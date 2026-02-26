Hà Tĩnh gặp mặt người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh

Đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 26/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2026-2031 để nghe đại diện UBND tỉnh thông báo những nội dung cơ bản về tình hình KT-XH của tỉnh và triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Dự hội nghị về phía ứng cử viên ĐBQH tỉnh đang công tác tại Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; Bùi Thị Quỳnh Thơ - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ứng cử viên ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và đại diện Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Thu Hà thông qua danh sách ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Thu Hà đã thông qua danh sách 15 ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, danh sách 94 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 và triển khai hướng dẫn về việc tổ chức vận động bầu cử.

Căn cứ quy định tại Điều 64 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, thời gian vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và những người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp xã được thực hiện từ ngày công bố danh sách chính thức ứng viên và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ.

Việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; người ứng cử ở đơn vị bầu cử nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó; các tổ chức phụ trách bầu cử và thành viên của các tổ chức này không được vận động cho người ứng cử.

Có 2 hình thức vận động bầu cử gồm: gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở địa phương nơi mình ứng cử, do Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ cấp xã nơi bầu cử tổ chức. Tại đây, người ứng cử báo cáo dự kiến chương trình hành động của mình.

Hình thức thứ 2 là thông qua phương tiện thông tin đại chúng, người ứng cử trình bày chương trình hành động trên các báo, đài địa phương. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm đăng tải công khai các nội dung này.

Chương trình hành động của người ứng cử là bản kế hoạch có mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình mà ứng viên cam kết thực hiện trong nhiệm kỳ nếu được trúng cử. Chương trình hành động cần xác định các mục tiêu cụ thể, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, hoạch định các giải pháp khả thi và lộ trình thực hiện mà ứng viên cam kết sẽ hoàn thành trong nhiệm kỳ nếu được sự tín nhiệm của cử tri.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Trọng Hiếu báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Trọng Hiếu báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH của tỉnh năm 2025 và 2 tháng đầu năm 2026; nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Năm 2025, kinh tế tỉnh nhà duy trì đà tăng trưởng khá, đạt 8,78%, xếp thứ 10/34 cả nước, đứng thứ nhất khu vực Bắc Trung Bộ; thu ngân sách đạt 21.360 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa ước đạt 14.517 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng; thu hút nhiều dự án có quy mô lớn, tạo nền tảng cho phát triển giai đoạn tới. Văn hóa, giáo dục, thể thao tạo nhiều dấu ấn nổi bật. QP-AN được đảm bảo; hoạt động đối ngoại được tăng cường; đời sống Nhân dân được nâng lên.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và hiệu lực vận hành của Nhà nước. Việc sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hoàn thành đúng yêu cầu của Trung ương.

Đại biểu đã được triển khai hướng dẫn về việc tổ chức vận động bầu cử.

Trong 2 tháng đầu năm 2026, sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 15,52% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 4.173 tỷ đồng, đạt 22% dự toán, tăng 79% so với cùng kỳ. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực. Các hoạt động văn hoá, thể thao diễn ra sôi nổi; giáo dục mũi nhọn tiếp tục đạt nhiều thành tích…

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung thúc đẩy tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong phát triển KT-XH, tạo đà, tạo lực và tạo thế cho giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng đạt hai con số.

Tỉnh xác định 29 chỉ tiêu KT-XH chủ yếu trong năm 2026, trong đó: tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt từ 10% trở lên; cơ cấu GRDP: công nghiệp - xây dựng chiếm 41%, dịch vụ chiếm 46%, nông nghiệp chiếm 13%; GRDP bình quân đầu người đạt 101 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 63 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 0,5%/năm.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thành Đồng bế mạc hội nghị.

Bế mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thành Đồng nhấn mạnh, sau hội nghị hôm nay, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, phường bám sát nội dung các văn bản hướng dẫn tại Thông tri số 05/TT-MTTW của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; kế hoạch số 11/KH- MTTQ của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh để triển khai thực hiện đúng theo Luật. Tạo điều kiện tốt nhất để các ứng cử viên thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định của luật; chủ động, phối hợp chặt chẽ với uỷ ban bầu cử, UBND cùng cấp tổ chức thực hiện tốt các nội dung theo quy định.