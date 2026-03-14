Đảm bảo các điều kiện để ngày bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng quy định

Phường Thành Sen có 41 tổ bầu cử, 41 khu vực bỏ phiếu và hơn 59.000 cử tri. Cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học; các đơn vị bầu cử chọn điểm bỏ phiếu hợp lý, trung tâm giữa các tổ dân phố, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri đi bỏ phiếu.
Cờ hoa, pano, khẩu hiệu... được trang trí rực rỡ, thể hiện niềm tin, sự phấn khởi và kỳ vọng của cử tri vào một kỳ bầu cử dân chủ, trách nhiệm.
Các khu vực bỏ phiếu ở phường Thành Sen được chỉnh trang trang trọng, đảm bảo đúng quy định, sẵn sàng phục vụ cử tri trong ngày bầu cử vào ngày mai (15/3).
Tại xã Mai Phụ, 33 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn cũng đã được trang trí trang trọng, đảm bảo các điều kiện theo quy định. Cử tri Nguyễn Văn Nam (thôn Hữu Ninh) chia sẻ:
“Hướng về ngày hội non sông, tôi và bà con cử tri xã nhà đang rất phấn khởi, kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới với nhiều bứt phá. Qua nghiên cứu kỹ tiểu sử các ứng cử viên, tôi sẽ lựa chọn những đại biểu thực sự có tâm, có tầm, dám nghĩ dám làm để gửi gắm niềm tin. Mong rằng các đại biểu trúng cử sẽ luôn sâu sát cơ sở, phản ánh kịp thời tâm tư của Nhân dân, góp phần xây dựng quê hương vùng biển ngày càng giàu mạnh, văn minh”.
Xã Thạch Hà có 31 khu vực bỏ phiếu, hơn 19.100 cử tri. Địa phương đã chủ động triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc bầu cử theo đúng quy định như: tuyên truyền, lập và niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu, xây dựng phương án bảo đảm ANTT...
Cờ hoa rực rỡ hướng về ngày bỏ phiếu, tạo khí thế và niềm tin trong Nhân dân.
Công tác kiểm tra các điều kiện trước "giờ G" được các địa phương trên địa bàn tỉnh chú trọng.
(Trong ảnh: Lãnh đạo xã Thượng Đức kiểm tra các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn).
Các khu vực bỏ phiếu đảm bảo cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ cử tri đến bỏ phiếu.
Các địa phương chủ động số hóa công tác bầu cử, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri theo dõi các thông tin.
Công tác đảm bảo ANTT, phòng chống cháy nổ tại các điểm bỏ phiếu được rà soát kỹ lưỡng, không để thụ động, bất ngờ trước mọi tình huống.
Cùng với việc tập trung rà soát các điều kiện cần thiết, các địa phương cũng chủ động, linh hoạt tổ chức diễn tập vận hành thử công tác tổ chức bầu cử.
(Trong ảnh: xã Toàn Lưu diễn tập quy trình bầu cử cho các thành viên của 17 tổ bầu cử trên địa bàn).
Việc diễn tập vận hành thử là bước đệm quan trọng để xã Toàn Lưu kiểm chứng tính sẵn sàng và khả năng hiệp đồng của các lực lượng. Qua đó, địa phương kịp thời khắc phục những chi tiết dù là nhỏ nhất, đảm bảo quy trình bầu cử diễn ra khoa học, đúng luật và an toàn tuyệt đối.
Cử tri các địa phương đang hướng về ngày bầu cử với niềm tin, kỳ vọng vào những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và sự đồng lòng của cử tri, Hà Tĩnh đã bước vào kỳ bầu cử với một tâm thế tự tin và kỳ vọng bứt phá.
Toàn tỉnh Hà Tĩnh có 3 đơn vị bầu cử ĐBQH và 12 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh. Về số ứng cử viên, có 15 ứng cử viên ĐBQH, 94 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và 2.265 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử diễn ra vào ngày mai (15/3) đã được các địa phương hoàn thiện chu đáo, kỹ lưỡng, bài bản và đúng quy định của pháp luật.
Hệ thống cơ sở vật chất, hòm phiếu và danh sách cử tri tại 1.100 khu vực bỏ phiếu đã được niêm yết công khai, trang trọng, sẵn sàng đón hơn 1,1 triệu cử tri tỉnh nhà thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân vào ngày hội non sông.