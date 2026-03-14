Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Ngư dân Hà Tĩnh cập bến sớm, sẵn sàng tham gia ngày hội bầu cử

Phan Cúc
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Những chuyến tàu nối đuôi nhau cập bến không chỉ mang về nguồn hải sản dồi dào mà còn chở theo niềm háo hức của ngư dân Hà Tĩnh trở về đất liền trước ngày hội lớn.

Từ đầu giờ sáng, khu vực cảng cá Thạch Kim (xã Lộc Hà) đã rộn ràng tiếng máy tàu, tiếng người bốc dỡ hải sản khi nhiều tàu cá lần lượt cập bến sau chuyến biển dài.
Với nhiều ngư dân và tiểu thương, nhịp làm việc trong ngày hôm nay trở nên tất bật, khẩn trương hơn; ai cũng cố gắng hoàn thành sớm công việc để kịp chuẩn bị tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vào ngày mai (15/3).
Bà Nguyễn Thị Mai (xã Lộc Hà) cho biết: “Thuyền của tôi có 5 người, thường đi biển từ 2–3 ngày mỗi chuyến. Nhờ chủ động sắp xếp lịch trình từ trước nên chúng tôi đã kịp cập bến vào sáng nay. Dịp này đánh bắt được khá nhiều loại cá như: cá bớp, cá thu, cá nục…, giá ở cảng cũng tương đối ổn định nên tôi tranh thủ bán sớm rồi dọn dẹp khoang thuyền để về nghỉ ngơi 1 ngày, sau đó cùng tham gia bầu cử tại địa phương".
Nhiều tiểu thương cũng có mặt tại cảng cá từ sớm để mua bán hàng hóa, phân phối đi các chợ dân sinh trên địa bàn.
Chị Nguyễn Thị Thủy (thương lái thu mua hải sản tại xã Lộc Hà) cho biết: “Mấy hôm nay tàu thuyền cập bến khá nhiều nên chúng tôi cũng tranh thủ có mặt từ sớm để thu mua. Hải sản được phân loại ngay tại cảng rồi nhanh chóng chuyển đi cung cấp cho các chợ và khách hàng trong tỉnh. Những ngày gần đây, tại cảng cá thường xuyên phát các nội dung tuyên truyền về bầu cử từ khoảng 5–7h sáng, nhờ vậy không chỉ ngư dân mà các tiểu thương như chúng tôi cũng nắm bắt thêm nhiều thông tin cần thiết".
Nhịp mua bán nơi bến cá diễn ra khẩn trương, hối hả nhưng vẫn chan chứa niềm vui, sự háo hức của những người lao động khi ngày hội bầu cử đang đến rất gần.
Từng chuyến hàng được sắp xếp gọn gàng, ai cũng tranh thủ hoàn tất công việc trong ngày.
Tại âu thuyền bên trong cảng cá Thạch Kim, nhiều tàu cá cũng đã kịp trở về, ngư dân cẩn thận neo đậu thuyền, kiểm tra lại ngư cụ sau những ngày vươn khơi.
Bà con ngư dân xã Lộc Hà đã sẵn sàng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, kịp thời "gác việc riêng, vì việc chung" - tham gia bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng là đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.
Tại xã Tiên Điền, các bến bãi không chỉ rộn ràng niềm vui bởi được mùa cá trích mà còn bởi những câu chuyện trước thềm bầu cử. Bà con động viên nhau sắp xếp lịch trình thời vụ, cập bến kịp thời gian tham gia bỏ phiếu.
Những chuyến biển gần đây liên tiếp trúng cá trích. Thuyền của tôi thường đi về trong ngày, mỗi chuyến đánh bắt được khoảng 4–5 tạ cá nên thu nhập cũng khá. Gỡ và bán hết mẻ cá này xong, tôi cho tàu "nghỉ" một ngày để anh em nghỉ ngơi, đồng thời tranh thủ đến nhà văn hóa xem thông tin các ứng cử viên và tham gia bỏ phiếu cùng bà con" - anh Hoàng Văn Hậu (thôn Hải Lợi, xã Tiên Điền) chia sẻ.
Bà con ngư dân xã Tiên Điền tranh thủ hoàn tất các công việc cuối cùng...
... để hòa chung niềm vui ngày hội lớn.
Tại xã Thiên Cầm - địa phương có khoảng 1.000 cử tri là ngư dân, đến thời điểm này, hầu hết các tàu cá đã kịp trở về neo đậu tại cảng cá Cửa Nhượng.
Lênh đênh nhiều ngày trên biển nhưng tôi vẫn kịp nắm bắt thông tin về bầu cử qua các kênh tuyên truyền của xã. Vì vậy, dù tàu cập bến sát ngày, chúng tôi cũng đã sẵn sàng tham gia bỏ phiếu, cùng bà con thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Tôi mong rằng lá phiếu của mình sẽ góp phần lựa chọn được những đại biểu thật sự tâm huyết, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân" - anh Hoàng Văn Hậu (thôn Phúc Hải, xã Thiên Cầm) chia sẻ.
Mỗi con thuyền trở về trước ngày bầu cử không chỉ mang theo những khoang đầy tôm cá, mà còn "chở" theo tinh thần trách nhiệm của ngư dân miền biển khi gác lại công việc mưu sinh để hướng về ngày hội chung của đất nước. Những bến cảng rộn ràng trước thềm bầu cử cũng là minh chứng cho hiệu quả của công tác tuyên truyền, khi thông tin đã lan tỏa đến từng con tàu, từng ngư dân đang ngày đêm bám biển.

Tin liên quan

Tags:

#Bầu cư #Ngư dân Hà Tĩnh #Cảng biến Hà Tĩnh #Cảng cá Hà Tĩnh #Ngư dân #Hà Tĩnh #Ngày hội bầu cử toàn dân

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Chủ đề BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

