Văn Hoàn (xã Mai Hoa) tâm tư: "Điều chúng tôi kỳ vọng lớn nhất là sự hiện diện trách nhiệm của đại biểu, nhất là khi phát sinh những vấn đề bức xúc, phức tạp ở cơ sở. Do vậy, việc giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là thước đo đạo đức công vụ của người đại biểu dân cử".

Cán bộ Ủy ban MTTQ phường Trần Phú rà soát các phần việc cần làm, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Chương trình hành động là bước khởi đầu cho một nhiệm kỳ. Chính vì vậy, chương trình hành động chỉ thực sự có giá trị khi cam kết được đặt đúng vai, đúng vị trí các ứng cử viên sẽ đảm nhận. Chỉ khi thế mạnh của các ứng cử viên được phát huy, cam kết chính trị với cử tri mới trở thành sự thật để đại biểu trúng cử thực hiện, đeo bám đến cùng. Khi được xây dựng đúng từ cơ cấu đại diện gắn với chuyên môn, sở trường và xuất phát từ vai trò đại diện cho Nhân dân, mỗi chương trình hành động sẽ trở thành thước đo trách nhiệm của người đại biểu trong suốt nhiệm kỳ.