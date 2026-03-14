Đảm bảo các điều kiện để ngày bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng quy định

Xã Thạch Hà có 31 khu vực bỏ phiếu, hơn 19.100 cử tri. Địa phương đã chủ động triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc bầu cử theo đúng quy định như: tuyên truyền, lập và niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu, xây dựng phương án bảo đảm ANTT...

Công tác đảm bảo ANTT, phòng chống cháy nổ tại các điểm bỏ phiếu được rà soát kỹ lưỡng, không để thụ động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh có 3 đơn vị bầu cử ĐBQH và 12 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh. Về số ứng cử viên, có 15 ứng cử viên ĐBQH, 94 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và 2.265 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử diễn ra vào ngày mai (15/3) đã được các địa phương hoàn thiện chu đáo, kỹ lưỡng, bài bản và đúng quy định của pháp luật.

Hệ thống cơ sở vật chất, hòm phiếu và danh sách cử tri tại 1.100 khu vực bỏ phiếu đã được niêm yết công khai, trang trọng, sẵn sàng đón hơn 1,1 triệu cử tri tỉnh nhà thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân vào ngày hội non sông.