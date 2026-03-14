Ngư dân Hà Tĩnh cập bến sớm, sẵn sàng tham gia ngày hội bầu cử

Chuẩn hóa đội ngũ, mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 11/03/2026 15:00 Công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ nhân viên thuộc các tổ chức hỗ trợ, phát triển người tham gia BHXH, BHYT đang được BHXH tỉnh Hà Tĩnh triển khai bài bản, hiệu quả.

Thích ứng già hóa dân số gắn với phát triển kinh tế bạc, tạo động lực mới cho tăng trưởng 11/03/2026 12:40 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cần phát triển kinh tế bạc với tinh thần chuyển từ nhận thức “gánh nặng già hóa” sang “cơ hội phát triển kinh tế”, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Chạy đua với thời gian, học sinh Hà Tĩnh tăng tốc ôn thi vào lớp 10 10/03/2026 16:33 Trước áp lực cạnh tranh tăng cao, các trường THCS ở Hà Tĩnh tăng cường tổ chức ôn tập, giúp học sinh lớp 9 vững kiến thức, chắc kỹ năng trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Viết lại câu chuyện cuộc đời cho những phụ nữ nghèo 10/03/2026 15:00 Được góp nhặt từ sự sẻ chia của cộng đồng, mô hình sinh kế đang giúp nhiều phụ nữ hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh "đổi đời", có thu nhập ổn định, đảm bảo cuộc sống.

Thầy Phạm Hồng Dương: "Nghề giáo là hành trình gieo hạt" 10/03/2026 13:50 Với tâm niệm "nghề giáo là hành trình gieo hạt", thầy Phạm Hồng Dương - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ (Hà Tĩnh) luôn tâm huyết, trách nhiệm với trường lớp, giành được những thành tích đáng ngưỡng mộ.

Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 của học sinh cả nước 10/03/2026 10:25 Những trường không hoạt động giảng dạy vào thứ bảy, học sinh được nghỉ 3 ngày dịp Giỗ tổ Hùng Vương và 4 ngày dịp 30/4-1/5.

Chuyện nữ công nhân 9X hồi hương làm việc 10/03/2026 10:09 Sau những năm tháng bôn ba của tuổi trẻ, chị Dương Thị Thùy Trang (SN 1994) đã quyết định về lại Hà Tĩnh làm việc, ổn định cuộc sống và góp sức xây dựng quê hương.

Học sinh cuối cấp rộn ràng chụp ảnh kỷ yếu sớm 10/03/2026 08:11 Những ngày giữa tháng 3, tại các trường THPT trên địa bàn Hà Tĩnh, không khí chụp ảnh kỷ yếu của học sinh cuối cấp rộn ràng, sôi động.

39 thuốc sinh học sắp hết độc quyền, mở cơ hội giảm chi phí trị ung thư 10/03/2026 04:32 39 thuốc sinh học doanh thu lớn dự kiến hết thời hạn bảo hộ độc quyền trong giai đoạn 2026-2032, mở ra cơ hội phát triển thuốc sinh học tương tự với chi phí thấp hơn, giúp bệnh nhân ung thư dễ tiếp cận hơn.

Phó Thủ tướng: Tạm thời điều chỉnh lương cơ sở tăng 8% từ 1/7 09/03/2026 15:21 "Trước mắt, dự kiến từ ngày 1/7 sẽ tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%, đồng thời gắn với việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp người có công”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thông tin với cử tri.

Bỏ hình thức thi IELTS trên giấy từ giữa năm 2026 09/03/2026 15:07 Từ giữa năm 2026, kỳ thi tiếng Anh quốc tế IELTS sẽ chính thức "khai tử" hình thức thi trên giấy và chuyển sang thi trên máy tính.

Phòng khám Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe 09/03/2026 15:02 Không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ, Phòng khám Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định uy tín trong chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn.

Mở rộng mạng lưới điều trị suy thận cho bệnh nhân ở Hà Tĩnh 09/03/2026 05:19 Hà Tĩnh đang từng bước mở rộng mạng lưới điều trị suy thận mạn ngay tại cơ sở y tế để giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại.

Giáo viên mầm non được giảm 30 phút đứng lớp, thời gian đến trường của trẻ có thay đổi? 09/03/2026 05:15 Từ ngày 4/3/2026, theo quy định mới của Bộ GD&ĐT, giáo viên mầm non được giảm 30 phút đứng lớp mỗi ngày. Thông tin này khiến nhiều phụ huynh băn khoăn liệu thời gian đến trường của trẻ có thay đổi?

