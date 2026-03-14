Ngư dân Hà Tĩnh cập bến sớm, sẵn sàng tham gia ngày hội bầu cử

(Baohatinh.vn) - Những chuyến tàu nối đuôi nhau cập bến không chỉ mang về nguồn hải sản dồi dào mà còn chở theo niềm háo hức của ngư dân Hà Tĩnh trở về đất liền trước ngày hội lớn.
Chị Nguyễn Thị Thủy (thương lái thu mua hải sản tại xã Lộc Hà) cho biết: “Mấy hôm nay tàu thuyền cập bến khá nhiều nên chúng tôi cũng tranh thủ có mặt từ sớm để thu mua. Hải sản được phân loại ngay tại cảng rồi nhanh chóng chuyển đi cung cấp cho các chợ và khách hàng trong tỉnh. Những ngày gần đây, tại cảng cá thường xuyên phát các nội dung tuyên truyền về bầu cử từ khoảng 5–7h sáng, nhờ vậy không chỉ ngư dân mà các tiểu thương như chúng tôi cũng nắm bắt thêm nhiều thông tin cần thiết".
“Những chuyến biển gần đây liên tiếp trúng cá trích. Thuyền của tôi thường đi về trong ngày, mỗi chuyến đánh bắt được khoảng 4–5 tạ cá nên thu nhập cũng khá. Gỡ và bán hết mẻ cá này xong, tôi cho tàu "nghỉ" một ngày để anh em nghỉ ngơi, đồng thời tranh thủ đến nhà văn hóa xem thông tin các ứng cử viên và tham gia bỏ phiếu cùng bà con" - anh Hoàng Văn Hậu (thôn Hải Lợi, xã Tiên Điền) chia sẻ.