Sống khỏe cùng BHT: Các bệnh về mắt ở người cao tuổi, những vấn đề cần lưu ý 08/03/2026 10:00 Các bệnh mắt thường gặp ở người cao tuổi như đục thủy tinh thể, glôcôm, thoái hóa điểm vàng, khô mắt... có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực nếu không phát hiện và điều trị kịp thời. Bác sĩ CKII Võ Tá Thiện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Chủ động tuyên truyền về bầu cử cho học sinh lớp 12 08/03/2026 08:00 Việc tuyên truyền về bầu cử cho học sinh lớp 12 trên địa bàn Hà Tĩnh không chỉ giúp các em nắm được kiến thức pháp luật mà còn góp phần bồi dưỡng ý thức công dân cho thế hệ trẻ ngày nay.

Ngày lễ 8/3 ngập tràn niềm vui của những nữ công nhân Hà Tĩnh 08/03/2026 06:37 Tạm gác lại những bộn bề của công việc và lo toan của cuộc sống thường nhật, những nữ công nhân tại các doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đã có ngày lễ 8/3 trọn vẹn niềm vui.

Khi những trang sách được “đánh thức” trên không gian số 08/03/2026 06:00 Trong xu thế chuyển đổi số của ngành giáo dục, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã tích cực triển khai số hoá thư viện, đưa kho tri thức từ những kệ sách truyền thống lên không gian số.

Trang bị 7 máy chạy thận nhân tạo cho Trung tâm Y tế Tiên Điền 08/03/2026 05:05 Việc đưa hệ thống chạy thận nhân tạo vào hoạt động giúp người bệnh trên địa bàn huyện Nghi Xuân cũ (Hà Tĩnh) được điều trị ngay tại tuyến cơ sở, giảm chi phí, thời gian đi lại và hạn chế tình trạng quá tải ở tuyến trên.

Nhà khoa học Mỹ: “VinFuture đưa đóng góp của phụ nữ khoa học ra ánh sáng toàn cầu” 07/03/2026 18:08 Phụ nữ làm lãnh đạo trong khoa học không nên được nhìn nhận như một “ngoại lệ”, càng không phải là điều gây ngạc nhiên. Theo TS. Jayshree Seth, Nhà khoa học Doanh nghiệp tại Tập đoàn 3M (Mỹ) và thành viên Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture, điều đó đơn giản là trạng thái tự nhiên của thời đại.

Cô gái khiếm thị đậu Harvard và nhiều đại học danh tiếng của Mỹ 07/03/2026 13:04 Là người khiếm thị từ nhỏ nhưng 'bằng đôi tay' của mình, Đồng Thị Hải Yến đã trúng tuyển hàng loạt đại học danh tiếng như Harvard, Stanford, Columbia, Yale, Brown và Johns Hopkins (Mỹ).

Gặp gỡ cậu bé 12 tuổi với bộ sưu tập "khủng" huy chương Toán quốc tế 06/03/2026 15:02 Đam mê toán học từ nhỏ, 12 tuổi, Nguyễn Đức Tài - lớp 6A2, Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã sở hữu bộ sưu tập gồm 21 huy chương ở các kỳ thi Toán quốc tế.

Bộ Nội vụ trả lời thông tin "nghỉ Giỗ Tổ, 30/4-1/5 kéo dài 9 ngày" 06/03/2026 14:17 Đại diện Cục Việc làm, Bộ Nội vụ cho biết lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4-1/5 thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động, hiện không có thêm đề xuất mới.

Xây dựng thế hệ trẻ Hà Tĩnh có khả năng ngoại ngữ tốt 06/03/2026 08:48 Giai đoạn 2025 - 2030, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh phấn đấu mở thêm 1 lớp chuyên ngoại ngữ (tiếng Hàn Quốc hoặc tiếng Nhật Bản hoặc tiếng Đức).

Chính sách vay vốn đối với người sau cai nghiện ma túy 06/03/2026 07:58 Người sau cai nghiện ma túy, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng hoặc sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.

Thêm 7 bác sỹ BV Đại học Y Hà Nội về hỗ trợ thăm khám, điều trị tại Hà Tĩnh 06/03/2026 05:35 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa cử thêm 7 bác sỹ về trực tiếp thăm khám, điều trị bệnh, hỗ trợ chuyên môn tại các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh trong thời gian 2 tháng.

Chủ thầu “đỏ mắt” tìm thợ xây 06/03/2026 05:15 Những năm gần đây, nhu cầu xây dựng nhà ở tại đô thị Hà Tĩnh tăng nhanh sau Tết nguyên đán, song nhiều chủ thầu xây dựng lại rơi vào tình cảnh “đỏ mắt” tìm thợ do nguồn nhân lực khan hiếm.

Hà Tĩnh xử phạt 56 cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm 05/03/2026 15:32 Trong đợt kiểm tra trước và sau tết Nguyên đán, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã xử phạt 56 cơ sở vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm với số tiền 56 triệu đồng.

Gom cây cảnh người dân không còn dùng sau Tết về phục vụ cộng đồng 05/03/2026 13:53 Phong trào thu gom cây cảnh sau Tết để trồng tại các điểm công cộng do xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) phát động đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân, góp phần tạo cảnh quan xanh và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường.